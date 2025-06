Offizielle Regierungsdokumente zeigen, dass der COVID-Impfstoff mehr Amerikaner getötet hat als der Erste und Zweite Weltkrieg sowie der Vietnamkrieg zusammen

Eine aufsehenerregende neue Studie löst im medizinischen und politischen Establishment Schockwellen aus: Der COVID-19-Impfstoff von Pfizer könnte in nur einem Jahr mehr Amerikaner töten als alle Amerikaner im Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie im Vietnamkrieg zusammen.

Dies geht aus einer Vorabstudie hervor , die von Dr. Joseph Ladapo, dem Gesundheitsminister Floridas, mitverfasst wurde. Die Untersuchung, die auf offiziellen Regierungsdaten von 1,4 Millionen Medicaid-Empfängern in Florida basiert, ergab ein um 36 % höheres Risiko einer nicht COVID-bedingten Gesamtmortalität bei Personen, die die mRNA-Impfung von Pfizer erhalten hatten, im Vergleich zu denen, die Moderna erhielten.

Lassen Sie sich das einmal durch den Kopf gehen: Allein im Jahr 2021 trug der Impfstoff von Pfizer zu über 470.000 Todesfällen bei, wenn man diese Zahlen auf die US-Bevölkerung hochrechnet.

Zum Vergleich: Die Gesamtzahl der US-amerikanischen Kampftoten im Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie in Vietnam beträgt rund 405.000.(Bill Gates‘ Covid-„Replikon“-mRNA-„Impfstoffe“ verursachen bei 93 % der Empfänger „schwere Blutanomalien“)

„Diese Zahl ist so hoch, dass es schwer zu begreifen ist“, sagte der Epidemiologe Nic Hulscher. „Und das betrifft nur Pfizer. Die Folgen von Moderna könnten noch schlimmer sein.“

