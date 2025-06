Ehemaliger japanischer Innenminister liefert Beweise, dass seine Krebserkrankung durch den Covid-„Impfstoff“ verursacht wurde (Video)

Sie können sich Haraguchis vollständigen Beitrag vor dem „Ausschuss für Finanzen und Währung“ auf seinem YouTube-Kanal ansehen. Das Video ist zwar auf Japanisch, jedoch können Sie sich die Untertitel anzeigen lassen. Er beginnt bei 26:54 Min. über Covid-Impfstoffe zu sprechen. Der obige Clip beginnt bei 27:25 Min.

Letzten Monat, am 9. April, lud Haraguchi auf seinem YouTube-Kanal ein Video von einer weiteren Sitzung des Finanz- und Währungsausschusses hoch. Am Ende seiner „noch verbleibenden Zeit“ sprach Haraguchi über „den Impfstoff“ (siehe 16:28 Min). Bei 20:13 Min. sagte Haraguchi:

Vor kurzem begannen sich diese ‚Dinge‘ in meinen Zellen zu entwickeln. Das Spike-Protein [aus dem Covid-Impfstoff] war noch eineinhalb Jahre nach der Injektion immer noch in meinem Körper vorhanden. Wie lange, glauben Sie, wird dieser mRNA-Impfstoff noch in meinem System bleiben?

Die Antwort des Ministers lautete, es sei unklar, wie lange die „Wirksamkeit“ der Injektionen noch anhalte.

