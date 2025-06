Teile die Wahrheit!

Die Starlink-Satelliten von Elon Musks Unternehmen SpaceX stürzen einer nach dem anderen ab. In einer auf der Website „Frontiers“ veröffentlichten Studie fasste eine Gruppe von Physikern unter der Leitung von Danny Oliveira vom Goddard Space Flight Center der NASA den „Sputnikfall“ zusammen und bemerkte faszinierende Muster.

SpaceX startete 2019 erstmals Starlink-Satelliten, und im darauffolgenden Jahr 2020 stürzten einige ab.

Da Musk seine Starlink-Satelliten jedoch in großer Zahl startet, hielten sich die Zahlen zunächst in Grenzen.

So stürzten 2020 nur zwei Satelliten ab. Doch bereits 2021 – 78.

Der Sputnik-Fall blieb zwei weitere Jahre auf diesem Niveau (2022 – 99, 2023 – 88). Doch im vergangenen Jahr geschah etwas Seltsames: 316 Satelliten verglühten in der Atmosphäre. (Fake-Weltraumfahrt? Internettheorie sagt die Blue Origin-Mission sei ein „satanisches Ritual“ gewesen (Video))

Insgesamt verlor der Kommunikationskonzern somit 583 Objekte.

Was ist letztes Jahr passiert? Leider gibt es für dieses Jahr bisher keine Sturzstatistik.

Anfang des Jahres befanden sich 7.086 Starlink-Satelliten im Orbit, und diese Zahl wächst rasant: Aktuelle Statistiken zeigen beispielsweise bereits 8.873 Satelliten im All, von denen jedoch nur 7.769 einsatzbereit sind.

Obwohl es viele Starlink-Satelliten gibt, geht etwa jeder 15. Satellit verloren, was an sich schon besorgniserregend ist. Doch warum in letzter Zeit so häufig?

Das Forscherteam verglich die Fallkurve mit verschiedenen Naturphänomenen und fand einen klaren Zusammenhang mit der Sonnenaktivität.

„Wir zeigen deutlich, dass die intensive Sonnenaktivität des aktuellen Sonnenzyklus bereits einen erheblichen Einfluss auf den Wiedereintritt von Starlink in die Atmosphäre hatte.

300x250

Dies ist ein sehr interessanter Zeitpunkt, um den Bahnwiderstand von Satelliten zu untersuchen, da die Anzahl der Satelliten in erdnahen Umlaufbahnen zum Höhepunkt der Sonnenaktivität die höchste in der Menschheitsgeschichte ist“, heißt es in der Studie.

Obwohl der aktuelle Höhepunkt der „rasenden Sonne“ nicht der stärkste in der Geschichte ist, befanden sich noch nie zuvor so viele Satelliten gleichzeitig in niedrigen Umlaufbahnen.

Wie bereits erwähnt, begann der Start von Starlink-Satelliten 2019, als die Sonnenaktivität am niedrigsten war. Laut NASA war das Jahr 2024 das Jahr mit der höchsten Sonnenaktivität.

300x250 boxone

Denken Sie daran, dass die Aktivität der Sonne mit einer Periode von 11 Jahren schwankt. Wenn auf einem Tagesstern viele Flecken erscheinen, kommt es zu starken Explosionen und Sonneneruptionen.