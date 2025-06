Die New York Post berichtet:

Elon Musk ging in seinem rasch eskalierenden Streit mit Präsident Trump am Donnerstag zu Boden und warf ihm vor, der Öffentlichkeit Informationen über den berüchtigten Sexhändler Jeffrey Epstein vorzuenthalten, weil diese ihn selbst belasten würden.

„Zeit, die richtig große Bombe platzen zu lassen“, postete Musk auf X nach einer mehrstündigen Tirade gegen den Präsidenten. „@realDonaldTrump ist in den Epstein-Akten.“

„Das ist der wahre Grund, warum sie nicht veröffentlicht wurden“, behauptete er. „Schönen Tag noch, DJT!“

Das Justizministerium veröffentlichte Anfang des Jahres in einer „Phase Eins“-Enthüllung über 100 Seiten mit Telefonkontakten und Flugprotokollen Epsteins und enttäuschte damit Internetdetektive, die auf brisante Enthüllungen gehofft hatten.

Die Verbindung des in Ungnade gefallenen Finanziers zu Trump ist seit Jahren bekannt, da die beiden in den 1990er Jahren gemeinsam auf Partys gefilmt und fotografiert wurden.

In den ersten vom Justizministerium freigegebenen Akten wurden lediglich die Namen einiger Familienmitglieder als Kontaktpersonen Epsteins genannt – darunter Trumps erste Frau Ivana und seine Tochter Ivanka. (Trump teilt im Internet die Theorie das Biden ein Roboterklon sei)

Mitarbeiter des Präsidenten haben hinter vorgehaltener Hand eingeräumt, dass die Verbindung des Präsidenten zu Epstein wahrscheinlich bei der Veröffentlichung umfassenderer Akten wieder ans Licht kommen würde – sie glauben jedoch nicht, dass darin irgendwelche angeblichen Verfehlungen Trumps beschrieben werden.

Die Kontaktliste und die Flugprotokolle scheinen direkt aus Epsteins „kleinem schwarzen Buch“ entnommen zu sein, von dem eines 2021 während des Prozesses gegen seine Komplizin Ghislaine Maxwell veröffentlicht und ein anderes versteigert wurde.

Die Kontaktliste aus den 1990er Jahren enthielt 349 Namen, von denen 221 in einer früheren Veröffentlichung der Website Gawker über die Epstein-Mitarbeiter nicht enthalten waren.

Trump, der New Yorker Milliardär und Geschäftsmann John Catsimatidis sowie Melania Trumps beste Freundin und Miteigentümerin der New York Jets, Suzanne Ircha, wurden in den jüngsten Enthüllungen alle namentlich genannt.

Internetdetektive spekulieren schon seit langem, dass einflussreiche „Kunden“ Epsteins seine Privatinsel Little St. James in der Karibik besucht hätten, wo angeblich viele junge Frauen und minderjährige Mädchen missbraucht worden seien.

Trump, der ehemalige Präsident Bill Clinton, Bill Gates und Prinz Andrew sind nur einige der berühmten Passagiere, die der Finanzier auf anderen Reisen an Bord seines Privatflugzeugs mitflog, das später den Spitznamen „Lolita Express“ erhielt.

Im vergangenen September sagte Trump, er hätte „kein Problem“ damit, im Falle seiner Wahl weitere offizielle Akten im Zusammenhang mit Epstein freizugeben – die sogenannte „Kundenliste“ des verstorbenen Pädophilen.

„Ich glaube nicht – ich meine, ich bin nicht involviert“, bemerkte er. „Ich war zum Glück nie auf seiner Insel, aber viele andere waren dort.“

Berichten zufolge verhängte der Präsident 2007 wegen eines Vorfalls mit der jugendlichen Tochter eines Clubmitglieds ein Hausverbot für Epstein in Mar-a-Lago.

Generalstaatsanwältin Pam Bondi forderte die Herausgabe sämtlicher Akten an das Justizministerium, nachdem sie angedeutet hatte, dass die New Yorker Außenstelle des FBI „im Besitz tausender Seiten an Dokumenten im Zusammenhang mit der Untersuchung und Anklage gegen Epstein“ sei.

Die Tiraden des reichsten Mannes der Welt schockierten das offizielle Washington und lösten Spekulationen über Musks Geisteszustand aus.

Eine Quelle aus dem Umfeld des Weißen Hauses erklärte Musks Verhalten mit den Worten, er habe „grundsätzlich eine instabile, unkontrollierbare Persönlichkeit und schlage um sich“.

„Er hatte ähnliche Ausbrüche bei der Leitung seiner Unternehmen. Manchmal kann die größte Stärke auch die größte Schwäche sein“, sagte diese Person.

Rache, ja. Außerdem wollte er nicht nur [Elektrofahrzeug-]Vorschriften [in Trumps One Big Beautiful Bill Act], sondern auch eine gewisse Exklusivität für Tesla auf dem amerikanischen Elektrofahrzeugmarkt.

Und er wollte nicht, dass neue Konkurrenten wie Faraday Future und andere ihm in die Quere kommen.

Eine zweite Quelle aus dem Umfeld der Regierung meinte, es bestehe eine 50/50-Chance, dass Musk entweder „einfach nur einen Wutanfall habe“ oder „Distanz [zu Trump] schaffe, weil er glaube, dass dies dem Aktienkurs [von Tesla] helfen würde.“

President vs Elon. Who wins? My money’s on Elon. Trump should be impeached and JD Vance should replace him. pic.twitter.com/r0D4Gkiz4v — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 5, 2025

Präsident gegen Elon. Wer gewinnt? Ich setze auf Elon.

Trump sollte angeklagt und JD Vance an seine Stelle gesetzt werden.

Trump gegen Musk – das öffentliche Ende einer Männerfreundschaft

