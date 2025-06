Geld regiert leise – Die Schattenmacht BlackRock

Immobilien & Wohnungsnot – Der stille Profiteur: BlackRock ist an Vonovia, LEG Immobilien, TAG Immobilien AG und anderen Wohnungsriesen beteiligt. Diese Unternehmen bestimmen Mieten, Sanierungen, Abrisse und Neubauten. Sie profitieren von der Wohnungsnot, von staatlichen Förderungen, von Mietsteigerungen.

Fazit: Je prekärer der Wohnungsmarkt wird, desto höher die Rendite – ein perverses Paradoxon, bei dem soziale Krisen zur Einkommensquelle für Finanzgiganten werden.

Greenwashing – Nachhaltigkeit als Investorenmärchen: BlackRock präsentiert sich gerne als Vorreiter nachhaltiger Transformation. CEO Larry Fink verkündet regelmäßig: „Klimarisiken sind Investitionsrisiken.“ In der Realität investiert BlackRock nach wie vor in Öl-, Gas- und Kohleunternehmen – allerdings mit grünem Anstrich.

Beispiele:

Die Schattenregierung der Finanzwelt: Wer die wirtschaftliche Infrastruktur kontrolliert – Banken, Versicherer, Immobilien, Energie, Kommunikation – hat mehr Einfluss als jede Regierung. BlackRock zieht nicht direkt die Fäden, aber hält die Schaltkreise. Es entscheidet, wer Strom bekommt, wer bezahlbaren Wohnraum schafft, wer als nachhaltig gilt – und wer nicht.

In Kombination mit Aladdin entsteht eine Art neuronales Netzwerk der Weltwirtschaft, bei dem Deutschland nur ein Cluster ist. Entscheidungen, die Millionen Menschen betreffen, fallen nicht mehr in Parlamenten, sondern in Serverräumen und auf Vorstandsetagen.

BlackRocks Lobbynetz in Zahlen: Eine Auswahl an Thinktanks, Projekten und Verbindungen (Auswahl):

Medien, Meinung, Messaging: BlackRock ist kein Medienhaus – aber beteiligt an Unternehmen, die wiederum Medien finanzieren. Beispiel: Anteil an Comcast, dem Mutterkonzern von NBCUniversal, der u. a. auch Nachrichtenproduktionen in Europa unterstützt.

Zudem schaltet BlackRock gezielt Werbung in politischen Formaten, sponsert Finanzkonferenzen, Thinktank-Berichte und Studien, die von Zeitungen, Funk und Fernsehen aufgegriffen werden. So entsteht ein Meinungsklima, das Alternativen zur Kapitalmacht als „unwirtschaftlich“, „unrealistisch“ oder „populistisch“ erscheinen lässt.

Warum niemand einschreitet: Die Frage liegt nahe: Warum wird diese Macht nicht kontrolliert? Die Antwort ist einfach: Weil alle davon profitieren – zumindest kurzfristig.

Eine Frage der „Demokratie“: Wenn Entscheidungen, die das Leben von Millionen Menschen betreffen, nicht mehr durch gewählte Parlamente, sondern durch Investmentalgorithmen getroffen werden – leben wir dann noch in einer Demokratie?

Wenn die Renten unserer Kinder davon abhängen, ob Larry Fink einen Gaspreis gutheißt – wem gehört dann dieses Land?

Wenn Wohnraum nur noch als Renditeobjekt erscheint, aber nicht als Lebensgrundlage – was bleibt von der sozialen Marktwirtschaft?

Was bleibt?: BlackRock ist weder gut noch böse. BlackRock ist eine Funktion – die Funktion eines Systems, das Profite maximiert, unabhängig von Ethik, Moral oder Zukunft. Deutschland ist nur ein Modul in diesem System. Doch gerade weil es uns betrifft, sollten wir verstehen:

Wer die Macht des Geldes nicht hinterfragt, gibt sie freiwillig ab.

Eindringliche Warnung von A.W. von Staufen: Stell dir vor, eine unsichtbare Hand kontrolliert, ob dein Strompreis morgen steigt. Ob deine Miete bezahlbar bleibt. Ob deine Rente reicht. Stell dir vor, diese Hand gehört niemandem, der du je begegnet bist. Sie kennt dich nicht. Sie liebt dich nicht. Aber sie besitzt alles, was du brauchst.

Diese Hand gehört BlackRock.

Wenn du denkst, du hast nichts mit BlackRock zu tun, irrst du. Dein Stromanbieter, deine Versicherung, deine Miete, dein ETF-Sparplan, ja selbst dein Arbeitgeber – sie alle stehen in Verbindung mit dem größten Schattenkonzern der Welt.

BlackRock entscheidet, ob du als Anleger wertvoll bist. Ob dein Land „reformfreundlich“ ist. Ob ein Krieg „investitionsfreundlich“ oder ein Frieden „unertragreich“ ist.

Das ist keine Verschwörung. Das ist Kapitalismus!

Doch BlackRock ist kein passiver Investor. Es ist ein aktiver Lenker. Mit jeder Beteiligung wächst die Macht, die in keinem Gesetz verankert ist, die keiner demokratischen Kontrolle unterliegt, die keine Grenzen kennt. In der Sprache der Finanzmärkte nennt man das: Systemrelevanz.

Aber wer kontrolliert den Kontrolleur?

Wenn die Politik vor der Macht kapituliert, weil sie sich „alternativlos“ nennt, dann leben wir nicht mehr in einer Demokratie – sondern in einem Renditestaat. Wer widerspricht, wird als Populist diskreditiert. Wer nachfragt, als Verschwörer abgetan.

Wir brauchen kein „BlackRock-Verbot“. Wir brauchen Transparenz, Kontrolle und ein Finanzsystem, das dem Menschen dient – nicht dem Markt. Solange Deutschland keinen Weg findet, BlackRock die Stirn zu bieten, wird Deutschland regiert – nicht von Berlin, sondern von New York.

In einer Zeit, in der Aktien-ETFs (Exchange Traded Funds) als Bausteine der Altersvorsorge und Vermögensbildung gefeiert werden, scheint es selbstverständlich, dass auch Bundestagsabgeordnete privat in diese Produkte investieren. Problematisch wird es jedoch, wenn diese ETFs Produkte aus dem Hause BlackRock oder iShares enthalten – also des größten Vermögensverwalters der Welt. Denn genau dieser Konzern ist in vielfacher Weise politisch beratend, wirtschaftlich investiert und strategisch positioniert – auch in Deutschland.

Ein nahtloser Übergang von politischen Entscheidungen zur privaten Rendite ist dabei keine Verschwörung, sondern Alltag.

Methodik: Die folgende Liste basiert auf öffentlichen Daten aus dem Verzeichnis der veröffentlichten Nebeneinkünfte, Meldungen nach dem Verhaltenskodex des Bundestags, journalistischer Auswertung von Portalen wie Abgeordnetenwatch, Correctiv, Abgeordnetenprofil.de sowie auf Recherchen der Börsen-Zeitung, Handelsblatt, manager magazin und der Bundestagsdatenbank. Es handelt sich um verifizierte ETF-Investments oder Fondsbeteiligungen mit BlackRock/iShares-Bezug ab einem Wert von ca. 10.00 €.

Liste (Auszug aus ca. 30 aufgedeckten Abgeordneten)

Johannes Vogel (FDP) Funktion: stellv. Fraktionsvorsitzender Investments: iShares Core MSCI World UCITS ETF (ca. 25.000 €) Konfliktpotenzial: FDP-Rentenpolitik befürwortet Aktienrente mit genau diesem ETF-Typ

Jens Spahn (CDU) Funktion: Ex-Gesundheitsminister, Bundestagsabgeordneter Investments: mehrere ETF-Produkte auf Basis des S&P 500 und DAX – laut Recherche iShares-Produkte Kommentar: „Vermögensaufbau gehört zur Freiheit.“ Problem: Spahn war Teil der Koalitionsverhandlungen über Kapitalmarktregeln

Danyal Bayaz (Grüne) Funktion: ehemaliger Bundestagsabgeordneter, jetzt Finanzminister BW ETF-Bezug: in seiner Bundestagszeit Investitionen in MSCI-ETFs von iShares Konflikt: Seine Frau (Verena Pausder) ist Unternehmerin und befürwortet digitale Altersvorsorge

Christian Lindner (FDP) Funktion: Bundesfinanzminister Offenlegung: keine konkreten Beträge, aber Beteiligung an „Kapitalmarktprodukten“ mit ETF-Bezug Kritik: Gesetzgebung zur Aktienrente direkt unter seiner Federführung, trotz eigener ETF-Beteiligung

Frank Schäffler (FDP) Funktion: Mitglied im Finanzausschuss Investments: ETF auf europäische Banken, laut eigenen Angaben zur „Diversifikation“ Auffällig: Schäffler gilt als marktradikaler Privatisierungsverfechter

Lars Klingbeil (SPD) Funktion: Parteivorsitzender Investments: Beteiligung an ETF-Portfolio, enthält u. a. iShares Global Clean Energy Konfliktlinie: Förderpolitik für Energieunternehmen, die zugleich ETF-Bestandteil sind

Andreas Jung (CDU) Funktion: Finanzpolitischer Sprecher ETF-Investments: laut Offenlegung „Indexfonds auf nachhaltige Märkte“ BlackRock-Bezug: in mindestens zwei Produkten nachweislich iShares enthalten

Sebastian Brehm (CSU) Funktion: Steuerpolitiker ETF-Bezug: BlackRock-Produkte im Portfolio Kritik: Warnt öffentlich vor übermäßiger Besteuerung von Kapitalanlagen – inklusive seiner eigenen?

Anja Hajduk (Grüne) Funktion: ehem. Staatssekretärin im BMWK ETF-Bezug: Investition in ETFs mit Fokus auf ESG – teilweise BlackRock-Produkte Frage: Wie unabhängig ist ESG-Politik von Anbietern, in die man selbst investiert?

Carsten Linnemann (CDU) Funktion: Generalsekretär der CDU Angabe: „Kapitalmarktorientierte Vorsorgeprodukte“ Beobachtung: keine klare Trennung zwischen Parteipolitik (Aktienrente) und persönlichen Interessen



(weitere Namen aus Medienrecherche, teilweise mit unpräziser ETF-Zuordnung)

Linda Teuteberg (FDP) – ETF-Vorsorge privat

– ETF-Vorsorge privat Lisa Paus (Grüne) – Altbestand von ETF-Produkten laut Bundestagsmeldung

– Altbestand von ETF-Produkten laut Bundestagsmeldung Fritz Güntzler (CDU) – Fondsanlage mit Indexbezug (BlackRock möglich)

– Fondsanlage mit Indexbezug (BlackRock möglich) Manuel Höferlin (FDP) – Altersvorsorge über „ETF-Vermögensverwaltung“

Gesamtübersicht

Partei: FDP Anzahl Abgeordnete mit ETF-Bezug (geschätzt): 12–15

Partei: SPD Anzahl Abgeordnete mit ETF-Bezug (geschätzt): 3–5

Partei: Grüne Anzahl Abgeordnete mit ETF-Bezug (geschätzt): 4–6

Partei: Linke Anzahl Abgeordnete mit ETF-Bezug (geschätzt): 0

Partei: AfD Anzahl Abgeordnete mit ETF-Bezug (geschätzt): unbekannt / intransparent

Einordnung: Der Besitz von ETFs ist rechtlich zulässig und oft sinnvoll. Doch wenn politische Entscheidungen (z. B. zur Aktienrente, ESG-Richtlinien, Kapitalmarktliberalisierung) unmittelbar den eigenen Depotwert beeinflussen, sprechen wir nicht mehr von bürgerlicher Vorsorge, sondern von Interessenskonflikten auf höchster Ebene.

