Aluminium am Himmel: Neurochirurg deckt Zusammenhang mit Gehirnkrise auf

Der pensionierte Neurochirurg Dr. Russell Blaylock warnt, dass mit Geoengineering in Verbindung stehende Aluminium-Nanopartikel das Fortschreiten der Krankheit Alzheimer und Parkinson beschleunigen.

Eingeatmete Aluminium-Nanopartikel gelangen direkt ins Gehirn und sammeln sich in Regionen an, die von neurodegenerativen Erkrankungen betroffen sind.

Der ehemalige Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. und Präsident Trump räumen Bedenken hinsichtlich der Luftbesprühung ein und verweisen auf Zusammenhänge mit Autismus und Gesundheitsrisiken.

Eine kanadische Studie bringt die Aluminiumbelastung von Bergarbeitern mit einer höheren Parkinson-Rate in Zusammenhang und untermauert damit Blaylocks Warnungen.

Befürworter fordern sofortige Transparenz und Maßnahmen der Regierung, um mutmaßliche Programme zu stoppen, die Ökosysteme und die Gesundheit schädigen.

Der pensionierte Neurochirurg Dr. Russell Blaylock hat eindringlich vor einer stillen Krise gewarnt, die sich am Himmel abspielt: Nanogroße Aluminiumpartikel, die in die Atmosphäre gesprüht werden, gelangen in das menschliche Gehirn und führen zu einem dramatischen Anstieg von Alzheimer, Parkinson und neurologischen Entwicklungsstörungen. (Operation Skywatch beginnt: Trump und RFK jr. starten weltweites Vorgehen gegen Chemtrails – Verhaftungen stehen unmittelbar bevor – Nürnberg 2.0 ist Live)

In einem kürzlichen Interview mit NTD Television erläuterte Blaylock, wie diese in der Luft befindlichen Nanopartikel – angeblich im Zusammenhang mit Geoengineering-Programmen – die natürliche Abwehr umgehen und sich in Hirnregionen festsetzen, die von degenerativen Erkrankungen betroffen sind .

„Sowohl Alzheimer als auch Parkinson haben deutlich zugenommen, seit dies in großem Umfang praktiziert wird“, erklärte er und griff damit epidemiologische Trends und eine kanadische Bergbaustudie aus dem Jahr 2021 auf, die einen Zusammenhang zwischen Aluminiumbelastung und Parkinson herstellt.

Das öffentliche Bewusstsein wuchs, als Politiker wie Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und Präsident Donald Trump die Bedenken verstärkten.

Kennedy forderte Rechenschaftspflicht, und Trump spekulierte über die Rolle von Sprühnebeln in der Atmosphäre bei der Zunahme von Autismus . Dennoch haben Beamte wie der ehemalige CIA-Direktor John Brennan die Technologie der „stratosphärischen Aerosol-Injektion“ eingestanden, während die Mainstream-Medien Kritiker als „Verschwörungstheoretiker“ brandmarken.

Wie Nano-Aluminium ins Gehirn eindringt

Blaylock erklärt, dass die Neurotoxizität von Aluminium nichts Neues ist, aktuelle Programme die Belastung jedoch durch einen einzigartigen Mechanismus erhöhen: Flugzeuge, die Nanopartikel versprühen. Eingeatmet, umgehen diese ultrafeinen Partikel die Atemwege und wandern direkt ins Hirngewebe, wo sie sich in den für das Gedächtnis (Hippocampus) und die Motorik (Substantia nigra) wichtigen Bereichen ablagern.

„Einmal eingeatmet, gelangen sie ins Gehirn“, so Blaylock. Er weist darauf hin, dass die Anwesenheit von Aluminium Mikrogliazellen stimuliert, die Entzündungen und Nervenzelltod auslösen – ein typisches Merkmal neurodegenerativer Erkrankungen.

Dieser biologische Mechanismus steht im Einklang mit der Bergbaustudie in Ontario, die Bergleute beobachtete, die von 1943 bis 1979 aluminiumhaltigem „McIntyre-Pulver“ ausgesetzt waren.

Die Forscher fanden heraus, dass die Parkinson-Rate mit der Dauer der Exposition anstieg und bei betroffenen Arbeitern eine um 34 % höhere Inzidenz auftrat. „Das ist nicht nur Theorie“, betont Blaylock. „Die Toxizität von Aluminium und seine Rolle bei der Neuroinflammation sind seit Jahrzehnten wissenschaftlich belegt.“

Besorgniserregend ist, dass systemische Belastungen die Gefahren verstärken: Aluminium aus Lebensmittelverpackungen (z. B. Getränkedosen), Impfstoffen und nun auch aus der Luftbesprühung führt zu kumulativen Belastungen.

„In Kombination mit Pestiziden und anderen Giftstoffen überfordert es die Entgiftungsfähigkeit unseres Körpers“, warnte er.

Vorwürfe der Regierung und der Drang nach Transparenz

Blaylocks Behauptungen haben unerwartete Verbündete in der Bundesführung gefunden. Im April sagte Kennedy gegenüber Dr. Phil, er glaube, die DARPA des Pentagons stecke hinter dem Sprühprogramm, und schwor: „Ich werde alles tun, um sie zur Rechenschaft zu ziehen.“

Trumps Äußerungen vom Februar, in denen er Autismus entweder mit Luftbesprühung oder pestizidverseuchten Lebensmitteln in Verbindung brachte, verliehen der Kontroverse in der breiten Öffentlichkeit Glaubwürdigkeit.

Trotzdem tun Organisationen wie die NASA und die NOAA Chemtrails als „haltlose Spekulation“ ab, während der IPCC der UN stratosphärisches Aerosol- Geoengineering als Klimainstrument vorgeschlagen hat – eine Haltung, die Kritiker als unethisches Experiment bezeichnen.

Doch selbst gemäßigte Stimmen sind misstrauisch: Brennans Eingeständnis gegenüber dem Council on Foreign Relations aus dem Jahr 2020, dass „Aerosol-Injektion“ „Gegenstand seriöser Forschung“ sei, schürt öffentliches Misstrauen.

„Diese Programme bewegen sich in einer rechtlichen und ethischen Grauzone“, sagte Blaylock. „Ohne Transparenz und Aufsicht spielen wir Laborratten in einem globalen Experiment.“

Als die Schattenseiten des Aluminiums bekannt waren – und dennoch ignoriert wurden

Die Risiken einer Aluminiumbelastung sind nichts Neues. Jahrzehntelange Forschung, darunter auch Blaylocks eigene Arbeit, hat das Metall mit berufsbedingten Parkinson-Fällen in Katalonien (die mit der Aluminiumverhüttung in Zusammenhang stehen) und neurologischen Erkrankungen von Golfkriegsveteranen nach der Einnahme von Aluminium-Adjuvantien in Verbindung gebracht.

Die Bergbaustudie in Ontario bestätigte weitere mechanistische Zusammenhänge: Bergleute, die lungengängigem Aluminium ausgesetzt waren, erkrankten 12 % häufiger an Alzheimer mit Demenz und 34 % häufiger an Parkinson.

Blaylock erinnert sich, dass er in den 1990er Jahren vor Aluminium in Säuglingsnahrung und Impfrisiken warnte und dafür Kritik aus der Fachwelt einstecken musste.

Angesichts der anhaltenden Boden- und Wasserverschmutzung durch Sprühnebel sei eine Umkehr möglicherweise „unmöglich“, sagte er. „Es geht hier nicht um eine Verschwörung – es geht um die Vergiftung von Ökosystemen, und wir sehen bereits die Folgen für die menschliche Gesundheit.“

Ein Aufruf zu Transparenz, Interessenvertretung und Neuroprotektion

Blaylocks Interview skizzierte auch natürliche Gegenmaßnahmen, darunter Curcumin und Quercetin, zur Unterdrückung mikroglialer Entzündungen. Prävention erfordert jedoch systemische Veränderungen. Der Neurochirurg fordert:

