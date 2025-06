Video: Diese Folgen hätte der Einsatz einer taktischen Atomwaffe (Bunkerbrecherbombe) im konventionellen Kriegsgeschehen gegen den Iran

Die B61-11- und B61-12-Serien sind für den Einsatz im konventionellen Kriegsgebiet vorgesehen. Laut der Simulation eines B61-11-Angriffs auf den Iran:

„Dies würde zu einer radioaktiven Verseuchung großer Teile des Nahen Ostens und Zentralasiens führen und Zehntausende von Todesopfern zur Folge haben, darunter auch im Irak stationierte US-Truppen“ (UCS).

Siehe Karte unten

Es sei darauf hingewiesen, dass das 1,3 Billionen Dollar teure Atomwaffenprogramm bis 2030 auf 2 Billionen Dollar aufgestockt werden soll, angeblich um auf Kosten der Steuerzahler den Frieden und die nationale Sicherheit zu wahren .

Ist ein Budget von zwei Billionen Dollar (2 Milliarden US-Dollar), das für die Entwicklung von Atomwaffen bereitgestellt wird, nicht ein Hinweis darauf, dass Amerika die Absicht hat, Atomwaffen einzusetzen?

B61-12 (rechts)

Wie viele Schulen und Krankenhäuser könnten Sie mit 2 Billionen Dollar finanzieren?

Ein Atomangriff auf den Iran steht derzeit auf dem Plan des Pentagons.

Wir stehen an einem gefährlichen Scheideweg unserer Geschichte.

Der Einsatz der B61-11 mit geringer Sprengkraft und zwölf sogenannter Mini-Nukes (taktische Atomwaffen), die als konventionelle Waffen gelten, würde unweigerlich einen Dritten Weltkrieg auslösen.

Dies ist ein wichtiges Video und es ist echt.

Und wir müssen unsere Regierungen konfrontieren und verhindern, dass es passiert.

Video: Der robuste nukleare Erddurchdringer soll gegen den Iran eingesetzt werden

http://www.ucsusa.org/global_security/nuclear_weapons/nuclear-bunker-buster-rnep-animation.html

Text und Analyse der Union of Concerned Scientists (UCS)

Die Simulation in der Flash-Animation bezieht sich auf eine bunkerbrechende thermonukleare Bombe mit einer Sprengkraft von einer Megatonne und der 60-fachen Sprengkraft einer Hiroshima-Bombe.

Militärische Dokumente unterscheiden zwischen der NEP, wie sie in der Simulation verwendet wird, und den „Mini-Nuke“, also Atomwaffen mit einer Sprengkraft von weniger als 10 Kilotonnen (zwei Drittel der Hiroshima-Bombe). Die NEP kann eine Sprengkraft von bis zu 1000 Kilotonnen haben, also das 60-Fache einer Hiroshima-Bombe.

Im Machtkampf mit Teheran um dessen angebliches Atomwaffenprogramm erwägt das Pentagon den Einsatz von Strafbomben mit „Mini-Atomwaffen“ oder taktischen thermonuklearen Waffen. Während die „Richtlinien“ andere (tödlichere) Atomwaffenkategorien im US-amerikanischen und/oder israelischen Atomarsenal, wie in der Simulation vorgesehen , nicht ausschließen, begünstigen die „Szenarien“ des Pentagons im Nahen Osten tendenziell den Einsatz taktischer Atomwaffen, darunter der bunkerbrechenden Bombe B61-11 mit einer Sprengkraft von 10 kt.

Diese Unterscheidung zwischen Mini-Atomwaffen und größeren NEPs ist in vielerlei Hinsicht irreführend. In der Praxis gibt es keine Trennlinie .

Es handelt sich im Wesentlichen um denselben Waffentyp: Die B61-11 verfügt über verschiedene Sprengkraftklassen, von der niedrigen Sprengkraft von weniger als einer Kilotonne über die mittlere Sprengkraft bis hin zur 1000-Kilotonnen-Bombe. Der radioaktive Niederschlag ist in allen Fällen verheerend. Die thermonukleare Waffenserie B61 umfasst zudem mehrere Modelle mit unterschiedlichen Spezifikationen: die B61-11, die B61-3, B61-4, B61-7 und die B61-10. Jede dieser Bomben verfügt über verschiedene Sprengkraftklassen.

Für den Einsatz im Kriegsgebiet ist eine 10-kt-Bombe mit geringer Sprengkraft vorgesehen, die zwei Drittel der Hiroshima-Bombe entspricht. Die Auswirkungen in Bezug auf Todesopfer und radioaktiven Niederschlag wären weniger dramatisch als in der Simulation angenommen. Dennoch würde sie den Tod von Zehntausenden von Männern, Frauen und Kindern bedeuten.

Die Durchschlagskraft der B61-11 ist recht begrenzt. … Tests zeigen, dass sie bei einem Abwurf aus 12.000 Metern Höhe nur etwa 6 Meter tief in trockenen Boden eindringt. … Jeder Einsatzversuch in urbaner Umgebung würde zu massiven zivilen Opfern führen. Selbst am unteren Ende ihrer Sprengkraft von 0,3 bis 300 Kilotonnen würde die nukleare Explosion lediglich einen riesigen Krater aus radioaktivem Material hinterlassen und ein tödliches Gammastrahlenfeld über ein großes Gebiet erzeugen. ( Low-Yield Earth-Penetrating Nuclear Weapons von Robert W. Nelson, Federation of American Scientists, 2001 )

Laut GlobalSecurity.org würde der Einsatz der B61-11 gegen Nordkorea zu einem massiven radioaktiven Niederschlag in den Nachbarländern führen und so einen nuklearen Holocaust auslösen .

„… Bei Tests dringt die Bombe nur sechs Meter tief in trockenen Boden ein… Doch selbst diese geringe Eindringtiefe vor der Detonation führt dazu, dass ein viel größerer Teil der Explosion in den Bodenschock übertragen wird als bei einer Oberflächenexplosion. Ziele, die tief unter Granitfelsen liegen, können damit nicht getroffen werden. Zudem hat sie eine hohe Sprengkraft von mehreren hundert Kilotonnen. Bei einem Einsatz in Nordkorea könnte der radioaktive Niederschlag über benachbarte Länder wie Japan hinwegziehen.“ ( http://www.globalsecurity.org/wmd/systems/b61.htm )

Würde dieser Angriff gegen den Iran geführt, würde er zu einer radioaktiven Verseuchung großer Teile des Nahen Ostens und Zentralasiens führen und Zehntausende von Todesopfern zur Folge haben, darunter auch im Irak stationierte US-Truppen.

Der Einsatz einer Atomwaffe, die ein vergrabenes Ziel zerstören kann, das ansonsten gegen konventionelle Angriffe immun ist, wird zwangsläufig enorme Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung fordern. Keine erdgrabende Rakete kann tief genug in die Erde eindringen, um eine Explosion mit einer Sprengkraft [der schwachen B61-11], selbst von nur einem Prozent der 15-Kilotonnen-Bombe von Hiroshima, einzudämmen. Die Explosion hinterlässt lediglich einen riesigen Krater aus radioaktivem Staub, der mit besonders intensivem und tödlichem Fallout auf die umliegende Region niedergeht. ( Low-Yield Earth-Penetrating Nuclear Weapons von Robert W. Nelson, op. cit .)

Derzeit ist die B61-11 für den Einsatz in Kriegsgebieten zusammen mit konventionellen Waffen vorgesehen . (Kongressbericht „ Bunker Busters“: Robust Nuclear Earth Penetrator Issues , Congressional Research Service, März 2005). (Andere Versionen der B61, nämlich Mod 3, 4, 7 und 10, die Teil des US-Arsenals sind, sind nukleare Bunkerbrecherbomben mit einer geringeren Sprengkraft als die B61-11.)

Video:

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca