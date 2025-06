Verbotene Archäologie: Die Smithsonian-Vertuschung – alte Ägypter und Riesen im Grand Canyon (Video)

Teile die Wahrheit!

Im Jahr 1909 veröffentlichte die Phoenix Gazette einen ungewöhnlichen Artikel. Er berichtet von einer ägyptischen Grabanlage tief im Innern des Grand Canyon Massiv. In dem Bericht wird behauptet, dass zwei vom Smithsonian Institute finanzierte Archäologen für den Fund verantwortlich seien.

Haben die alten Ägypter vor Tausenden von Jahren den Pazifischen Ozean überquert? Bis heute sorgt der Zeitungsartikel für Spekulationen. Experten vermuten, dass die US Regierung etwas verschweigt. Ein Report von Frank Schwede

Die Frage, ob die alten Ägypter vor Tausenden von Jahren den Pazifik überquerten und durch den Südwesten der USA wanderten, ist nicht in einem Satz zu beantworten. Vielleicht lässt sich diese Frage laut offizieller Geschichtsschreibung auch gar nicht beantworten.

Worum geht es? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts behaupteten zwei vom Smithsonian Institute finanzierte Archäologen, Professor S.A. Jordan und G.E. Kinkaid, eine sensationelle Entdeckung im Grand Canyon gemacht zu haben.

Sie sprachen von einer blühenden Zivilisation, die in einer Reihe von Höhlen versteckt sei, die in die Seite eines abgelegenen Teils des Grand Canyon gehauen wurden.

Seither beschäftigen sich vor allem Forschende aus der alternativen Szene mit drei wesentlichen Fragen: Was haben die Archäologen entdeckt? Welche Beweise haben sie mitgebracht – und: gab es diese Männer überhaupt?

Sollte die Geschichte tatsächlich stimmen, sprechen wir hier von einer parallelen nordamerikanischen Zivilisation, die in den Geschichtsbüchern mit keiner Silbe erwähnt wird, weil ihre Existenz bis heute bewusst verschwiegen wird. Nur, warum tut man dies?

Eine Geschichte als Aufmacher auf der Titelseite der Phoenix Gazette in der Ausgabe vom 5. April 1909 berichtete von der Entdeckung einer Reihe bizarrer Höhlen und Artefakte in der Marble Canyon-Region des Grand Canyon. (Verbotene Archäologie: 80-Tonnen-Blöcke, mysteriöse Technologien und Spuren einer unbekannten Zivilisation (Video))

In dem Bericht heißt es wörtlich:

„Entdeckungen, die fast schlüssig beweisen, dass die Rasse, die diese geheimnisvolle Höhle bewohnte, die von Menschenhand in festen Fels gehauen wurde, orientalischen Ursprungs war, möglicherweise aus Ägypten, was auf Ramses zurückgeht.

Wenn ihre Theorie durch die Übersetzung der mit Hieroglyphen eingravierten Tafeln bestätigt wird, wird das Geheimnis der prähistorischen Völker Nordamerikas, ihrer alten Künste, wer sie waren und woher sie kamen gelöst.

Ägypten und der Nil sowie Arizona und Colorado werden durch eine historische Kette verbunden sein, die bis in die Ewigkeit zurückreicht und die wildesten Fantasien des Romanautors ins Staunen versetzt.“

Wahrheit oder Fantasie?

G.E. Kinkaid berichtete dem Blatt ausführlich, was er entdeckt hat: Eine Mischung aus ägyptischer und ostasiatischer Kulturen. Hier sein ausführlicher Reisebericht:

„Ich reiste in einem Boot den Colorado River hinunter. Ich war allein und suchte nach Mineralien. Nach 42 Meilen Fahrt vom El Tovar Crystal Canyon aus entdeckte ich an der östlichen Wand farbige Flecken in der Sediment-Formation. 200 Fuß oberhalb des Flussbettes.

Es führte kein Weg dorthin, aber mit großer Mühe erreichte ich den Ort dennoch. Oberhalb eines Plateaus, das ihn vor neugierigen Blicken schützt, befindet sich der Eingang der Höhle. Vom Eingang aus führen Treppenstufen dorthin, wo früher die Flusshöhe lag.