Anwalt der Kläger gegen Bill Gates, Pfizer-Chef Bourla und NATO-Chef Rutte verhaftet – ohne Anklage

Eine Woche zuvor teilte sie die folgende Nachricht mit :

Denken Sie an Arno und beten Sie für ihn.



Heute Morgen hatte ich ein Telefonat mit der Staatsanwaltschaft. Als die Frau fragte, wer es sei, und ich brav Arnos Namen und Geburtsdatum nannte, sagte sie, dieser Name sei „nicht in ihrem System“ (…). Offenbar sind sie mit der Verwaltung im Rückstand. Ich solle einfach die Privatdetektivin in Leeuwarden anrufen, die Abteilung für Bevölkerungsverwaltung. Das schien mir nicht hilfreich (ich hatte das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken), also fuhr ich einfach selbst zurück zur Polizeiwache. Auf meine Frage, ob ich Arno wieder saubere Kleidung bringen könne, antwortete sie: „Wenn er in Einzelhaft sitzt, wurde er vielleicht verlegt. Aber um seine Hygiene müssen Sie sich keine Sorgen machen. Alles ist da: Socken, Unterwäsche, Jogginganzüge, Zahnbürste, Shampoo, Medikamente usw..“

Mehr konnte sie natürlich nicht sagen. Fazit: Wir wussten nichts, wir wissen nichts und wir werden auch in den nächsten zwei Wochen nichts wissen. Am 1. Juli sind die zwei Verlängerungswochen vorbei, und ich werde Arnos Anwalt erneut kontaktieren. Das ist sehr frustrierend. Bitte denkt an Arno (und für die Christen unter uns: betet für ihn). Alles Liebe, Helena