Whistleblowerin: Die USA haben eine geheime unterirdische „Stadt“ (DUMBs) im Wert von 21 Billionen Dollar gebaut, in der die Reichen und Mächtigen leben könnten, falls es zu einem „Beinahe-Aussterben“ käme

Die amerikanische Regierung hat für den Fall eines Atomkriegs unterirdische Städte für die „Elite“ gebaut.

Die ehemalige stellvertretende US-Wohnungsbauministerin Catherine Austin Fitts sagte in einem Interview mit Tucker Carlson, dass die US-Regierung riesige unterirdische Stützpunkte baue.

Ihrer Aussage nach seien einige der Objekte offiziell dokumentiert, während andere geheim seien und sich weltweit befänden.

Fitts behauptet, dass von 1998 bis 2015 mehr als 21 Billionen Dollar für geheime Projekte ausgegeben wurden, darunter den Bau unterirdischer Städte und Tunnel zwischen ihnen.

Sie glaubt, dass diese Komplexe für die „Elite“ dazu dienen, sich auf das mögliche Massensterben der Menschheit vorzubereiten.

Die Bundesregierung habe heimlich Billionen für den Bau eines komplexen Netzwerks unterirdischer „Städte“ ausgegeben, in denen die Reichen und Mächtigen im Falle eines „Beinahe-Ausrottungsereignisses“ Schutz finden könnten, behauptete ein ehemaliger Beamter des Weißen Hauses unter Bush aufsehenerregend.

Seit 1998 wurden im ganzen Land rund 170 solcher Bunker gebaut – darunter einige, die sich unter den Ozeanen vor der US-Küste befinden, erzählte die 74-jährige Catherine Austin Fitts Tucker Carlson kürzlich bei einem Auftritt in seinem Podcast.

„Es ist eine Vorbereitung auf eine Katastrophe“, sagte Fitts laut Realtor.com.

Fitts, der von 1989 bis 1990 unter Präsident George HW Bush stellvertretender Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung war, behauptete, zwischen 1998 und 2015 seien 21 Billionen Dollar an Steuergeldern in das Projekt geflossen.

Sie lieferte keine Beweise für ihre Behauptungen, sagte jedoch, ein Bericht des Wirtschaftswissenschaftlers Mark Skidmore von der Michigan State University aus dem Jahr 2017 zeige, dass in den Ministerien für Verteidigung und Wohnungsbau und Stadtentwicklung während dieser Zeit viele „nicht autorisierte Ausgaben“ aufgedeckt worden seien.

Nachdem sie zwei Jahre lang Aufzeichnungen über bereits dokumentierte unterirdische Militärstützpunkte durchforstet hatte, ging Fitts nach eigenen Angaben auch den „Vorwürfen“ nach, wonach es ein größeres Bunkernetzwerk gebe.

Durch den Vergleich ihrer Recherchen mit dem fehlenden Bargeld konnte Fitts laut eigener Aussage eine „Schätzung“ darüber anstellen, wie viele Einrichtungen es tatsächlich gibt.

Sie behauptete, dass die 170 nur für Stützpunkte auf US-amerikanischem Boden und entlang der US-Küste gelte, und dass es weltweit noch mehr davon gebe.

Und die Stützpunkte seien durch ein ausgeklügeltes Transportsystem miteinander verbunden, fügte sie hinzu und behauptete, sie würden von einem geheimen Energiesystem angetrieben, das nur dem Militär bekannt sei.

„Ich bin überzeugt, dass diese Energie existiert. Wenn man sich die vielen schnellen Raumschiffe ansieht, die um den Planeten fliegen, dann nutzen sie keine klassische Elektrizität“, sagte sie und bezog sich damit offenbar auf eine Flut bizarrer, unbekannter Luftphänomene, die in den letzten Jahren angeblich am Himmel aufgetreten sind.

Diese angeblichen Stützpunkte würden nicht nur als Weltuntergangsbunker für die Eliten genutzt, behauptete Fitts, sondern auch als Orte, an denen die Regierung „geheime“ Operationen wie etwa ein „geheimes Weltraumprogramm“ durchführen könne.

Die Existenz aufwendiger unterirdischer Regierungsstützpunkte und Bunker ist kein Geheimnis.

Während des Kalten Krieges wurde der Cheyenne Mountain Complex in einem Berg in Colorado errichtet, um als befestigte Operationsbasis für verschiedene Militäroperationen zu dienen. Derzeit wird er von der US Space Force genutzt.

Und von den 1950er bis in die 1990er Jahre wurde unter dem geschäftigen Greenbrier-Resort in West Virginia ein Bunker errichtet und unter strengster Geheimhaltung betrieben, der im Katastrophenfall dem gesamten Kongress als Unterkunft dienen sollte.

Fitts, der vor seinem Eintritt in die Bush-Regierung als Investmentbanker gearbeitet hatte, brachte im Gespräch mit Carlson auch eine Reihe anderer Ideen ins Spiel – darunter, dass der COVID-19-Impfstoff DNA-verändernde Inhaltsstoffe enthalte und dass eine geheime globale Verschwörung versuche, die Welt durch Gedankenkontrolle zu versklaven, so die Daily Mail.

Fitts erwähnte auch mysteriöse unterirdische Stützpunkte mit miteinander verbundenen Transportsystemen, die die US-Regierung im Namen der nationalen Sicherheit errichtet hat.

Eine Theorie hinter dem Zweck der unterirdischen Anlagen ist, dass sich die Elite auf ein Aussterbeereignis vorbereitet.

Vor einigen Jahren erstellten Catherine und ein vertrauter Mitarbeiter, den sie „Mycroft“ nannte (eine Anspielung auf Mycroft Holmes, den Bruder von Sherlock Holmes, der Sherlock bei der Lösung der schwierigsten Rätsel half), eine vollständige Liste aller angeblichen Untergrundbasen in den Vereinigten Staaten und untersuchten deren Koordinaten und Abmessungen.

Die daraus resultierende Schätzung der Zahl der Untergrund- und Unterwasserbasen allein in den USA belief sich auf 170!

Laut Richard Sauder, Autor von „Hidden in Plain Sight: Beyond the X-Files“, existiert ein großes geheimes Netzwerk aus unterirdischen und unterseeischen Stützpunkten, Anlagen und Tunneln, deren Bau und Instandhaltung Tausende von Menschen und Milliarden von Dollar in Anspruch nehmen.

Die Technologie zu ihrem Bau existiert seit Jahrzehnten – viel länger, als die meisten Menschen glauben – und hat eine ganze unterirdische „Welt“ hervorgebracht, die von Mitgliedern unserer menschlichen Zivilisation, aber möglicherweise, wie einige Forscher glauben, auch von „anderen“ Zivilisationen betrieben wird.

