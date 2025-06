Asyl-Skandal: Baerbock-Strafanzeige als Notwehr

Während sich Ex-Außenministerin Annalena Baerbock zur Präsidentin der UN-Vollversammlung hat wählen lassen, schweigen ARD, ZDF und andere öffentlich-rechtliche Medien zu einem der schwerwiegendsten Skandale ihrer Amtszeit: dem massenhaften Missbrauch des Afghanistan-Aufnahmeprogramms.

Ein Beitrag von EinProzent

Und auch in der heutigen Berichterstattung: kein Wort zu diesem sicherheitspolitischen Skandal.

Wir sehen uns daher gezwungen, selbst aktiv zu werden. Mit einer Strafanzeige gegen Baerbock und ihre Mittäter wollen wir Öffentlichkeit schaffen – auch im Ausland! – und vor allem zeigen, welch desaströse Zustände in Deutschland herrschen und wen diese Republik in ein UN-Spitzenamt nach New York entsenden will.

Warum wir das tun und was wir uns erhoffen, erfahrt ihr hier. (Messerstecher werden immer jünger – Ausländer begehen ausländerfeindliche Straftaten)

Enthüllter Machtmissbrauch

Die Recherchen des SPIEGEL vom 27. Mai 2025 und des CICERO vom 3. März 2023 offenbaren ein erschreckendes Bild: Aufnahmezusagen für mutmaßliche Islamisten, Visavergabe trotz gefälschter Dokumente, das bewusste Ignorieren von Warnungen durch Sicherheitsbehörden – und ein Auswärtiges Amt, das explizit zur „maximal großzügigen“ Visaerteilung aufforderte.

Eine kritische Aufarbeitung durch die Medien? Rücktritte oder juristische Konsequenzen? Fehlanzeige. In Deutschland muss kein etablierter Politiker für offensichtliches Versagen haften.

Und während der Skandal weiter vertuscht wird, steht Baerbock kurz davor, im September eines der höchsten Ämter der Vereinten Nationen zu übernehmen – auf Kosten des deutschen Steuerzahlers, denn Gehalt und Unterkunft zahlt nicht die UN, sondern die Bundesrepublik Deutschland.

Wir halten dagegen!

Strafanzeige als politisches Signal

Wir haben Strafanzeige gegen Annalena Baerbock sowie weitere Verantwortliche im Auswärtigen Amt und in beteiligten NGOs, u. a. „Kabul Luftbrücke“, „Pro Asyl“ und weitere, gestellt.

Die Vorwürfe lauten unter anderem:

Beihilfe zur unerlaubten Einreise (§ 96 AufenthG)

Strafvereitelung im Amt (§ 258a StGB)

Mittelbare Falschbeurkundung (§ 271 StGB)

Untreue im Amt (§ 266 StGB)

Die Anzeige stützt sich auf die genannten Recherchen, diplomatische Schreiben aus Islamabad und dokumentierte Aussagen ehemaliger NGO-Mitarbeiter. Sie wurde bei der Staatsanwaltschaft Berlin eingereicht.

Die komplette Anzeige kann hier eingesehen werden.

Die Fälle: Missbrauch, Betrug, Gefährdung