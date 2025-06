Warum der Äther aus den Lehrbüchern verschwand und noch immer in den Köpfen von Naturwissenschaftlern existiert (Video)

Teile die Wahrheit!

Lange Zeit wurde angenommen, dass es ein Trägermedium für Licht und andere elektromagnetische Wellen geben müsse, das als Äther bezeichnet wurde. 1887 wurde die Äthertheorie durch das Michelson-Morley-Experiment infrage gestellt.

In späteren Experimenten der orthodoxen Physik konnte schließlich nachgewiesen werden, dass es keinen Äther gibt. Doch aus der Geschichte der Naturwissenschaft ist der Äther bis heute nicht wegzudenken. Von Frank Schwede

Der griechische Philosoph und Naturforscher Aristoteles fügte den Äther den vier Elementen Feuer, Luft, Wasser und Erde als fünftes Element (Quintessenz) hinzu, das als „fünftes Seiendes“ alle Elemente durchdringt und „als vermittelndes Medium den Kosmos durchströmt.

Auch im alchemistischen Manuskript Silva Philosophorum von Cornelius Patraeus, das zu Beginn des 17. Jahrhunderts verfasst wurde, werden die Elemente, Erde, Feuer, Wasser und Luft, mit der Quintessenz, dem Äther, im Zentrum dargestellt.

Ebenfalls im 17. Jahrhundert theoretisierte der anglo-irische Naturphilosoph, Chemiker und Physiker Robert Boyle, dass der Äther aus extrem feinen Partikeln bestehen könnte.

Die Existenz des Äthers würde laut Boyle nicht nur die Wesenheit von Vakuum, sondern auch die mechanischen Wechselwirkungen zwischen Körpern erklären – zudem könnte er Phänomene wie Magnetismus und möglicherweise auch die Schwerkraft beschreiben, die andernfalls unerklärlich bleiben würde.

Mehr als ein Jahrhundert später führte die Äthertheorie zu der Annahme, dass Licht nichts anderes als ein magnetisches Feld ist, das mit hoher Frequenz schwingt und sich in Form von Wellen durch den Raum ausbreitet. Licht wurde als eine der verschiedenen Erscheinungsformen elektromagnetischer Energie betrachtet. (Tataria – Das versunkene Märchenreich der freien Energie)

Später wurde der Begriff Äther sogar in mehreren Theorien verwendet, um verschiedene Naturphänomene wie die Ausbreitung von Licht und die Schwerkraft zu erklären. Der Äther wurde als ein Stoff geringster Dichte betrachtet, der in unserem Raum ruht, in dem sich Körper reibungsfrei bewegen können.

In ihm breiten sich Lichtwellen und andere elektromagnetische Wellen ähnlich wie Schallwellen in der Luft aus, wonach elektrische und magnetische Felder besondere Zustände des Äthers sind.

In der einen oder anderen Form existierte der Glaube an die Elemente in nahezu allen Ländern der Erde. Sogar in Japan und Indien. „Akasha“ ist nämlich die Sanskrit-Bezeichnung für Äther.

Niemals wurde ein Ätheratom entdeckt

Allerdings ist es nach Meinung der orthodoxen Wissenschaft höchst irreführend, Erde oder Luft mit Wasserstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff, Plutonium oder den über hundert anderen chemischen Elementen des Periodensystems gleichzusetzen.

Im Gegensatz zu Erde oder Luft haben chemische Elemente eine klare wissenschaftliche Definition. Jedes Element besteht aus einem spezifischen Atom, bestehend aus Protonen, Neutronen und Elektronen.

Doch kein Wissenschaftler hat jemals ein „Ätheratom“ entdeckt. Als der Äther noch eine anerkannte wissenschaftliche Idee war, wurde sogar angenommen, dass dies eines Tages noch geschehen könnte.

Auch der britische Naturforscher Michael Faraday hatte großen Einfluss auf die Äthertheorie. Seine Arbeit zur elektromagnetischen Induktion führte zu einer neuen Sichtweise des Raums und die Kräfte, die darin wirken.