Die Theorie der Flachen Erde – Tricks und PsyOps

Nachforschungen eines echten Piloten ergaben, dass Kommentare von Piloten, dass die Erde flach sei, nicht authentisch seien. Ebenso sind Äußerungen von Google-Earth-Mitarbeiter zu diesem Thema gefälscht worden… Doch warum das alles?

Thomas Wilkinson ist ein Google Earth Mitarbeiter?

Vor kurzem kursierte in den Sozialen Medien ein Artikel, in dem ein Google-Earth-Mitarbeiter geäußert habe:

„Alles auf unserer Welt ist nur Theorie, angefangen von den Schwarzen Löchern und die runde Erde. Nach Jahren umfangreicher Studien habe ich herausgefunden, dass die Erde einfach nicht rund sein kann.

Auch haben unsere Google-Daten nie mit den NASA-Daten übereingestimmt und zeigte, dass unsere moderne Technologie niemals die Größe eines solchen Planeten messen kann. Wir können niemals wirklich garantieren, dass die Erde rund ist. Die Wahrheit ist, diese Idee ist so verwurzelt in unserer Kultur, dass sie niemand wirklich hinterfragt. Nun, ich hinterfrage sie.“

Das sorgte für große Aufregung und die Flacherdler stürzten sich mit Interesse auf diese Aussage. Doch eine Recherche ergab, dass es sich um einen Artikel handelte, der auf einer Plattform gepostet worden war, auf der man die Kryptowährung „Steem“ als Belohnung erhält, wenn man einen viralen Artikel platziert.(Stimmt das? Gibt es Beweise, dass der „leitende Entwickler bei Google Earth“ glaubt, die Erde sei flach?)

Zudem wurde herausgefunden, dass dieser Artikel des Flacherdlers eine Fälschung war, ebenso gab es den Google-Earth-Mitarbeiter überhaupt nicht.

Im Weiteren zeigte sich, dass dieser Artikel überhaupt nicht neu war, sondern bereits auf Steemit.com 2017 veröffentlicht worden war. Schon damals gab es große Zweifel an diesem Artikel und dessen Authentizität konnte niemals bestätigt werden.

Dieser Artikel wurde angeblich von einem Google-Earth-Mitarbeiter namens Thomas Wilkinson verfasst und veröffentlicht, doch es konnten keinerlei Hinweise auf einen solchen Mitarbeiter gefunden werden, weder gegenwärtig noch damals.

Das Foto von Wilkinson stellte sich ebenso als ein Archivbild heraus und eine Fotorecherche zeigte deutlich, dass niemand bei Google Earth jemals so ausgesehen hatte.

Auch wurde der Post mittlerweile gelöscht, als sich herausstellte, dass er gefälscht war. Witzig auch, dass in seinem Post von einem Planeten gesprochen wird, ganz nach dem Motto: „Immer mehr Menschen glauben an die flache Erde und das schon auf dem ganzen Globus…“.

Piloten sagen, die Erde ist flach?

Das Gleiche wurde beobachtet bei den Artikeln zu angeblichen Piloten, die ausgesagt hätten, dass die Erde definitiv flach sei. Bei genauerer Recherche stellte sich heraus, dass auch diese Artikel gefälscht waren. (Ein echter Pilot packt aus: Über Flacherde-Theoretiker und Fake-Piloten (Video))

Das Einzige, was sich hierbei entdecken ließ, war die Aussage eines Piloten, die völlig aus dem Kontext gerissen wurde, in der er meinte: „Ja, die Erde sieht aus dem Cockpit flach aus…“. Doch was dieser Pilot zusätzlich geäußert hatte, wurde nicht erwähnt.

Die Frage, die sich hier stellt, ist: Warum müssen einige Menschen Artikel fälschen, damit man an eine Flache Erde glaubt?