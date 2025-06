Das Ende der BRD: Was wird geschehen? Mögliches Szenarium

Hier ist die Geschichte der Deutschen, die Entwicklung vom Volke der Dichter und Denker, von einer sozial hoch stehenden Gesellschaft von idealistischen, tapferen Kriegern, hin zu raffenden Materialisten und kriechenden Sklaven. Wie konnte es nur dazu kommen? Wir müssen ein wenig ausholen. Von Hans-Jürgen Geese

Erstens: Am 5. Juli 1865 wurde in Washington der amerikanische Geheimdienst (U.S. Secret Service) gegründet. Seine Aufgabe damals war aber nicht der Schutz von Politikern, sondern „die Wiederherstellung des Vertrauens der Öffentlichkeit in das Geld des Landes.“

Sie mögen es nicht glauben, aber es wird geschätzt, dass damals ein Drittel bis zur Hälfte der sich im Umlauf befindlichen Dollarmenge Falschgeld war. Falschgeld. In den U.S.A. Im Jahre 1865 und noch Jahre später.

Zweitens: Im Dezember 1913 wurde die Federal Reserve Bank, also die Zentralbank der U.S.A., gegründet. Sie gehörte und gehört noch heute privaten Banken, die, in Praxis, nach Belieben, Geld schöpfen können. Aus dem Nichts.

Drittens: Im Jahre 1944 wurde in Bretton Woods, New Hampshire, der U.S. Dollar zur Weltleitwährung erkoren. Alle Welt brauchte nach dem Kriege U.S. Dollar, deren Wert angeblich durch den Wert von Gold abgesichert war.

Viertens: Als allerdings einige Länder die Probe aufs Exempel machten und Dollar tatsächlich in Gold umtauschen wollten, da erklärte Präsident Nixon 1971, dass man von der Golddeckung abgehen werde. Aber, so das heilige Versprechen, oder so die Drohung, der Dollar sei auch weiterhin die Weltleitwährung.

Jedoch jetzt, wie auch schon in der Vergangenheit, abgesichert durch nicht mehr als ein hoffnungsvolles Versprechen. Und natürlich die Macht der U.S. Streitkräfte.

Fünftens: In den 1980er Jahren begann die Finanzialisierung der amerikanischen Wirtschaft, will sagen die Dominanz des Finanzsektors. Es ging nicht mehr vor allem um die Produktion von Dingen, sondern vor allem um die Produktion von Geld aus Geld. Präsident Clinton hob in den 1990er Jahre alle noch bestehenden Beschränkungen der Banken auf. Das Motto seitdem: „Bereichert euch“. Mit einem Vorbehalt: Das Motto gilt nur für eine kleine Elite. Vor allem Amerikaner. (Deutschland ist auf dem Weg zum Vierten Reich)

Wir fassen zusammen: Die U.S. Wirtschaft ist auf Betrug aufgebaut. Dieser weltweit größte Betrüger, die Vereinigten Staaten von Amerika, der größte Betrüger in der Geschichte der Menschheit, ist auch der Besitzer von und der Herrscher über diese Bundesrepublik.

Geheimverträge nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 und nach der Wiedervereinigung 1990 übertrugen rechtlich den U.S.A. die Herrschaft über die BRD. Ungefähr 40.000 U.S. Besatzungssoldaten sichern momentan diese Herrschaft ab.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges waren alle Konkurrenten der U.S.A. am Boden zerstört, brauchten Hilfe: Japan, Großbritannien, die Sowjetunion, Deutschland. In den U.S.A. war nicht ein einziges Haus zerstört. Alle Maschinen liefen auf Hochtouren. Das goldene Zeitalter konnte für die Amerikaner beginnen. Zufall?

Beachte: Die BRD hat seit vielen Jahren einen Handelsüberschuss mit den U.S.A., d.h. die Firmen in der BRD verkaufen viel mehr an Amerika als sie im Gegenzug von den U.S.A. kaufen. Zufall? Nein, das ist das typische Verhalten gegenüber Kolonien. Kolonien werden ausgebeutet. Wozu sonst taugen Kolonien? Die Kolonie Japan ist z.B. der größte Gläubiger der U.S.A. Zufall? Was meinen Sie?

Übrigens halten die U.S.A. angeblich die größten Goldreserven auf Erden. Und besitzen den größten Schuldenberg. Haben Sie gewusst, dass die BRD die zweitgrößten Goldreserven auf Erden hat? Die Hälfte davon lagert wo? Genau.

In den U.S.A. Würden Sie Ihr Gold in den U.S.A. lagern? Selbst wenn Sie wüssten, dass die Amerikaner noch immer darauf warten, dass mal jemand überprüft, wie viel Gold tatsächlich vorhanden ist? Trump hat das versprochen. Und? Pustekuchen.

