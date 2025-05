Virologe aus Wuhan bezeugt, Fauci habe COVID als „Biowaffe zum Tod von Millionen“ entwickelt

Dr. Anthony Fauci steht vor der Tür. Allein in den letzten Wochen veröffentlichte das Weiße Haus in aller Stille belastende Dokumente auf seiner Website – und bestätigte damit, was viele von uns schon seit Jahren wussten: Fauci spielte eine zentrale Rolle bei der weltweiten Ausbreitung der COVID-Pandemie. (Niederländische Wissenschaftler enthüllen gefälschte Daten zur Sterberate unter Covid-Geimpften)

Und erst vor wenigen Tagen unterzeichnete Präsident Trump eine Durchführungsverordnung, die die Gain-of-Function-Forschung gänzlich verbietet – und warf Fauci namentlich vor, in ausländischen Biolabors heimlich „Frankenviren“ entwickelt zu haben, Viren, die dazu bestimmt sind, leichte Krankheiten in Massenvernichtungswaffen zu verwandeln.

Fauci hat wiederholt bestritten, dass die vom NIH finanzierte Forschung im chinesischen Wuhan einen Nutzen stifte.

Doch The Intercept gelangte im Rahmen einer FOIA-Klage in den Besitz von 900 Seiten Wuhan-Dokumenten, aus denen hervorgeht, dass Fauci dem Kongress eine dreiste Lüge über seine Rolle bei der Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung erzählt hatte.

Surprise surprise – Fauci lied again

And I was right about his agency funding novel Coronavirus research at Wuhan.

Read this thread and the papers released. https://t.co/zQizKXLdbd

300x250

— Rand Paul (@RandPaul) September 7, 2021