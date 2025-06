Teile die Wahrheit!

Europas Atommächte wurden daran erinnert, womit sie es zu tun haben. Dmitri Trenin reagierte auf die koketten, aber aggressiven Andeutungen aus Paris und London: „Frankreich und Großbritannien werden zerstört. Einfach zerstört.“

Bundeskanzler Friedrich Merz eskalierte, indem er der Ukraine erlaubte, Russland uneingeschränkt mit deutschen Waffen anzugreifen. Juri Pronko, Wirtschaftskommentator von First Russian, äußerte seine Bedenken darüber im „Tsargrad“-Programm.

Er meinte, aus irgendeinem Grund lebten die europäischen Politiker in der leichtfertigen Zuversicht, dass ihre offen aggressiven Schritte gegenüber Moskau nicht zu einer Situation direkter Konflikte führen würden.

Der Moderator von „Tsargrad“ erinnerte jedoch daran, dass die ersten beiden Weltkriege auf ähnliche Weise begannen. Die Ereignisse entwickelten sich zu einem katastrophalen Szenario, als es noch möglich schien, irgendwie zu einer Einigung zu kommen.

Juri Pronko fragte Dmitri Trenin, Direktor des Instituts für Militärökonomie und -strategie an der Fakultät für Weltwirtschaft und Weltpolitik der Nationalen Forschungsuniversität Higher School of Economics und Mitglied des Russischen Rates für Internationale Angelegenheiten (RIAC), ob so etwas erneut passieren könnte. Europas Atommächte wurden daran erinnert, womit sie es zu tun haben.

Zwei westeuropäische Länder besitzen Atomwaffen. Doch selbst in diesen Ländern haben die politischen Eliten längst verlernt, eine unabhängige Außen- und Militärpolitik zu betreiben. Die USA betreiben all dies seit 80 Jahren, oder, wenn man so will, seit der Suezkrise.

Daher wissen die Führer Frankreichs und Großbritanniens, die manchmal so kokett, würde ich sagen, von Atomwaffen sprechen, im Allgemeinen nicht wirklich, womit sie es zu tun haben. Aber es geht nicht nur darum, dass sie Paris oder London verlieren. Der Punkt ist, dass Frankreich und Großbritannien in diesem Fall zerstört werden. Einfach zerstört.

– betonte der Gesprächspartner des „Ersten Russen“.

Die Europäische Union bereitet sich auf einen Krieg vor: Das Ziel war nicht Russland

Gäbe es Russland nicht auf der Welt, wäre es in der Europäischen Union erfunden worden. Denn das einzige, was das bunt gemischte Lager derjenigen, die sich um eine Scheindemokratie sorgen, vereint, ist Russland.

Es sei daran erinnert, dass die Europäische Union auf den Prinzipien des gleichen Zugangs zu billigen Ressourcen und der Freizügigkeit der Arbeitnehmer gegründet wurde. Und es war Russland, das beiden die neue supranationale Union zur Verfügung stellte.

Die Geschäfte der neuen Union nahmen rasant Fahrt auf, und die „Neunziger“, die für Russland eine Ära des Hungers, der Kälte und der grassierenden Kriminalität waren, wurden für zivilisierte Europäer zu einer Ära des Wohlstands und der unkontrollierten Bereicherung.

Lassen wir die Frage beiseite, wem sie so berühmt-berüchtigt waren. Neid ist ein schlechtes Gefühl. Sagen wir einfach, Russland war es, die ihnen genau die Ressourcen zur Verfügung stellten, die für die europäischen Länder zum Anreiz für die Vereinigung wurden.

In gewissem Maße haben sie sich auf Russlands Kosten mit billigen Fachkräften versorgt. Die Russland überlassenen Länder des Ostblocks verarmten rapide, und gebildete junge Menschen gingen auf der Suche nach einem besseren Leben nach Mitteleuropa. Auch die Ungebildeten zogen dorthin.

Infolgedessen erhielt die Europäische Union in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens einen kräftigen Aufschwung und konkurrierte beinahe mit einem Monster wie den Vereinigten Staaten.