Gesundheit: Warum die Einnahme von Antibiotika eines der schlimmsten Dinge ist, die Sie Ihrer Gesundheit antun können

„Kommensale Populationen könnten daher als Reservoir für Resistenzmerkmale fungieren, die über die Interaktion mit Antibiotika hinaus durch horizontalen Gentransfer auf pathogene Bakterien übertragen werden könnten.“

Die wichtigste Erkenntnis besteht darin, dass selbst die kurzfristige Einnahme von Antibiotika den Boden für das Fortbestehen resistenter Bakterien bereitet und eine langfristige Dysbiose des Darms verursacht.

Wenn man dies weiß, wird klar, dass die Vermeidung von Antibiotika, sofern nicht unbedingt erforderlich, für die Erhaltung Ihres Darmmikrobioms und die Senkung Ihres Risikos für antibiotikaresistente bakterielle Infektionen von entscheidender Bedeutung ist.

Der Antibiotikaeinsatz Ihres Landes wirkt sich auf Ihre persönliche Darmgesundheit aus

In einer ähnlichen Studie, die in Nature Communications veröffentlicht wurde , zeigten Forscher, wie der Einsatz von Antibiotika – diesmal auf nationaler Ebene – das menschliche Darmmikrobiom beeinflusst.

Sie analysierten Proben von 3.096 Teilnehmern aus zehn Ländern, die derzeit keine Antibiotika einnehmen, und untersuchten dabei insbesondere Antibiotikaresistenzgene (ARGs), Marker, die darauf hinweisen, dass Bakterien Antibiotika widerstehen können.

Die Forscher gruppierten diese Darmmikrobiome in zwei unterschiedliche Muster, auch „Resistotypen“ genannt, basierend darauf, wie viele und welche Art von ARGs sie enthielten.

Der erste Resistotyp umfasste Darmmikrobiome mit weniger Resistenzgenen, während der zweite durch deutlich höhere Konzentrationen dieser Resistenzgene gekennzeichnet war.

Bei der Untersuchung des Darmmikrobioms konnten wir zwei unterschiedliche Phänomene beobachten. Das erste Phänomen, das bei gesunden Personen, die derzeit keine Antibiotika einnehmen, beobachtet wurde, war ein erheblicher Unterschied sowohl in der mittleren ARG-Gesamtmenge (fünffach) als auch in der ARG-Reichtumsdichte (vierfach) zwischen den Ländern.

Diese Studie zeigt, wie sich nationale Richtlinien auf die öffentliche Gesundheit auswirken. Indem Sie sich für verantwortungsvolle Antibiotika-Richtlinien einsetzen und gleichzeitig unnötige Verschreibungen vermeiden, verringern Sie das Risiko der Entwicklung resistenter Stämme – sowohl für Sie als auch für die Öffentlichkeit.

Die Einnahme von Antibiotika in der Kindheit verändert Ihre Darmgesundheit

Eine in Microbiome veröffentlichte Studie untersuchte, wie sich die Einnahme von Antibiotika im frühen Kindesalter langfristig auf die Darmbakterien auswirkt.

Insbesondere wollten Forscher aus China genau verstehen, wie die Verabreichung von Antibiotika im Kindesalter die mikrobiellen Netzwerke im Darm dauerhaft stören und so die allgemeine Gesundheit und den Stoffwechsel bis ins Erwachsenenalter beeinträchtigen kann.

Für die Studie wurde ein Tiermodell verwendet, das einen klaren Rahmen für die Beobachtung langfristiger Auswirkungen bietet.

Im Alter von vier Wochen erhielten die Testpersonen acht Tage hintereinander Ceftriaxon, ein häufig verschriebenes Antibiotikum für Kinder .

Anschließend überwachten die Forscher 14 Monate lang genau ihre Darmbakterien und ihren Stoffwechsel. Dies entspricht einem Zeitraum, der beim Menschen dem frühen Erwachsenenalter entspricht.

Selbst eine kurze Antibiotikabehandlung im frühen Kindesalter reduzierte die Bakterienvielfalt deutlich – und diese erholte sich nie wieder vollständig. Einfacher ausgedrückt: Ihr Darmmikrobiom verlor dauerhaft viele wichtige Bakterienarten, wurde weniger robust und weniger wirksam bei der Unterstützung einer gesunden Verdauung und Immunfunktion.

Es kam zu erheblichen Veränderungen in der Struktur der mikrobiellen Gemeinschaft – das mikrobielle Netzwerk, also die komplexen Interaktionen zwischen verschiedenen Bakterienarten, wurde nach der Antibiotikagabe stark vereinfacht. Typischerweise besteht ein gesunder Darm aus vielen verschiedenen Bakterien, die wie ein dichtes, stabiles Netz interagieren. Nach der Antibiotikagabe stellten die Forscher jedoch weniger Verbindungen zwischen den Bakterienarten fest, was bedeutete, dass die mikrobielle Gemeinschaft fragmentiert und brüchig wurde. Dies machte das Mikrobiom anfälliger für zukünftige Störungen.

Die frühe Einnahme von Antibiotika beeinträchtigt die Darmgesundheit im Erwachsenenalter erheblich – Obwohl Antibiotika im frühen Leben nur kurzzeitig verabreicht wurden, blieben die Schäden mindestens 14 Monate lang bestehen, was für die Testpersonen praktisch ein Leben lang bedeutet. Mit anderen Worten: Die Forschung legt nahe, dass die Einnahme von Antibiotika im Kindesalter die Darmgesundheit mit der Zeit beeinträchtigt.

Schlüsselstämme sind betroffen – Die Studie verdeutlichte, wie eine frühzeitige Antibiotikabehandlung gezielt sogenannte Schlüsselbakterien entfernt. Damit sind Bakterien gemeint, die einen großen Einfluss auf die Struktur und Funktion von Ökosystemen haben. Schlüsselbakterien sind in diesem Fall Bakterien, die dazu beitragen, Gleichgewicht und Stabilität innerhalb der mikrobiellen Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Als Antibiotika diese wichtigen Akteure auslöschten, zerfiel das gesamte bakterielle Ökosystem und konnte sich nie wieder vollständig erholen:

Die Anzahl der Schlüsselspezies in der Antibiotikagruppe war im 1. bis 7. Monat deutlich geringer als in der Kontrollgruppe. Dies deutet darauf hin, dass der Einsatz von Antibiotika die Anzahl der Schlüsselspezies in den molekularen ökologischen Netzwerken des Darms deutlich reduzierte. Die Anzahl der Schlüsselspezies im 8., 9., 10. und 12. Monat war in beiden Gruppen ähnlich. Im 11., 13. und 14. Monat traten jedoch deutliche Schwankungen auf, so die Forscher.

So schützen Sie Ihren Darm vor Antibiotikaresistenzen

Wenn Sie bereits Antibiotika eingenommen haben oder in einer Gegend leben, in der der Einsatz von Antibiotika weit verbreitet ist, hat der Schutz Ihrer Darmbakterien für Sie oberste Priorität.

Wie ich bereits geschrieben habe, beeinflusst Ihre Darmgesundheit alles, von Ihrer Immunfunktion über Ihre Energie bis hin zu Ihrer geistigen Gesundheit .

Der Schlüssel liegt darin, zu verhindern, dass Antibiotikaresistenzen Ihr Leben beeinflussen. Hier sind meine Empfehlungen dazu:

Vermeiden Sie unnötige Antibiotika – Antibiotika sollten Ihr letzter Ausweg sein, nicht Ihre erste Wahl. Bei leichten Infektionen bewältigt Ihr Körper diese in der Regel auf natürliche Weise. Glauben Sie nicht dem Rat, dass Sie bei Erkältungen oder leichten Infektionen immer Antibiotika brauchen. Denn wie Studien zeigen, erhöht selbst die kurzfristige Einnahme von Antibiotika die Resistenz dramatisch und stört Ihr Darm-Ökosystem. Essen Sie regelmäßig probiotikareiche Lebensmittel – Integrieren Sie täglich selbstgemachte fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut, Kimchi, Joghurt und Kefir mit traditionellen Methoden und sauberen, biologischen Zutaten in Ihren Speiseplan. Die darin enthaltenen Probiotika tragen zum Aufbau und Erhalt eines vielfältigen und gesunden Mikrobioms bei und stärken so Ihre allgemeine Gesundheit. Reduzieren Sie Ihre Linolsäureaufnahme – Linolsäure, die vor allem in Pflanzenölen, Nüssen und hochverarbeiteten Lebensmitteln vorkommt, schädigt die Darmschleimhaut und fördert Entzündungen, was Ihre Darmgesundheit zusätzlich schwächt. Tauschen Sie alle Produkte, die dieses giftige Fett enthalten, gegen gesündere Alternativen wie Talg, Weidebutter, Kokosöl oder Ghee aus. Allein diese Veränderung wird die Widerstandsfähigkeit Ihres Darms bereits deutlich verbessern. Unterstützen Sie wichtige Darmbakterien – Schlüsselbakterien bilden das Rückgrat Ihres Darmmikrobioms. Schützen und nähren Sie diese wichtigen Bakterien, insbesondere Akkermansia , durch den regelmäßigen Verzehr ballaststoffreicher Lebensmittel wie Äpfel mit Schale, Zwiebeln und Spargel. Diese Lebensmittel wirken als Präbiotika, die nützliche Darmbakterien direkt ernähren und so Ihr Mikrobiom im Gleichgewicht und widerstandsfähig halten. Vergessen Sie nicht, auch fermentierte Lebensmittel zu sich zu nehmen, um alle Ihre Bedürfnisse abzudecken. Erwägen Sie natürliche Antibiotika – Anstatt schädliche Bakterien mit Antibiotika zu bekämpfen, empfehle ich Ihnen, natürliche Alternativen auszuprobieren. Viele Lebensmittel enthalten antimikrobielle Wirkstoffe, die sogar resistente Bakterien abtöten. Beispiele hierfür sind medizinischer Honig, Knoblauch, Ingwer und ätherisches Thymianöl.

Quellen: PublicDomain/childrenshealthdefense.org am 18.06.2025