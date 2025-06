Verbotene Archäologie: 80-Tonnen-Blöcke, mysteriöse Technologien und Spuren einer unbekannten Zivilisation (Video)

Teile die Wahrheit!

Peru ist bekannt für seine zahlreichen antiken Bauwerke, darunter Inka-Ruinen, prähistorische Stätten und andere kulturellen Überreste. Zu den berühmten und sehenswerten gehören Machu Picchu, die Ollantaytambo Ruinen und die Steinblöcke von Sacsayhumán, die 200 Tonnen und mehr wiegen. Wie wurden diese riesigen Giganten transportiert und bearbeiten? Eine Frage, die selbst Experten bis heute Kopfzerbrechen bereitet. Von Frank Schwede

Die lateinamerikanische Kultur mit ihren Inka-Ruinen und prähistorischen Stätten ist die mit Abstand rätselhafteste unserer Geschichte. Inmitten der Hügel von Cusco erhebt sich ein Monument kolossalem Ausmaß: Sacsayhumán. Erbaut im 15. Jahrhundert vom Inka-Kaiser Pachacúte.

Im Laufe der Geschichte hat es sich von einer lebendigen Festung in eine Inka-Ruine verwandelt. Heute ist Sacsayhumán eine archäologische Stätte und steht Seite an Seite mit Machu Picchu und seinem berühmten Tempel „Three Windows“.

Sacsayhumán wurde zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert errichtet. Es handelt sich nicht um die Konstruktion eines Einzelbaus, sondern um einen Komplex aus offenen Plätzen und gebauten Strukturen.

Der Hauptteil besteht aus drei Ebenen mit terrassenförmig angelegten Mauern, die in einer Zickzack-Formation mit dem Hügel ansteigen. An der Spitze befinden sich Gebäude, Türme und Plätze für astronomische Beobachtungen.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Hügels trennt eine Esplanade die Mauern von einer weiteren Reihe niedriger Bauten. Laut Berichten der früheren Eroberer wurde Sacsayhumán während der Verteidigung der Inka gegen die spanischen Belagerungen militärisch genutzt.

Die gigantischen Steinblöcke, die die dreiwandige Struktur stützen, sind der bemerkenswerte Aspekt der Architektur von Sacsayhumán und werden bis heute gern mit Metaphern aus der klassischen Mythologie beschrieben.

Im Jahr 1615 veröffentlichte ein gewisser Don Felipe Guamán Poma de Ayala, ein indigener Christ aus der Stadt Huamanga, sein Werk El Primer nueva Coronica y Buen Gobierno. Neben der Festung Sacsayhumán wird in Ayalas Werk auch die Geschichte der piedra cansada erwähnt.

Die piedra cansada ist ein massiver Felsblock in der Nähe der Stätte Sacsayhumán, der laut einer lokalen Erzählung der Eingeborenen, auf die sich der Autor Inca Garcilaso de la Vega in seinem Werk Comentarios Reales de los Incas bezieht, gegen seine Verwendung beim Bau der Festung protestierte. (Die vergessene Welt der Riesenbäume: Sind die Heimatbäume in Avatar strukturell möglich?)

Kein Blatt Papier passt zwischen den Steinen

In der Erzählung weinte der Felsbrocken blutige Tränen, die aus mehreren Löchern im Felsblock flossen, als er von 20.000 Arbeitern bewegt wurde. Als sie die Festung fast erreicht hatten, weigerte sich der Felsblock, sich weiter zu bewegen und blieb an der Stelle liegen, wo er sich noch heute befindet.

Die Geschichte endete nicht gut. Garcilaso de la Vega berichtet, dass sich ein riesiger Felsen löste und Tausende von Indios unter sich begrub.. Selbst heute kann die lokale Regierung den riesigen Felsbrocken, der noch immer die Straße blockiert, nicht entfernen.

Die Festung Sacsayhumán umfasst rund zwölf Quadratmeter. Die Felsbrocken wurden sorgfältig zurechtgeschnitten und ohne Mörtel aneinander gepasst. Sie sind so eng beieinander, dass zwischen den Steinen kein einziges Blatt Papier passt.

Bis heute stehen selbst Experten vor einem Rätsel, wie es zu damaliger Zeit möglich war, solch riesige Steinblöcke zu transportieren. Die längste der drei Mauern ist rund 400 Meter lang und sechs Meter hoch.

Das geschätzte Steinvolumen beträgt über 6000 Kubikmeter. Die Schätzungen für das Gewicht des größten Kalksteinblock schwanken zwischen 128 und 200 Tonnen.

Diese Steine stammen laut Schätzung aus dem 35 Kilometer entfernt liegenden Rumicola. Vince Lee, Autor, Architekt und Forscher, vermutet, dass die Blöcke zuerst bearbeitet und dann an ihren Platz gebracht wurden.