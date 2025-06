Der Krieg zwischen Israel und dem Iran bringt den Finanztisch zum Kippen

Teile die Wahrheit!

Edelmetallexperte und Finanzjournalist Bill Holter warnt vor einer langen Liste finanzieller Probleme, die Amerika bevorstehen.

Es gibt massive unbezahlbare Schulden, sowohl in den Büchern als auch in der Öffentlichkeit, massiven Betrug und Verschwendung, die durch DOGE aufgedeckt wurden, und eine Fed, die die Kontrolle verloren zu haben scheint.

Holter bezeichnet das Finanzsystem als „überschuldetes Kartenhaus“. Ein schnell eskalierender Krieg zwischen Israel und dem Iran steht ganz oben auf der Liste der Dinge, die wirklich schiefgehen können.

Holter sagt: „Rechnerisch betrachtet sind so viele Fäden am Teppich, dass wir einen finanziellen Zusammenbruch erleben werden.

Denken Sie nur an die Unruhen in Los Angeles, und jetzt planen sie im ganzen Land Unruhen … Wenn es in guten Zeiten solche Unruhen gibt, wie wird es dann in schlechten Zeiten sein?

Hoffnung ist kein Plan. Hoffnung ist für Idioten. Mir scheint, der Westen steht finanziell und gesellschaftlich Kopf. Das gibt dem Westen offenbar einen Grund, die Situation zu eskalieren und den Spieß umzuwerfen.

So können die Mächtigen nicht die Schuld auf sich nehmen. Sie können mit dem Finger auf andere zeigen und sagen: Hey, wir waren nicht schuld, der Dritte Weltkrieg ist passiert.“ (Goldpreis-Prognosen der Banken: Anstieg bis 6.000 Dollar?)

Berichten zufolge bombardiert Israel derzeit die iranische Öl- und Gasinfrastruktur. Welche Auswirkungen hat das auf die Inflation und die Marktstabilität?

All diese Unsicherheit und Verschuldung wirken sich auf den Anleihenmarkt und die Finanzierung Amerikas aus.

Holter sagt: „Die Liquidität wird knapp. Wir befinden uns in einem Moment, in dem US-Staatsanleihenauktionen in Frage gestellt werden. Vor ein paar Tagen hatten wir eine gute Treasury-Auktion, aber in den letzten sechs bis neun Monaten verliefen sie katastrophal.

Damit das System bestehen bleibt, muss dem Finanzministerium ein reibungsloser Weg zur Kreditaufnahme offen stehen. Die Mauer ist irgendwo da draußen, und vielleicht spüren sie, dass sie schon ganz nah ist. … Bei militärischen Aktionen in der Vergangenheit gab es stets ein hohes Gebot für den Dollar.

Auch für Staatsanleihen gab es stets ein hohes Gebot. In diesem Fall hat sich der Dollar kaum bewegt, und auch die Staatsanleihen haben sich kaum bewegt, da der Goldpreis heute um 1,5 % gestiegen ist.

Es ist also ziemlich klar, dass die Welt Gold als sicheren Hafen oder Zufluchtsort betrachtet.“

Holter weist darauf hin, dass Silber die 36-Dollar-Marke pro Unze überschritten hat und Gold mit 3.430 Dollar pro Unze ein Rekordhoch erreicht hat.

Holter behauptet, die Berechnungen deuten darauf hin, dass der Gold- und Silberpreis deutlich steigen wird. Man denke nur an die 8.300 Tonnen Gold, die die USA angeblich in Orten wie Fort Knox lagern.