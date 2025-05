‚Wirksamer‘ im gleichen Arm: Neue Impf-Studie nährt schaurigen Verdacht

Teile die Wahrheit!

Das Corona-Impfexperiment wurde als großer „Gamechanger“ versprochen. Doch am Ende waren die mRNA-Spritzen mangelhaft wirksam, dafür nebenwirkungsreich.

Doch irgendetwas muss man ja Leuten auftischen, die sich gutgläubig mehrfach der Prozedur unterzogen, dass sie doch „das Richtige“ gemacht hätten.

Und so tritt die Systempresse eine Studie aus Australien breit. Demnach erzielten sie „eine bessere Wirkung, wenn die Booster-Impfungen in den gleichen Arm verabreicht werden wie die erste Dosis“.

Doch was, wenn die Forscher damit versehentlich sogar eine Grundlagen-Erklärung für zahlreiche Autoimmun-Erkrankungen und andere Folgeschäden bei Geimpften liefern?

Der „Gamechanger“, der keiner war

Es fing an mit der Behauptung, die Injektionen seien zu 95% wirksam und würden zuverlässig vor Ansteckung schützen und eine Herdenimmunität ermöglichen.

Doch das war ebenso wenig haltbar wie die spätere Behauptung, sie würden vor „schweren Verläufen“ schützen.

Am Ende blieb „vielleicht“ ein zeitlich begrenzter Schutz gegen „Long Covid“ – bei einer ganzen Stange an Nebenwirkungen und Folgeschäden von Herzproblemen über steigende Krebsraten bis hin zu fallender Fruchtbarkeit.

Während solche Schäden mit dem Beginn des Impf-Experiments zeitlich zusammenfallen und vom Mainstream zuerst geleugnet, dann unter den Tisch gekehrt und letztlich zwar zugegeben, aber zahlenmäßig grob heruntergespielt wurden, feiert die Propaganda der „wirksamen“ Spritzen bis heute fröhliche Urständ.

Da ist dann einmal von der angeblichen Rettung von „Millionen“ von Leben die Rede, obwohl die Überlebensrate bereits beim Wildtyp für gesunde Menschen im arbeitsfähigen Alter über 99,9% lag… (Explosive Daten der WHO zeigen, dass die COVID-19-Todesfälle nach der Massenimpfung weltweit in die Höhe schossen)

Gleicher Arm soll Antikörper ankurbeln

Nun reiht sich eine weitere australische Studie in die Reihe der „Heilsbringer“-Erzählungen ein. Nach einem Experiment an Mäusen führte man eine Mini-Studie an 30 Personen durch:

Zwei Drittel davon bekamen Folgeimpfungen in denselben Arm wie die erste Spritze, die Kontrollgruppe in den anderen Arm. Jene, bei denen man quasi „ins alte Loch piekste“, hätten dann tendenziell schneller Antikörper entwickelt.

Die Erklärung hierfür sei, dass B-Gedächtniszellen, die Krankheitserreger erkennen, am ehesten in Lymphknoten in der Nähe der Einstichstelle verbleiben.

Damit könnten sie beim nächsten Stich besser aktiviert werden. Man tröste aber Leute, die ihre Injektionen in verschiedene Arme bekommen hätten: Denn die Unterschiede in der Wirksamkeit würden mit der Zeit abnehmen.

Wenige Tage zuvor behauptete eine weitere Studie, dass die B-Gedächtniszellen angeblich über drei Jahre nach der Spritze aktiv seien.