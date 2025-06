Teile die Wahrheit!

Die aus Steuergeldern finanzierten Gruppen CHIRLA und PSL stachelten mit staatlicher Unterstützung in Höhe von 34 Millionen Dollar zu Unruhen gegen ICE-Razzien in Los Angeles an.

Die Proteste arteten in Gewalt aus und führten nach Zusammenstößen mit Molotowcocktails, Gummigeschossen und Tränengas zum Einsatz von 2.000 Soldaten der Nationalgarde durch die Bundesregierung.

PSL, eine mit der KPCh verbundene marxistische Organisation, koordinierte Proteste trotz Verbindungen zu einem mutmaßlichen Terroristen in Washington D.C.

Kalifornische Beamte geraten mit der Trump-Regierung wegen des „rechtswidrigen“ Einsatzes der Nationalgarde aneinander und führen Bedenken hinsichtlich der Souveränität des Staates an.

Die Spannungen in der Gesellschaft nehmen zu, da Einwanderer Razzien gegen Kriminelle ausgesetzt sind und Aktivisten mit ihrer Anti-ICE-Rhetorik Unruhen schüren.

In Los Angeles kam es nach dem harten Vorgehen der Regierung gegen illegale Einwanderung zu massiven Protesten. Dabei kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Bundesbeamten und Aktivisten, die mit steuerfinanzierten Gruppen in Verbindung stehen .

An der Spitze der Demonstrationen standen die Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), die 34 Millionen Dollar an kalifornischen Zuschüssen und Bundesmitteln erhielt, und die Marxist Party for Socialism and Liberation (PSL), die mit der chinesischen Regierungspartei verbunden ist. (Globalisten nutzen die Technologie der Farbrevolutionen in den USA, um Trump zu stürzen (Videos))

Präsident Trump setzte die Nationalgarde ein, um die Unruhen zu beenden, nachdem es bei Razzien der Bundesbehörden zu Ausschreitungen mit Steinwürfen , Sachbeschädigungen und Angriffen auf Polizeibeamte gekommen war.

Die Unruhen begannen am 6. Juni, als die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Südkalifornien Razzien durchführte und über 100 Einwanderer, darunter auch kriminelle Ausländer, festnahm. CHIRLA organisierte Kundgebungen gegen die Operationen, obwohl sie über 450.000 Dollar an Zuschüssen des Heimatschutzministeriums für „Staatsbürgerkunde“ erhalten hatte, und verurteilte die ICE öffentlich.

Gleichzeitig heizte die PSL, die antiisraelische Proteste finanziert und ein Überläufer aus dem KPCh-Netzwerk ist, die Spannungen weiter an.

„Das ist absichtliches Chaos“, erklärte die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, während der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, die Bundesregierung für den Truppeneinsatz ohne Zustimmung des Staates verurteilte. Der Konflikt markiert eine sich vertiefende Kluft zwischen einer republikanischen Regierung, die sich auf die Grenzsicherheit konzentriert, und einem demokratischen Bundesstaat, der eine „Schutzpolitik“ verteidigt.

Gespaltene Führung verschärft Krise: Bundesbehörden stoßen auf radikalen Widerstand

CHIRLAs Rolle bei den Protesten steht aufgrund ihrer finanziellen Verbindungen zur öffentlichen Hand unter Beobachtung. Unter Biden erhielt die Gruppe 34 Millionen Dollar an Zuschüssen , darunter 100.000 Dollar, die das US-Heimatministerium nach Enthüllungen über ihre Protestaktivitäten kürzlich zurückforderte.

Ein CHIRLA-Sprecher behauptete, die Organisation habe „Razzien verurteilt“, bestritt jedoch eine Beteiligung an den Unruhen. Bilder zeigen jedoch Demonstranten, die in der Nähe ihrer Veranstaltungen Anti-ICE-Parolen skandierten, wobei einige Vandalen gezielt Behörden angriffen, die CHIRLA offiziell unter Druck setzen wollte.

Gleichzeitig verleiht die Verbindung der PSL zum KPCh-nahen Milliardär Neville Singham, der Millionen in chinanahe Gruppen schleust, der geopolitischen Dimension.

Ihre Organisation verschärfte die Zusammenstöße in Paramount, wo Gerüchte über eine ICE-„Razzia“ in einem Home Depot zu Gewalt führten, obwohl das DHS dies dementierte.