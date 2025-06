Regenbogen-Verkleidungs-Theater im Bundestag

Teile die Wahrheit!

Ja, ist denn schon wieder Karneval? Die Grünen haben am Mittwoch mit einer absurden symbolischen Aktion und bunten Klamotten aus dem queren Kleiderschrank im Bundestag demonstriert.

Es ging um die Bekämpfung von Hass gegen queere Personen. Eigentlich ist man sich einig, dass so ein Kasperletheater nicht in den Bundestag passen.

Als ein AfD-Abgeordneter mal die deutsche Flagge schwenkte, gab es auch entsprechend Ärger. Aber die Grünen genießen offbar ewigen Welpenschutz.

Und so ignorierte das Bundestagspräsidium dann auch diesen lächerlichen Aufzug. Die Grünen machen eben das, was sie am besten können: Seifenblasen pusten. Die Leute sind entprechend entsetzt. (Demo gegen Kinderschutz-Kongress: Wie verloren muss man sein, wenn man gegen Kinderschutz demonstriert?)

Dr. Zwoboot schreibt:

Was für eine Farce! Während Deutschland mit realen Problemen kämpft – Wohnungsnot, Inflation, ein Bildungssystem im freien Fall und eine Gesellschaft, die immer stärker auseinanderdriftet, entscheiden sich Abgeordnete von Grünen und Linken dafür, im Bundestag modische Statements abzugeben.

In Regenbogenfarben. Nicht etwa um konkrete Gesetzesvorschläge einzubringen, sondern um ein möglichst fotogenes Plenum zu inszenieren. Das ist beschämend. Und respektlos gegenüber der Demokratie und ihrer Institutionen.

Denn dieses Spektakel ersetzt keine Politik. Es ersetzt kein Gesetz, keine Maßnahme, keinen Schutz für bedrohte Menschen. Es ist reine Symbolhandlung, flach und folgenlos, aber hochdotiert.

Wir alle zahlen für ihre üppigen Gehälter, ihre Mitarbeiter, ihre Büros – und bekommen ein buntes Gruppenfoto zurück.

Selbstverständlich ist der Schutz queerer Menschen ein ernstes Anliegen. Aber wer wirklich etwas bewirken will, muss dafür sorgen, dass Polizei, Justiz und Bildung funktionieren.

Wer ernst genommen werden will, muss liefern. Nicht posieren. Und dann regen sich genau diese Leute auch noch darüber auf, dass Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin an das Neutralitätsprinzip erinnert.

Man muss Klöckner nicht mögen, aber sie hat recht. Der Bundestag ist kein Ort für Parteisymbole, keine Werbefläche für identitätspolitische Selbstinszenierung.

Der Bundestag ist kein Laufsteg. Er ist ein Arbeitsparlament. Ein Ort, an dem Gesetze gemacht werden. Für alle Menschen in diesem Land – egal ob queer oder nicht, arm oder reich, konservativ oder progressiv.

Wer dort sitzt, trägt Verantwortung. Und wer diese mit alberner Verkleidung kontert, hat offensichtlich vergessen, wem er eigentlich dient. Kurz gesagt: Reißt euch zusammen. Macht endlich euren Job. Wir bezahlen euch nicht für Theaterspiele.

Sondern für Ergebnisse.