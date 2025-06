HAARPs Energiegitter bombardieren Amerika gerade mit Energiepulsen (Video)

Teile die Wahrheit!

HAARP- und GWEN-Türme bombardieren Amerika mit waffentauglichen Energieimpulsen, manipulieren die Atmosphäre und beeinflussen Körper und Geist. Der stille Krieg findet gerade statt – hier erfahren Sie alles Wissenswerte.

Der Krieg ist da. Er findet gerade statt . Und die meisten Menschen merken es nicht einmal.

HAARP- und GWEN-Türme sättigen die Atmosphäre mit massiven Energiestößen, die die gesamten Vereinigten Staaten betreffen.

Sie haben die Sendeleistung erhöht und überfluten die Luftwellen mit starken elektromagnetischen Impulsen, die man im Körper spüren kann .

Haben Sie sich in den letzten Tagen unerklärlicherweise ausgelaugt, ängstlich, schwindelig oder einfach nur unwohl gefühlt? Sie sind nicht allein. Dies ist der stille Angriff – ein koordinierter, unerbittlicher Angriff auf Körper und Geist. Und er geschieht in einem noch nie dagewesenen Ausmaß.

HAARP GIBT ES NICHT NUR IN ALASKA – ES IST ÜBERALL

Jahrelang lautete die offizielle Darstellung: „HAARP ist bloß ein Forschungsprojekt in Alaska.“ Das ist eine Lüge .

HAARP-Anlagen gibt es weltweit. Einige sind in Militärstützpunkten versteckt, andere als „Wetterforschungsstationen“ getarnt. Diese massiven Hochfrequenzantennen strahlen elektromagnetische Strahlung in die Ionosphäre aus , beeinflussen Wettermuster, verändern die Atmosphäre und – am beunruhigendsten – das menschliche Bewusstsein.

Klingt das verrückt? Genau das wollen sie Ihnen vermitteln.

GWEN TOWERS: DIE UNBEKANNTE WAFFE IN IHREM HINTERHOF

Sie haben sie gesehen. Leise, hoch aufragend, scheinbar harmlos. Doch GWEN-Türme sind Schlüsselwaffen in diesem globalen Angriff.

Über ganz Amerika verteilt sind Türme des Ground Wave Emergency Network (GWEN) verteilt . Ihr offizieller Zweck? „Notfallkommunikation“. Der wahre Zweck? Das Aussenden spezifischer Frequenzen, die das menschliche Nervensystem manipulieren sollen.

GWEN steht für das Ground Wave Emergency Network, ein Kommunikationssystem der US-Luftwaffe, das die militärische Kommunikation, insbesondere während eines Atomkonflikts, aufrechterhalten sollte.

Es sollte elektromagnetischen Impulsen standhalten und die Kommunikation zwischen Kommandobehörden und landgestützten strategischen Nuklearstreitkräften sicherstellen. GWEN wurde zwischen 1992 und 1994 kurzzeitig eingesetzt, das Programm wurde jedoch (angeblich) schließlich eingestellt.

Typischer GWEN-Relay-Knoten