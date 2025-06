Ist Macron nicht nur ein ehemaliger Rothschild-Banker, sondern auch ein Mitglied der Familie Rothschild? (Videos)

Teile die Wahrheit!

Netzfund:

Ist Macron nicht nur ein ehemaliger Rothschild-Banker, sondern auch ein Mitglied der Familie Rothschild?

Seinen Vater Jean-Michel Trogneux (Brigitte Macron) kennen wir ja alle, aber wer ist die Mutter?

Emmanuel Macron, der momentane Staatspräsident der Französischen Republik, hat starke Ähnlichkeit mit Liliane de Rothschild (Fould-Springer) und deren Tochter Nelly Rothschild. Stammt Macron vielleicht aus der mächtigen Familie?

Rothschild-Banker Macron hat für Nestlé den Kauf von Pfizer Nutrition eingefädelt

Macron arbeitete für die Investmentbank Rothschild & Cie in Paris. Im Dezember 2010 wurde er gar zum jüngsten Partner der mächtigen Geschäftsbank.

2012 begleitete Macron den Kauf der Säuglingsnahrungssparte des US-Pharmakonzerns Pfizer durch den Nahrungsmittelkonzern Nestlé, was ihn zum Millionär machte.

Die Übernahme der Babynahrungssparte gelang dank Macrons Beziehungen zum damaligen Chef des Schweizer Konzerns, Peter Brabeck.

Liliane Fould-Springer

1942, während des Krieges, heiratete Liliane Fould-Springer (1916-2003) ihren Jugendfreund Élie de Rothschild (1917-2007).

Da dieser in Deutschland gefangen war, wurde die Ehe im Rathaus von Cannes am 7. April 1942 durch einen Stellvertreter geschlossen, und die religiöse Feier fand erst 1945 in der Grossen Synagoge von Paris statt.

Die jüdischen Eheleute hatten drei Kinder: Sohn Nathaniel und die beiden Töchter Elisabeth de Rothschild und Nelly Rothschild*, die ihrerseits fünf Kinder haben.

Ist Nelly Sabine Rachel Cécile de Rothschild die biologische Mutter von Emmanuel Macron?

Die Familie von Liliane Fould-Springer

Liliane Élisabeth Victoire Fould-Springer war die Tochter des Bankiers Eugène Fould-Springer (1876-1929), der 1908 von Kaiser Franz Joseph zum Baron ernannt wurde, und von Marie-Cécile Fould-Springer (Enkelin von Baron Max Springer und Baron Maximilien de Koenigswarter).

