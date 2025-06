Neue Studie dokumentiert Magnetismus nach der Impfung

Teile die Wahrheit!

Magnetismus trat Monate nach der mRNA-Injektion auf – Pfizer-„F“-Chargen waren unverhältnismäßig stark betroffen, wobei als Mechanismus eine Störung des Eisenstoffwechsels durch Spikes vorgeschlagen wurde.

Von Nicolas Hulscher, MPH

Die Studie mit dem Titel „Klinische Manifestationen von iatrogenem Magnetismus bei Probanden nach Erhalt von COVID-19-Injektionsmitteln: Fallberichtserie“ wurde gerade im International Journal of Innovative Research in Medical Science veröffentlicht.

Zusammenfassung:

Es wird eine Reihe von Fällen beschrieben, in denen Patienten, denen der Impfstoff COVID-19 injiziert wurde, unter iatrogenem Magnetismus leiden.

Die Anhaftung von massiven Metallgegenständen (bis zu 70 Gramm) an verschiedenen Körperteilen ist ein reales Phänomen, das zusätzliche Gesundheitsrisiken mit sich bringen kann, wenn solche Patienten einer Magnetresonanztomographie (MRT) unterzogen werden.

Das Phänomen des iatrogenen Magnetismus tritt in der Regel mehrere Monate nach der Injektion auf. Wahrscheinlicher ist, dass injizierte DNA-Plasmide oder modifizierte mRNAs, die in das Spike-Protein oder in durch Frameshifts gebildete Junk-Peptide übersetzt werden, Proteine mit ferromagnetischen Eigenschaften hervorbringen oder endogenes Eisen einschließen können. (Genetische Bombe! COVID-19-Impfstoffe verändern das menschliche Genom)

Wichtig ist, dass das Spike-Protein eine entfernte Homologie zu Hepcidin aufweist, dem wichtigsten Regulator des Eisenstoffwechsels.

Die Umverteilung von Eisen in das Gehirn oder andere Körperteile könnte einen iatrogenen Magnetismus verursachen. Möglicherweise handelt es sich um Impfstoffchargen von Pfizer, die mit dem Buchstaben „F“ beginnen, obwohl wir nicht ausschließen können, dass auch Injektionen von Moderna oder anderen Herstellern dieses Phänomen verursachen können.

Nach unserer Beobachtung kann sich der Magnetismus spontan oder durch die Gabe von Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD⁺) auflösen. Unsere Pilotbeobachtung muss noch in einer größeren Kohortenstudie bestätigt werden.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Iatrogener Magnetismus ist real und klinisch nachweisbar

Patienten zeigten, dass ferromagnetische Gegenstände (z. B. Löffel, Magnete) an der Haut haften – insbesondere an Stirn, Schläfen, Brust und Schultern.

Dieser Effekt wurde physisch verifiziert und oft fotografisch dokumentiert.

Symptome treten Monate nach der Impfung auf

Die Symptome traten typischerweise 1–20 Monate nach der Injektion auf – was auf genetische Expression oder systemische Verteilung hinweist, nicht auf Reste an der Injektionsstelle.

Möglicher Mechanismus: Eisen und Spike-Protein