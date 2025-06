Das Römische Reich ist nicht untergegangen, es ist in den Untergrund gegangen: Nachkommen römischer Kaiser prägen bis heute das Weltgeschehen

Der Wiener Kongress führte zur Umsetzung der Karlsbader Beschlüsse, die Literatur und Kunst verboten, die als Gefahr für Stabilität und Stillstand galten, und dies hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die kulturelle und intellektuelle Landschaft Europas.

Die Unterdrückung kreativer Ideen und die Säuberung moralischer Logen in Europa führten zu einem Exodus freiheitsliebender Deutscher und Europäer nach Amerika, wo sie Zuflucht fanden und zur Entwicklung der damals jungen Republik beitragen konnten.

Der Zustrom deutscher und europäischer Einwanderer brachte neue Fähigkeiten, Ideen und Perspektiven nach Amerika, was sich positiv auf das Wachstum und die Entwicklung des Landes auswirkte, und dieses Erbe ist noch immer spürbar..

Henry Kissinger wurde in den 1950er Jahren in die Bilderberg-Gruppe aufgenommen. Er wurde von seinem Mentor William Yandell Elliott beeinflusst , einem Rhodes-Stipendiaten und Leiter des Chatham House-Betriebs in Harvard. Rhodes-Stipendiaten wurden mit der Ideologie einer Weltregierung „gehirngewaschen“, die damals mit der Wiederherstellung der Größe des Britischen Empires in Verbindung gebracht wurde.

In den 1950er Jahren verfasste Kissinger seine erste Dissertation über den Wiener Kongress. Seine Einschätzung des Wiener Kongresses als Höhepunkt der menschlichen Zivilisation spiegelt sein Streben nach einer neuen Weltordnung wider.

Kissingers These war, dass das System maximaler Stagnation (kein Wandel, kein Gleichgewicht und keine Stabilität in der Weltpolitik) und Kontrolle von einer oligarchischen Oberhoheit geschaffen wurde. Diese erlaubte es einer Elite von Herren, über eine größere Klasse von Sklavenfamilien zu herrschen, und zwar innerhalb eines Systems relativer Übereinstimmung, um die Weltbevölkerung und das Denken „im Käfig“ zu halten. Diese Idee prägte sein Handeln und seine Politik in den folgenden 70 Jahren nachhaltig und prägt bis heute die Weltpolitik.

Kissinger wurde 1956 in die Rockefeller-Kommission berufen. Die Kommission spielte eine bedeutende Rolle bei der Umgestaltung dieses oligarchischen Oberkommandosystems mit dem Ziel, Amerika in eine Rolle in der Neuen Weltordnung zu verwandeln, wie es im noch immer geheimen Rockefeller-Bericht dargelegt wurde. [1]

Dem Komitee hinter dieser Initiative gehörten Schlüsselfiguren wie Lawrence Rockefeller, David Rockefeller, Kissinger und der Gründer des Time Magazine, Henry Luce, an. Sie arbeiteten daran, eine Bewegung zu schaffen, die sich um kalte Logik und Prinzipien drehte und frei von Mitgefühl und Gefühlen war. Gleichzeitig schufen sie eine Gegenbewegung, die „mit ganzem Herzen“ und „mit ganzem Gefühl“ handelte und Logik und Vernunft leugnete.

Diese Methode, Menschen ausnutzend, um die menschliche Natur gegeneinander auszuspielen, wurde bereits eingesetzt, um Bevölkerungen zu kontrollieren und Chaos zu stiften, insbesondere im Nahen Osten, wo das britische Oberkommando und antisemitische Faschisten wie Arthur Balfour ein Projekt in Gang setzten, um Juden davon zu überzeugen, in einer kontrollierten und instabilen Zone zu leben.

„Lord Balfour, Lloyd George, Lord Chamberlain und Lord Milner, der Leiter der Tafelrunde und Mitverfasser der Balfour-Abkommen [Balfour-Deklaration], sind allesamt Antisemiten, die die Juden verachten. Sie wollen die Welt von Juden säubern, [2] mit Ausnahme der ‚guten‘ Juden, die sich besser an die von ihnen angestrebten oligarchischen Kulturformen anpassen“, sagte Ehret . „Und sie arbeiten mit gewissen Leuten wie Walter Rothchild zusammen, einem nützlichen Geldsack.“

Keiner der Rothschild-Familie hat jemals in Israel gelebt, obwohl sie Land in Israel kauften, um Juden zu ermutigen, dorthin zu ziehen und sich dort niederzulassen. Denn das Ziel bestand nicht darin, ein stabiles Gebiet zu schaffen, sondern vielmehr eine Region geopolitischen Chaos, die eine Strategie des „Teile und herrsche“ ermöglichen und große Zivilisationsstaaten – beispielsweise in Asien, Afrika und Europa – daran hindern würde, gemeinsam gegen eine imperiale Macht vorzugehen.

Ein Zivilisationsstaat oder Zivilisationsstaat ist ein Land, das nicht nur ein historisches Territorium, eine ethnolinguistische Gruppe oder ein Regierungsorgan, sondern eine eigenständige Zivilisation repräsentiert. Er unterscheidet sich vom Konzept des Nationalstaats dadurch, dass er die vorherrschenden soziopolitischen Strukturen eines Landes als eine Kategorie beschreibt, die über eine einzelne Nation hinausgeht. Der Begriff wurde erstmals in den 1990er Jahren zur Beschreibung Chinas geprägt, wird aber auch für Länder wie Ägypten, Russland, die Türkei, den Iran, Pakistan, Indien und die Vereinigten Staaten verwendet.

Mit dieser Strategie wurde das Chaos im Nahen Osten maximiert, was in Ereignissen wie dem Sechstagekrieg, dem Jom-Kippur-Krieg und der Ermordung von Politikern wie Jitzchak Rabin und Jassir Arafat gipfelte, die in den 1990er Jahren ein Bündnis geschlossen hatten.

Die aktuelle Situation im Nahen Osten ist das Ergebnis dieser langfristigen Strategie. Das Ziel ist dasselbe: die Zusammenarbeit zivilisierter Staaten und die Aufrechterhaltung ihrer imperialen Kontrolle zu verhindern.

Das antike Griechenland und der Apollonkult

Wenn Menschen die Wahrheit erkennen und zu recherchieren beginnen, entdecken sie oft ein komplexes Netz von Machtstrukturen. Die globale Landschaft ist geprägt von komplexen Allianzen und Rivalitäten. Länder wie China, Russland und die USA interagieren auf komplexe Weise, und einflussreiche Persönlichkeiten wie George Soros und Xi Jinping spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des globalen Geschehens. Die Beziehungen zwischen diesen Akteuren sind oft widersprüchlich und chaotisch.

Bei der Erforschung der globalen Machtstrukturen und der Ursachen des Bösen – sowohl heute als auch in der Vergangenheit – warnt Ehret davor, es einer ethnischen oder genetischen Gruppe zuzuschreiben. Vielmehr müsse man sich auf die Logik der Entstehung von Ideen und Wissen konzentrieren, einschließlich der Möglichkeit, dass wahres Wissen als falsch dargestellt wird und umgekehrt.

Es sei wichtig, das Zusammenspiel von Logik und Emotionen sowie den Missbrauch eines oder beider zu verstehen, sagte Ehret. Er nannte als Beispiel die Entstehung der Sophistik im antiken Griechenland. Diese diente dazu, Menschen durch blumige Sprache und Rhetorik zu manipulieren und sie glauben zu machen, ihre Selbstzerstörung sei ihre Rettung.

Sophistik bezeichnet die Praxis, trügerisches Denken zu verwenden, oft um zu überzeugen, statt die Wahrheit zu beweisen. Sophisten waren Lehrer, die sich auf Rhetorik, Philosophie und andere Fächer spezialisierten und für ihre Fähigkeit bekannt waren, beide Seiten eines Themas zu vertreten. Die Sophisten waren im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. prominent und bekannt für ihre Fähigkeit, überzeugend zu sprechen. Dies war in einer Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, in der mündliche Debatten und öffentliches Reden für den Erfolg in Recht und Politik unerlässlich waren. Ihr Ruf wurde jedoch durch den Vorwurf getrübt, sie würden trügerisches Denken lehren und rhetorische Fähigkeiten über moralische Integrität stellen.

Im antiken Griechenland waren es die Priesterschaft und Kulte, wie etwa der Apollon-Kult in Delphi, die für die Geheimdienste, Währungssysteme und geopolitischen Operationen zuständig waren. Dabei nutzten sie auch Orakel und Psychedelika, um Macht und Einfluss zu erlangen.

Das Orakel von Delphi war ein System, bei dem Priester die Aussagen von unter Drogen stehenden Orakeln interpretierten, oft unter Einsatz von Psychedelika, um Führern und Generälen Orientierung zu geben, und dieses System wurde zur Anhäufung von Kapital und Informationen genutzt.

Apollo war ein prototypischer Luzifer. Apollo war der „Gott des Lichts“ oder der „Gott der Sonne“ und auch der Gott der Zerstörung, was die Komplexität und Vielschichtigkeit der antiken Kulte und ihren Einfluss auf die moderne Gesellschaft unterstreicht.

Der Apollo-Kult kontrollierte eine Reihe internationaler Geheimdienstnetzwerke. Dieses globale Geheimdienstnetzwerk wurde genutzt, um Menschen durch Sophisterei und Rhetorik dazu zu bringen, ihrer eigenen Zerstörung entgegenzusteuern – ein im Laufe der Geschichte gängiges Muster.

Die oligarchische Klasse und ihre Infiltrationstechniken

Die oligarchische Klasse, die sich hauptsächlich aus alten europäischen Familien wie dem Adel und den Monarchen zusammensetzt, verfügt über eine materielle Komponente und ist mit den alten Familien Europas verbunden. Diese Familien können ihre Abstammung auf den römischen Kaiser Julian , Kaiser Claudius oder führende Mitglieder des römischen Senats zurückführen.

Diese führenden Familien, die Erben der sogenannten „Familienfonds“, also des Familientrusts, sind direkte Kontinuitätsträger und pflegen über Generationen hinweg Traditionen. Das ist bedauerlich für die Kinder dieser Familien, die oft missbraucht und zu Managern des Systems gemacht werden, in das sie hineingeboren wurden, und dabei ihre Menschlichkeit verlieren.

Die oligarchische Klasse hat Techniken der Infiltration und Perversion entwickelt, mit denen sie Institutionen – seien sie nun religiöser oder politischer Art – in ihr Gegenteil verkehrt oder ihre schlimmsten Elemente zum Vorschein bringt, um sie letztlich von innen heraus zu zerstören oder sie zu ihrem eigenen Vorteil zu missbrauchen.

Die Kreuzzüge und die Rolle der Templer

Die Kreuzzüge, die im Namen Christi geführt wurden, führten zur Ermordung zahlloser unschuldiger Menschen, darunter Juden, Muslime und Christen, und waren eher von geopolitischen als von rein religiösen Motiven getrieben.

„Wenn man einen rein religiösen Grund für die Kreuzzüge suchen wollte, wäre man nicht in der Lage, dies zu erreichen. Man müsste sich die geopolitisch führenden Kultisten ansehen, die die Templer gegründet haben“, sagte Ehret .

Die Templer spielten eine bedeutende Rolle bei der Organisation und Gestaltung der Kreuzzüge. Ihre Gründung wird Persönlichkeiten wie Bernhard von Clairvaux zugeschrieben , einem führenden Ultramontanisten, der an die Herrschaft über die Welt unter einem neuen römischen Kaiser glaubte. Für ihn war der neue römische Kaiser der katholische Papst. „Er sah in seiner Vorstellung das Papsttum als Herrscher der Welt, und wer das Papsttum, also den Papst, kontrolliert, kontrolliert die Welt“, sagte Ehret.

De Clairvaux gehörte einer hochrangigen oligarchischen Söldnerfamilie an und war ein Anhänger des Mithras-Kults , eines mächtigen Kults im Römischen Reich, der auch nach dem Aufstieg des Christentums fortbestand.

Mithras war ein Gott indo-iranischer Herkunft , dessen Wurzeln bis ins antike Persien zurückreichen. Bevor Rom ein Imperium wurde, gelangte der Mithras-Kult aus Anatolien, einer Halbinsel in Westasien, die den Großteil der türkischen Landesfläche einnimmt, nach Rom. Er entwickelte sich zu einer dominierenden Kraft innerhalb des römischen Militärs, und viele einflussreiche Persönlichkeiten wurden dem Kult beigetreten, der ein System von acht Initiationsstufen besaß. „Er war nicht böse um seiner selbst willen, sondern böse, um ein höheres Gut zu zerstören“, erklärte Ehret .

„Auch heute noch gibt es all diese Mithraskulte, Tausende davon, in Ägypten, im Heiligen Land, in Europa, in England, oft in Höhlen – sie haben in Höhlen geopfert“, sagte Ehret .

Der Kampf der Kulturen und die Rolle der venezianischen Familien

Die Weisheit Bagdads, das Europa Karls des Großen und die Wiederbelebung der Seidenstraße während der Tang-Dynastie erleichterten den Austausch von Geschichten, Gedichten und Handel zwischen Ost und West. Doch dies musste wieder rückgängig gemacht werden, was zu einem „Kampf der Kulturen“ führte, bei dem die Menschen ihre Nachbarn als Feinde betrachteten.

„[Sie] gingen von Rom als ihrem Kommandozentrum aus, [zur Zeit der Kreuzzüge] wurde eher Venedig zum Kommandozentrum“, sagte Ehret.

Der „Kampf der Kulturen“, ein Konzept, das später von Samuel P. Huntington zusammen mit Henry Kissinger entwickelt wurde, wurde von Bankiers aus alten Familien beeinflusst, wie etwa den venezianischen „Fondis“, die Zweige in verschiedenen Dynastien hatten, darunter den normannischen Familien und der normannischen Ritterschaft, die im 11. Jahrhundert Großbritannien eroberten.

Die normannische Ritterschaft, eine heidnische Klasse von Wikingern, die Runenmythen verehrten und Kinderopfer praktizierten, tarnte sich unter einem christlichen Deckmantel und diente später den Nazis als Modell: ein synthetischer Kult, der von denselben Geldgebern geschaffen wurde, die ihre Blutlinien und Techniken über verschiedene geografische Gebiete hinweg aufrechterhielten.

Die Nazis und ihre Verbindung zum Okkulten

Die Nazis waren eine schwarzmagische, okkulte Geheimgesellschaft unter dem Einfluss der Thule-Gesellschaft und der Ariosophen , die Opfer darbrachten und heidnische okkulte Verhaltensmuster wiederbelebten, mit dem Ziel, den Glauben an einen monotheistischen, vernünftigen und liebenden Schöpfer zu untergraben.

„[Die Nazis] hatten einen ganz neuen Templerorden um Hermann Göring auf der Wewelsburg, dessen zentrales Symbol die schwarze Sonne des Okkulten war. Und sie alle beschäftigten sich mit Runen und belebten nordische Wikingermythen wieder, die sie als ‚reine vorchristliche Güte‘ betrachteten und die es zu reaktivieren galt“, sagte Ehret . „Das Ganze war also eine Wiederbelebung dieser heidnischen okkulten Verhaltensmuster, genau das, was die Oligarchie versucht hat.“

Das Ziel der Oligarchie besteht darin, den Feudalismus zurückzubringen und heidnische okkulte Muster wiederzubeleben, was sich in ihren Handlungen im Laufe der Geschichte zeigt. Dem kann man entgegenwirken, indem man ein vernünftiges und liebevolles Gottesbild fördert, wie es im Christentum und anderen abrahamitischen Religionen zu sehen ist.

Der aktuelle Stand der Weltpolitik und des Nationalstaatensystems

Einen souveränen Nationalstaat gibt es nicht. Es gibt eine internationale Oligarchie mit unterschiedlich starker Durchdringung in allen Teilen der Welt. Einige Staatsmänner versuchen, sich dagegen zu wehren, während andere erfolgreich übernommen wurden.

Die Machtübernahme in den Vereinigten Staaten sei trotz der ernsthaften Bemühungen der nicht-neokonservativen republikanischen Bewegung erfolgreich gewesen, sagte Ehret. Ehret sieht die einzige Überlebenschance für die USA in der nicht-neokonservativen republikanischen Bewegung. Vielleicht haben einige Demokraten erkannt, wie sehr sie getäuscht wurden. Ohne das sehe ich keine Hoffnung für die USA oder Kanada.

„Russland, China, Indien, alle Länder sind über viele Generationen hinweg von dem durchdrungen, was ich als dieselben Mithraskultreligionen der Antike definiere“, fügte er hinzu.

Diese mithraskultähnlichen Religionen gibt es in abgeschwächter Form für die breite Masse und in verkürzter Form für Manager und Führungskräfte. Diese kultähnlichen Gruppen haben einen pseudowissenschaftlichen Anstrich, der sich über die letzten hundert Jahre entwickelt hat, und werden von Stiftungen wie der Rockefeller Foundation, der Carnegie Foundation und der Josiah Macy Foundation finanziert. „Diese verschiedenen Stiftungen werden oft von Familien des östlichen Establishments geführt, die mit den Cabots, den Logen, den Lowells und den verschiedenen Gruppen, die die Pilgergesellschaft gegründet haben, verbunden sind“, sagte Ehret .

Die Pilgrims Society besteht aus zwei Kapiteln: dem 1902 gegründeten Londoner Kapitel und dem 1903 gegründeten New Yorker Kapitel. Das New Yorker Kapitel der Pilgrim Society wurde von etablierten Familien aus dem Osten der USA, den sogenannten Boston Brahmins , gegründet, um eine besondere Beziehung zwischen Großbritannien und Amerika zu fördern und die Weltpolitik unter ihrer Kontrolle zu festigen. Führende Persönlichkeiten wie Kissinger sind noch heute daran beteiligt.

Die Mitglieder der Pilgrims Society und ihre angeschlossenen Stiftungen haben Wissenschaften gefördert, die eine flexiblere Gesellschaft für die Massen und eine Führungselite bzw. Technokraten schaffen. Zu den von ihnen geförderten Wissenschaften gehören Medizin, Genetik, Eugenik und Quantenmechanik. Diese wurden jedoch dazu benutzt, echte wissenschaftliche Entdeckungen zu verhindern und ein Weltbild des Chaos und des Zufalls zu fördern.

Die Finanzierung dieser Wissenschaften hat zum Aufstieg einer neuen Generation von Mathematikern und Wahrscheinlichkeitstheoretikern geführt, die die alte Garde von Wissenschaftlern wie Max Planck, Albert Einstein und Marie Curie abgelöst haben. Sie vertreten eine Weltanschauung, in der das Universum nur aus Atomen besteht und vom Zufall bestimmt wird.

Indem sie nur ausgewählte wissenschaftliche Forschung finanzierten, „bauten sie diese lobotomisierten Annahmen ein, dass Chaos der Kern und die Ursache für alles auf der Welt sei. Man kann verstehen, warum ein oligarchischer Sozialingenieur uns glauben machen möchte: ‚Wir denken, wir bestehen aus Realität, aber in Wirklichkeit bestehen wir nur aus einem Haufen Nichts, diesen Atomen der Zufälligkeit, meist 99,9 % Nichts, aus denen wir alle bestehen.‘ Das wird also zu einem einfachen hypnotischen Mittel, um Menschen in einen Bann zu ziehen, in dem sie glauben, dass nichts wirklich existiert, und dann erfinden sie ihre eigene Geschichte“, sagte Ehret .

Der Aufstieg der Kybernetik und ihre Einführung in den Vereinigten Staaten

„Das Gebiet, das nach dem Zweiten Weltkrieg als neue Wissenschaft aller Wissenschaften entstand, war als Kybernetik bekannt, die Wissenschaft der Steuerungen“, sagte Ehret .

Bertrand Russel, ein hochrangiger Entvölkerungsoligarch, baute 1913, als er an der Universität Cambridge lehrte und die „ Principia Mathematica “ schrieb, ein Netzwerk junger, brillanter Psychopathen auf. Dieses Netzwerk wandte Russells Ideen zur Mathematisierung des Universums an.

Einer von Russels Schülern war Norbert Wiener, ein anderer John von Neumann. Russels Netzwerk arbeitete an der Schaffung eines geschlossenen Systems der Mathematisierung, wie es die Principia Mathematica gefordert hatte, obwohl Kurt Gödel bewiesen hatte, dass dies nicht möglich sei.

Gödel bewies, dass ein geschlossenes System der Mathematisierung nicht möglich ist, indem er die Grenzen formaler Axiomensysteme aufzeigte. Ein Axiomensystem ist eine Reihe formaler Aussagen, die als Axiome bezeichnet werden. Ein Axiom ist eine Aussage, die als wahr angenommen wird und als Prämisse oder Ausgangspunkt für weitere Überlegungen und Argumente dient.

1931 veröffentlichte Gödel seine Unvollständigkeitssätze. Diese zeigten, dass jedes konsistente Axiomensystem, das grundlegende Rechenaufgaben ausdrücken kann, immer wahre Aussagen enthält, die innerhalb des Systems nicht bewiesen werden können. In einem geschlossenen System wird angenommen, dass sich alles im System auf etwas innerhalb des Systems bezieht, d. h. das System ist selbstreferenziell. Doch wie Gödel bewies, benötigt jedes System etwas außerhalb des Systems, um es zu enthalten. Daher ist ein geschlossenes System unmöglich.

Obwohl Gödel bewies, dass das, was Russel und seine Anhänger tun wollten, nicht möglich war, beschlossen sie, es trotzdem zu tun und entwickelten die Kybernetik, die Lehre von der Steuerung und Kommunikation bei Tieren, einschließlich Menschen, und Maschinen.

Die Entwicklung der Kybernetik wurde von der Josiah Macy Foundation gefördert , die auch Nazi-Wissenschaftler und die Eugenik unterstützte. Geleitet wurde die Foundation von General Marlborough Churchill, einem entfernten Verwandten des ehemaligen britischen Premierministers Sir Winston Churchill. General Churchill hatte zuvor die National Security Agency („NSA“) gegründet, die „Black Chamber“ geleitet und war Chef des US-Militärgeheimdienstes. Dem Boyden-Bericht zufolge gründete General Churchill die Macy Foundation für die Rockefellers und den britischen Geheimdienst.

Die Konferenzen der Josiah Macy Foundation zur Kybernetik spielten eine bedeutende Rolle bei der Schaffung der Struktur, um die herum MK Ultra entwickelt wurde, unter Beteiligung führender Persönlichkeiten wie Margaret Mead und Gregory Bateson.

(Hinweis: Zu Forschungszwecken wird MK Ultra auch als MK-Ultra und MKUltra bezeichnet.)

Die Kybernetik wurde zur Grundlage des gesamten NATO-Systems und diente der Reform der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“). Sie bildete auch die Grundlage der RAND Corporation, die der CIA unterstand und gegründet wurde, um eine neue Art wissenschaftlicher Politikgestaltung auf der Grundlage von Computermodellen zu etablieren. Diese sollte die Wirtschaftspolitik, die militärische Außenpolitik, die Aufrüstung der USA mit Atomsprengköpfen und beispielsweise die Interpretation der russischen Absichten beeinflussen.

„JFK [John F. Kennedy] versuchte, genau das zu bekämpfen, denn hätten wir die Sichtweise der RAND Corp. übernommen, hätten wir wegen der Kubakrise einen Atomkrieg erlebt. Alle Joint Chiefs dachten im Sinne von RAND. Dagegen kämpften JFK und sein Bruder“, sagte Ehret .

Die Einführung der Kybernetik in Russland

Obwohl sie zunächst als „bürgerliche, korrumpierende Wissenschaft“ verboten war, die die menschliche Freiheit leugnete, wurde die Kybernetik nach Josef Stalins Tod in Russland rehabilitiert und zu einem zentralen Bestandteil der sowjetischen Verwaltung und Wissenschaft. Nikita Chruschtschow hielt 1960 eine Rede, in der er erklärte, die Kybernetik sei nun das Herzstück der gesamten sowjetischen Verwaltung.

„Dadurch entstand eine ganze Klasse von Kybernetik-Experten, die später zu Administratoren wurden. Diese wiederum bildeten sich weiter. Es handelt sich also um eine Art heidnischen Kult, der sich als Wissenschaft tarnt“, sagte Ehret .

Durch die Einführung der Kybernetik entstand eine Klasse von Experten, die jedoch etwas grundlegend Menschliches verloren und Teil eines Systems wurden, das Computermodellierung über menschliches Urteilsvermögen und menschliche Gefühle stellt.

Dies hat zur Entstehung von Netzwerken und Nestern kybernetischer Experten geführt, die für diejenigen mit politischem Einfluss eine Herausforderung darstellen, da sie über eine ausgeprägte Weltanschauung und Selbstidentität verfügen, die auf kybernetischen Annahmen beruht, was es für Außenstehende schwierig macht, sich in diesen Systemen zurechtzufinden und sie zu beeinflussen.

„Ich sehe auch das Eindringen dieser kybernetischen Kulte in Russland; ich sehe es in der wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaft. Ich sehe, dass sie sich mit westlichen Geheimdiensten verbunden haben. Ich sehe es in China. Ich sehe es in Indien. Ich sehe es bis zu einem gewissen Grad auch im Iran“, sagte Ehret.

Sind wir an dem Punkt angelangt, an dem wir die globale Oligarchie stürzen können?

Ehret glaubt, wir stünden an einem Wendepunkt der Geschichte, an dem die Menschen, das einfache Volk, die globale Oligarchie stürzen könnten. Das sei sowohl möglich als auch notwendig, sagte er, obwohl es nicht zwangsläufig passieren werde, da Menschen einen freien Willen hätten und sich für Dummheit entscheiden könnten. Die Toleranz gegenüber Dummheit sei jedoch erschöpft.

Wir stehen vor einem systemischen Zusammenbruch, der sich schon lange angebahnt hat und das Ergebnis eines Prozesses der langsamen Selbstzerstörung ist. Dazu gehören der Verfall der Infrastruktur, die Ausgliederung der Industrie und die Priorisierung kurzsichtiger, momentaner Spekulationen und Profite gegenüber dem Gedanken an die nächste Generation.

Wir haben vergessen, wie man industrielle Kapitalisierung betreibt, die wir früher hatten, sagte Ehret . „Jetzt befinden wir uns in einem Spekulationskapitalismus nach dem Motto: ‚Ja, ich bin ein Konsument, also bin ich ein guter Bürger‘. Das war nie als nachhaltig gedacht. Deshalb haben wir jetzt eine Blasenwirtschaft.“

In der aktuellen Blasenwirtschaft platzen Blasen, Banken kollabieren und sie wollen uns mit in den Abgrund reißen. Es gab in der Vergangenheit ähnliche Situationen, wie die Große Depression, in denen die Macht des souveränen Nationalstaats und die Macht der Verfassung, insbesondere in den Vereinigten Staaten, dem Einfluss der Oligarchie, uns zu töten und im Feudalismus zu versklaven, entgegenwirken konnten. „Es ist nicht so, als hätten sie erst jetzt damit begonnen, es war eine fortwährende Absicht und ein Wunsch über viele Generationen hinweg“, sagte Ehret .

Die Absicht, die Republik von innen heraus zu untergraben, war in der gesamten amerikanischen Geschichte eine fortwährende Kraft. Es gab stets eine fünfte Kolonne von Loyalisten des Britischen Empire, die Institutionen schuf, die als destruktive Einflüsse die Souveränität der USA und die moralische Vortrefflichkeit ihres Volkes untergruben, „um Mittelmäßigkeit, Dummheit und Pöbeldenken zu popularisieren, damit wir vergessen, wie wir uns selbst regieren, die Urteilskraft verlieren“, sagte Ehret. „Wenn die Menschen sich selbst nicht beurteilen, sich selbst nicht regieren und die Politik ihres Landes nicht beurteilen können, kann es keine souveräne Nation sein, die auf einem souveränen Volk basiert.“

Laut John Adams ist die Republik für ein moralisches und religiöses Volk geschaffen und für jedes andere völlig ungeeignet. Wenn das Volk nicht moralisch und religiös ist, wird es eine Tyrannei des Mobs erleben – die Tyrannei der Dummen, die sich als Demokratie tarnt. Eine Demokratie, die sich als legitimes System tarnt, in Wirklichkeit aber von Demagogen kontrolliert wird, die das Volk durch Rhetorik und Sophisterei manipulieren.

„Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem … zu viele Menschen, nicht alle, aber viele, vergessen haben, wie erfolgreich Amerika diese Oligarchie bekämpft und frühere Versuche einer neuen Weltordnung untergraben hat, die zwar nahe daran waren, aber von Patrioten untergraben wurden“, sagte Ehret. Viele sind zu schlecht darüber informiert, was die privaten Finanziers tun könnten, um mehr Macht und Reichtum zu erlangen. Beispielsweise werden Oligarchen, die auf einer bankrotten Blase aus Scheinvermögen sitzen, vom Staat geschützt und wie Sozialhilfeempfänger behandelt, während sie endlose Rettungspakete erhalten, um ihre Ziele zu erreichen.

Um der Macht privater Geldgeber etwas entgegenzusetzen, könnten einige Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehört etwa die Zerschlagung großer Banken – wenn eine Bank bankrott ist, spielt ihre Größe keine Rolle; lassen Sie sie ihre Verluste selbst tragen und pleitegehen, retten Sie sie nicht. – und der Schutz kleiner Geschäftsbanken. Dieser Ansatz hat rechtlichen Vorrang und wurde sogar von Donald Trump im Jahr 2017 diskutiert, als er über die Wiederherstellung des Glass-Steagall Act sprach. Doch die Unterstützer der Wall Street setzten ihn unter Druck, davon Abstand zu nehmen.

Das amerikanische System, wie es William McKinley mit seiner Anwendung von Schutzzöllen und staatlich gelenkten Krediten für Industrieprojekte vorführt, kann den Bürgern finanzielle Anreize bieten, in die Entwicklung des Landes zu investieren und so eine Harmonisierung von individueller Freiheit und persönlichem Profit mit dem allgemeinen Wohl der Nation zu erreichen.

Die Verfassung verleiht dem amerikanischen Volk immense Macht. „Deshalb versuchen die Oligarchie und ihre Handlanger wie Kissinger, das Nationalstaatensystem zu zerstören. Denn solange es einen Nationalstaat gibt, gibt es auch die Macht, uns zu verteidigen und offensiv gegen die Oligarchie vorzugehen“, sagte Ehret.

Ehret ist der Ansicht, die Menschen müssten aufhören, in die dichotomen Fallen der Oligarchen zu tappen, zum Beispiel pro-Israel oder pro-Palästina, und sich auf das eigentliche Problem konzentrieren: „Es gibt eine Entvölkerungsagenda. Es gibt eine Agenda, die die amerikanische und die Souveränität aller Nationen unter einem neuen globalen kollektivistischen System zerstören soll, das es einfacher machen würde, Knappheit zu erzeugen, um die Weltbevölkerung zu reduzieren. Man müsse sich diese grundlegenden Fakten vor Augen halten und dann überlegen: ‚Was müssen wir tun?‘“, sagte er.

„Das Bankensystem wird explodieren“, sagte er, „und das wird eine Kettenreaktion auslösen, die völliges Chaos verursachen wird. Dann wird ein Großteil der Freiheit, die wir derzeit bei der Nutzung dieser Plattformen haben, verloren gehen. Wir haben also einen Vorhang, ein Fenster der Möglichkeiten.“ Einige dieser Dinge erwähnte er bereits.

Sie versuchen, einen Dritten Weltkrieg zu inszenieren. „Es ist ein gewisses Risiko [für sie], die Kriege, die sie entfesseln wollen, zu kontrollieren und den Geist dann wieder in die Flasche zu bekommen. Manchmal ist ihnen das gelungen. [Aber] jetzt haben wir überall auf der Welt Atombomben. [Es ist] nicht mehr dasselbe Rezept, das jahrtausendelang funktioniert hat, es ist ein anderes Spiel“, sagte Ehret.

Er glaubt, es gebe Anzeichen für Konflikte zwischen den verschiedenen Fraktionen der Oligarchie. „Es gibt derzeit keinen Konsens innerhalb der oligarchischen Klasse darüber, was genau getan werden soll. Ich sehe viele Anzeichen für interne Machtkämpfe“, sagte er. „Ich schöpfe etwas Hoffnung aus der Tatsache, dass ich einen Kampf gegen sehr mächtige, böse Mächte in den eurasischen Ländern sehe … Ich bin fest davon überzeugt, dass es sich um einen echten Kampf handelt, der nicht nur eine kontrollierte Opposition gegen die Anhänger des Entvölkerungstodeskults ist. Damit könnten wir arbeiten, wenn wir wollten.“

Kurz nach diesem Interview veröffentlichte Ehret eine achtteilige Dokumentarserie mit dem Titel „ Die verborgene Hand hinter UFOs “. Der erste Teil lüftet den Schleier über UFOs, die bis in die antiken Kulte des heidnischen Roms und Babylons zurückreichen. Er stellt die antiken Mysterienreligionen der vorchristlichen Welt vor und bereitet so den Boden für die Entwicklung der UFO-Enthüllungsbewegung und der Alien-Mythologie im 20. Jahrhundert.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 27.07.2025