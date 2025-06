Die Rückkehr der Anunnaki 2025? (Video)

Ein besonderer Film ist erschienen. Ein atemberaubendes Abenteuer in „Die Rückkehr der Anunnaki“. Ein spannendes Science-Fiction-Epos, das die Ursprünge der Menschheit und ihre mögliche Zukunft erforscht.

Die Anunnaki sind die uralte außerirdische Rasse, die erstmals vom Wissenschaftler Zecharia Sitchin (1920–2010) erwähnt wurde und zum Großteil frei erfunden bzw. falsch übersetzt wurde.

Sein Bestseller „Der 12. Planet“ basiert angeblich auf Texten der antiken Zivilisationen des Nahen Ostens. (Anm. d. Red.: Achtung: Sitchin, hat die Texte falsch übersetzt, und sein eigenes Märchen daraus fabriziert, mehr darüber in dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.

Sie wurden zu kontroversen Theorien über die Ursprünge der Menschheit und ihrer Schöpfer, der Anunnaki. Seine Theorien stießen sowohl auf großes Interesse als auch auf Kritik und wurden in über 20 Sprachen übersetzt und in Radio- und Fernsehprogrammen auf der ganzen Welt ausgestrahlt.

Die Prämisse des Films ist die Rückkehr der Anunnaki, die einst die Zivilisation prägten, auf die Erde – diesmal mit einer Agenda, die den Lauf der Geschichte verändern könnte.

Während die Welt durch die Bedrohung ihrer fortschrittlichen Technologie im Chaos versinkt, muss sich eine Gruppe ungewöhnlicher Helden den außerirdischen Invasoren entgegenstellen und die Geheimnisse ihrer mysteriösen Vergangenheit lüften.

Ein spannendes Abenteuer mit hohem Risiko, das tief in die antike Mythologie eintaucht und Action, Spannung und atemberaubende Bilder vereint, während die Protagonisten gegen diese außerweltlichen Mächte kämpfen.

Der Film bietet explosive Raum- und Bodenschlachten und eine fesselnde Handlung, die die Schnittstelle zwischen außerirdischem Einfluss und menschlichem Schicksal erforscht.

Mit der wachsenden Präsenz der Anunnaki verschwimmen die Grenzen zwischen Mythos und Realität, und die Menschheit muss sich mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass alles, was sie über ihre Herkunft weiß, eine Lüge ist.

Mit atemberaubenden Spezialeffekten, außerweltlichen Landschaften und einem Ensemble talentierter Schauspieler verspricht „ Die Rückkehr der Anunnaki“ ein visuelles Fest zu werden, das das Publikum fragen lässt, was im Universum möglich ist.

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, in dem die Menschheit darum kämpft, ihre Zukunft zurückzugewinnen und die Wahrheit über ihre alten Schöpfer herauszufinden.

300x250

Existiert dieser zwölfte Planet namens „Niburu“?

Nibiru ist angeblich der unruhige Heimatplanet der Anunnaki. Sie kamen auf die Erde, um Gold abzubauen und daraus einen „Schild“ zum Schutz Nibirus zu bauen. Existiert Nibiru?

Informationen über Nibiru stammen von den Sumerern und den Keilschrift- und Artefakten, die sie und andere antike Völker hinterlassen haben.

300x250 boxone

Die Kernannahme, die Setchin in seinen Schriften aufstellt, ist, dass es in unserem Sonnensystem einen zehnten Planeten (einschließlich Pluto) mit einer elliptischen Umlaufbahn von etwa 3600 Jahren gibt.

Wesen von Nibiru kamen auf die Erde und entdeckten das Gold, das sie zur Reparatur ihrer Atmosphäre benötigten, und begannen, es abzubauen. Vieles von dem Wissen dieser alten Völker, das sie durch die Anunnaki (die vom Himmel auf die Erde kamen) erlangten, hat sich bewahrheitet. (Achtung: Sitchin hat sich die Geschichte von Nibiru ausgedacht, mehr in dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.)

Dazu gehören die Farbe und Größe von Neptun und Uranus sowie die Existenz der äußeren Planeten, lange bevor unsere Teleskope sie entdecken konnten. Wissenschaftler vermuten sogar ein weiteres großes Objekt im Kuipergürtel, das Nibiru sein könnte. Gehen wir also davon aus, dass die anderen Schriften ebenfalls Bestand haben.

Laut Zecharia Sitchin, der in seinem Buch „Das Ende der Tage“ ausführlich darüber berichtet , wird sich Nibiru der Erde erst in mehreren hundert Jahren nähern.

Zwar ist es möglich, dass Himmelsereignisse Nibirus Umlaufbahn beeinflusst und seinen 3.600-jährigen Jahreszyklus etwas verkürzt haben, doch müssen wir uns vorerst keine Sorgen über seine Nähe zur Erde machen.

Wird Nibiru Katastrophen verursachen?

Während seiner Existenz umkreiste er tausende Male die Sonne und kam der Erde tausende Male nahe. Einige dieser Ereignisse führten zu Katastrophen auf der Erde.

Zecharia glaubte, dass die Sintflut durch Nibirus Schwerkraft verursacht wurde, die die antarktische Eiskappe in den Ozean rutschen ließ und einen globalen Tsunami auslöste, der die Erde überschwemmte.

In prähistorischen Zeiten könnten Nibiru oder seine Monde mit der Erde kollidiert sein, wodurch genetisches Material ausgetauscht wurde und sich auf beiden Planeten Leben mit kompatibler DNA entwickeln konnte.

Meistens, als Nibiru sich der Sonne und den anderen bekannten Planeten des Sonnensystems näherte, gab es keine besorgniserregenden Zwischenfälle. Leser von Zecharia Sitchins Werk werden geneigt sein zu glauben, dass es einen Nibiru gibt.

Dass die alten Sumerer aus dem Wissen der Anunnaki über den Planeten, seine Umlaufbahn, seine Bewohner, insbesondere diejenigen, die auf die Erde kamen, und den Ursprung des Lebens auf unserem Planeten Erde schrieben. Sie werden wie Sacharja sagen, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass es einen Nibiru gibt. x

Elena Danaan hat eine Webseite mit einigen aufschlussreichen Informationen über die Anunnaki im Allgemeinen und Ea/Enki im Besonderen erstellt.

(Achtung: Michael Salla, Elena Danaan, die Galaktische Föderation, etc. sind nicht das was sie vorgeben zu sein. Erfahren Sie mehr über die Agenda dieser Individuen in dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.)

Ihre Informationen sind aktuell, da sie behauptet, kürzlich mehrere persönliche Begegnungen mit Ea/Enki gehabt zu haben, in denen sie umfassende Einblicke in die Geschichte, Philosophie, Ethik usw. der Anunnaki gewährte.

Elena Danaan ist bekannt für ihr kontroverses Buch „Die Sämänner“. Als ehemalige Archäologin verfügt sie über die akademische Ausbildung, um die Relevanz ihrer Informationen zu verstehen.

About aikos2309 See all posts by aikos2309