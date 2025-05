Beschwerdeflut überrollt ARD und ZDF: Bürger wehren sich gegen Staatsfunk

Correctiv, das sich gerne als unabhängiges Recherchekollektiv präsentiert, während es vom Staat und linken Stiftungen finanziert wird, wittert natürlich sofort eine „orchestrierte Kampagne“.

Dass Bürger sich organisieren, um gegen die einseitige Berichterstattung vorzugehen, passt offenbar nicht ins Weltbild der selbsternannten Faktenchecker.

Böning würde gar „das deutsche System“ bekämpfen – eine Formulierung, die aufhorchen lässt. Seit wann gehört kritikloser Staatsrundfunk zum „deutschen System“?

Der Aufstand der Gebührenzahler

Was wir hier erleben, ist nichts weniger als ein Aufstand der Gebührenzahler gegen ihre Bevormundung. Jahrelang mussten sie zusehen, wie ihre Zwangsgebühren für linke Propaganda, Gender-Gaga und regierungstreue Hofberichterstattung verschwendet wurden.

Die Corona-Zeit hat vielen die Augen geöffnet: Statt kritischer Berichterstattung gab es Panikpropaganda, statt Meinungsvielfalt herrschte Gleichschaltung.

Die explosionsartige Zunahme der Beschwerden zeigt: Die Geduld der Bürger ist am Ende. Sie wollen keinen Staatsfunk mehr, der ihnen vorschreibt, was sie zu denken haben.

Sie wollen keine Moderatoren mehr sehen, die sich als moralische Instanzen aufspielen, während sie gleichzeitig jeden diffamieren, der von der vorgegebenen Linie abweicht.

Zeit für echte Reformen

Die Reaktion der Sender zeigt, dass sie die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Statt die berechtigte Kritik ernst zu nehmen, werden die Beschwerdeführer als dubios abgestempelt.

Diese Arroganz wird sich rächen. Denn die Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schwindet mit jedem Tag, an dem er seine eigentliche Aufgabe – neutrale, ausgewogene Berichterstattung – mit Füßen tritt.

Es ist höchste Zeit für grundlegende Reformen. Ein Rundfunk, der sich als Erziehungsanstalt versteht und Kritiker als Systemfeinde brandmarkt, hat in einer Demokratie nichts verloren.

Die Bürger haben ein Recht auf Information, nicht auf Indoktrination. Und sie haben ein Recht darauf, dass ihre Zwangsgebühren nicht für politische Propaganda missbraucht werden.

Die Beschwerdeflut ist erst der Anfang. Wenn ARD und ZDF nicht bald umsteuern, werden sie erleben, dass der Widerstand gegen den Staatsfunk weiter wächst.

Die Zeit der unkritischen Hinnahme ist vorbei – das haben zehntausende Beschwerdeführer eindrucksvoll bewiesen.

Der Rundfunk-Kritiker Lutz Olaf präsentierte kürzlich auf X einen erhellenden Vergleich, der die ganze Misere offenlegt. In den 1980er Jahren, als die Bundesrepublik noch etwa 61 Millionen Einwohner zählte, erreichten die Top-Sendungen von ARD und ZDF regelmäßig zweistellige Millionenzahlen.

Ein Fußballspiel lockte knapp 16,5 Millionen Menschen vor die Bildschirme, die Sendung „Schöne Ferien“ begeisterte 14,8 Millionen Zuschauer. Selbst die Eishockey-WM fesselte noch über 12 Millionen Deutsche.

Diese goldenen Zeiten sind längst vorbei. Die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2025 zeichnen ein düsteres Bild: Die erfolgreichste Sendung, ein Spielfilm mit dem bezeichnenden Titel „Mord in Wien – Der letzte Bissen“, erreichte gerade einmal 5,7 Millionen Zuschauer. Und das bei mittlerweile 84 Millionen Einwohnern.

Der durchschnittliche Marktanteil der Top-Sendungen sank von einst 18,5 Prozent auf mickrige 6,2 Prozent – ein Reichweitenverlust von erschütternden 66,3 Prozent.

Zwangsgebühren für ein Phantom-Publikum

Die Dreistigkeit des Systems offenbart sich in seiner ganzen Pracht: Während nur noch ein Bruchteil der Bevölkerung das Programm überhaupt konsumiert, werden alle Bürger zur Kasse gebeten. Jahr für Jahr fließen über 10 Milliarden Euro in einen Apparat, der offensichtlich am Publikum vorbei sendet.

Besonders pikant: ARD und ZDF hatten sogar die Chuzpe, gegen den Stopp geplanter Beitragserhöhungen vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.

Die jüngere Generation hat dem verstaubten Programm längst den Rücken gekehrt. Streaming-Dienste und das Internet bieten Unterhaltung und Information nach Bedarf – ohne Zwangsgebühren und ideologische Bevormundung.

Doch statt sich dieser Realität zu stellen und das aufgeblähte System radikal zu verschlanken, klammert sich der Staatsfunk an seine Pfründe und versucht mit fragwürdigen Umfragen seine angebliche Relevanz zu belegen.

..

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Am 15. März 2025 erschien: „Die vergessene Welt der Riesenbäume: Warum die Zeitrechnung der Menschheit komplett falsch ist“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die biblische Sintflut, die gigantischen Siliziumbäume und Direkt-Energiewaffen-Hightech-Maschinen “

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 330,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 28.05.2025