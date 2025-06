Krieg als Geschäftsmodell – Wenn Euro-Scheine Marschbefehle erhalten

Die Ampelregierung nennt es Verpflichtung. Das Volk nennt es: Verrat mit Quittung.

Doch woher kommt dieses Geld? Und: Wer verdient daran?

Dieser Artikel analysiert detailliert die weltweit finanziellen, politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekriegs von Alfred-Walter von Staufen

Deutschland ist – nach den USA – der zweitgrößte Einzelunterstützer der Ukraine weltweit. Laut Bundeskanzleramt wurden bis Mai 2025 über 48 Milliarden Euro direkt für Militärhilfen, humanitäre Hilfe, Infrastruktur und Finanzbeihilfen ausgegeben.

Diese Zahl ist nicht identisch mit dem volkswirtschaftlichen Schaden, der durch Energiepreise, Inflation, Lieferkettenprobleme und Marktrückgänge entstanden ist. Der beträgt über 200 Milliarden Euro (Tagesspiegel, 2023).

Dazu zählen u. a.:

A.Bundeshaushalt & Ertüchtigungsinitiative

Ein großer Teil der Hilfen wird über den regulären Bundeshaushalt finanziert, vor allem über den sogenannten Einzelplan 60 („Allgemeine Finanzverwaltung“). Die Ertüchtigungsinitiative ist dabei das Kerninstrument der militärischen Unterstützung – finanziert über Steuergeld.

B.Reform der Schuldenbremse

Im März 2025 wurde die Schuldenbremse angepasst. Neu: Ausgaben zur Unterstützung angegriffener Staaten (z. B. Ukraine) können nun in Höhe von 1 % des BIP von der Schuldenregel ausgenommen werden. Bei einem BIP von etwa 4 Billionen Euro sind das 40 Milliarden Euro Spielraum – jährlich.

C.Sondervermögen & Nachbewilligungen

Allein 2025 wurden 3 Milliarden Euro zusätzlich bewilligt. Für die Jahre bis 2029 sind weitere 8,25 Milliarden fest eingeplant. Die Ampel-Koalition nannte dies einen „Solidaritätspakt mit der Freiheit“.

D.Internationale Partnerschaften

Deutschland beteiligt sich an multilateralen Mechanismen – z. B. an einem G7-Kreditrahmen über 50 Milliarden US-Dollar. Auch Zinserträge aus eingefrorenem russischem Vermögen stehen zur Diskussion (Stand: Mai 2025 jedoch rechtlich und politisch umstritten).

Wirtschaftlich betrachtet ist jeder Krieg ein Konjunkturprogramm – für manche. In klassischen Kriegen verdienen immer dieselben Branchen:

Auch der Ukrainekrieg ist hier keine Ausnahme, sondern das Musterbeispiel.

Bild 1: Die globalen Top-Profiteure des Ukraine-Kriegs

Top-Profiteure des Ukraine-Kriegs (global) Unternehmen / Sektor Gewinn / Auftragsvolumen (geschätzt) Anmerkung ExxonMobil 59 Mrd. USD (2022) Rekordgewinn durch gestiegene Ölpreise Shell 40 Mrd. USD (2022) Profitiert von LNG-Exporten nach Europa Chevron 37 Mrd. USD (2022) Hohe Gewinne durch Energieexporte Lockheed Martin 66 Mrd. USD Umsatz (2022) Steigende Nachfrage nach Waffensystemen Raytheon Technologies 67 Mrd. USD Umsatz (2022) Profitiert von Luftabwehrsystemen Northrop Grumman 36 Mrd. USD Umsatz (2022) Anstieg der Verteidigungsaufträge BlackRock Beteiligungen an Rüstungsfirmen Berät Ukraine beim Wiederaufbaufonds JP Morgan Beteiligung am Wiederaufbaufonds Finanzdienstleistungen für Ukraine McKinsey & Company Beratungsleistungen Unterstützung beim Wiederaufbau Kernel Holding 4,1 Mrd. USD Umsatz (2020) Größter Agrarproduzent der Ukraine Naftogaz 105 Mrd. UAH Umsatz (2011) Staatlicher ukrainischer Energiekonzern

Hinweis: Die genannten Zahlen basieren auf öffentlich verfügbaren Informationen und Schätzungen. Die tatsächlichen Gewinne und Auftragsvolumina können variieren.

BlackRock, Rheinmetall & Co: Die stillen Sieger

BlackRock

Weltgrößter Vermögensverwalter

Hält Anteile an Rheinmetall, Lockheed Martin, Raytheon

Berät die ukrainische Regierung beim Wiederaufbaufonds

Fun Fact: Kurz vor einem milliardenschweren Großauftrag an Rheinmetall stockte BlackRock seine Anteile auf über 5,3 % auf. Koinzidenz? Vielleicht. [1]

Rheinmetall

Deutsche Rüstungs-Ikone

Rekordauftragslage

Mitarbeiterzahl soll auf über 40.000 steigen

Umsatz 2024: über 10 Milliarden Euro

Profit direkt aus deutscher Ukrainehilfe [2]

Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Milliardenaufträge aus den USA

Produktion aufgestockt, Investitionen erhöht

Aktienkurse auf Allzeithoch

Bild 2: Die Top-Profiteure aus Deutschland

Top-Profiteure aus Deutschland Unternehmen / Sektor Gewinn / Auftragsvolumen (geschätzt) Anmerkung Rheinmetall 586 Mio. € Gewinn (2023) Auftragsbestand von 38,3 Mrd. € Hensoldt Aktienkurs +138 % seit Kriegsbeginn Steigende Nachfrage nach Sensoriksystemen Heckler & Koch Aktienkurs von 90 € auf 246 € Hohe Nachfrage nach Handfeuerwaffen DHL Group Logistikdienstleistungen Unterstützung bei Waffen- und Hilfslieferungen HOCHTIEF Beteiligung am Wiederaufbau Infrastrukturprojekte in der Ukraine

Hinweis: Die genannten Zahlen basieren auf öffentlich verfügbaren Informationen und Schätzungen. Die tatsächlichen Gewinne und Auftragsvolumina können variieren.

Der Aufbau als Ausverkauf – das nächste Geschäft

Die Ukraine ist nach dem Krieg eines der größten Investmentfelder der Welt – so sehen es Analysten von JP Morgan und McKinsey, die inzwischen als Berater des Wiederaufbaus auftreten.

Sektorale Chancen:

Infrastruktur (Brücken, Straßen, Bahn)

Landwirtschaft (Ukraine = „Kornkammer Europas“)

Digitalisierung (Steuer- und Überwachungssysteme)

Rohstoffe (Donbas = Schatzkammer der Bodenschätze)

Der Wiederaufbau ist also kein philanthropisches Projekt, sondern ein Markt. Mit geopolitischem Schutzschild.

Was zahlt die EU – und was wirklich Deutschland

EU-Gesamthilfe: ca. 131 Milliarden Euro [3]

Deutschlands Anteil: ca. 48 Milliarden Euro

Also etwa 37 % aller EU-Hilfen

Weit mehr als Frankreich, Italien oder Spanien

Auch überdurchschnittlich im Vergleich zur Wirtschaftskraft

Die Ukraine als Investment-Objekt

Ein Land, das brennt, lässt sich billig kaufen – so zynisch ist es manchmal. Und genau das passiert:

Ausländische Fonds kaufen Agrarflächen (z. B. NCH Capital USA )

) Konzerne sichern sich Lizenzen auf Infrastrukturprojekte

Steuerliche Sonderzonen werden geplant, um „Investitionssicherheit“ zu schaffen [4]

Zinserträge von eingefrorenem Geld – eine Illusion?

Ein politischer Hoffnungsschimmer ist der Plan, Zinserträge aus eingefrorenem russischem Staatsvermögen zu verwenden. Das Problem:

Völkerrechtlich umstritten

Wirtschaftlich unsicher

Politisch heikel

Die geschätzten Zinserträge aus eingefrorenen 300 Mrd. US-Dollar betragen etwa 3–5 Mrd. Euro pro Jahr – ein Tropfen auf den heißen Panzer.

Kritik an der deutschen Ukraine-Politik

Kritik kommt aus mehreren Richtungen:

Ökonomisch: Belastung für Steuerzahler, Schuldenausweitung

Belastung für Steuerzahler, Schuldenausweitung Demokratisch: Entscheidung ohne Volksbefragung oder -beteiligung

Entscheidung ohne Volksbefragung oder -beteiligung Sozial: Kürzungen bei Bürgergeld, Renten, Wohnungsbau – während Milliarden ins Ausland fließen

Moral, Medien, Meinungen – was uns erzählt wird

Die Kommunikation ist geprägt von drei Leitmotiven:

Solidarität – moralische Verpflichtung

– moralische Verpflichtung Verantwortung – deutsche Geschichte verpflichtet

– deutsche Geschichte verpflichtet Sicherheit – die Ukraine schützt Europa

Fehlt nur noch: „Kauft Waffen, dann habt ihr Frieden.“

Fazit: Wenn Kriegsökonomie zur neuen Realität wird

Der Ukrainekrieg ist auch ein Wirtschaftskrieg. Für die einen bedeutet er Zerstörung, Flucht, Tod. Für andere: Aktiengewinne, Auftragsrekorde, neue Märkte.

Deutschland zahlt – und andere kassieren.

Oder wie ein Investmentbanker es ausdrückte:

„Wenn der Krieg vorbei ist, wird die Ukraine ein Musterschüler der Globalisierung sein – billig, schuldenfrei und durchprivatisiert.“

Abschluss-Poem

Der Panzer rollt, die Kasse klingelt,

Ein Banker lacht, ein Bauer singt.

Der Steuerzahler zahlt im Stillen,

Was Großkapital als „Freiheit“ bringt.

Die Hilfe hilft, doch wem genau?

Die Antwort bleibt oft etwas mau.

Am Ende bleibt – wie stets beim Spiel –

Der Einsatz hoch, der Gewinn subtil.

Vielen Dank meine lieben Leser, dass Sie sich für diesen Artikel Zeit genommen haben! Ich hoffe, dass ich Sie mit der Menge an Daten und Fakten nicht überfordert habe, aber all diese Zahlen muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen, denn es sind unsere Steuergelder, die letztendlich unserem Volk zugutekommen sollten. Ich, ganz persönlich, wurde nicht gefragt , ob ich mit diesem unseren Steuerraub Steuergeldentzug einverstanden wäre. Unsere eigene Bevölkerung hätte dieses Geld dringender benötigt!!! Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung.

Bitte bleiben Sie gesund, denn das ist ein hohes Gut das wir pflegen sollten!!!

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Dieser Beitrag erschient zuerst und exklusiv bei PRAVDA-TV!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

In eigener Sache:

Ich bin in meinem ersten Buch: „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten: Wir bleiben durch unser Blut verbunden. Tod dem, der darüber spricht!“ der Frage nachgegangen: Was ist eigentlich Demokratie. Überlegen Sie doch bitte einmal selber: Wenn nach einer Wahl die großen Volksparteien entscheiden, wer in den Parteien das Sagen hat, um dann zu entscheiden, wer das Sagen im ganzen Land hat, ohne dass die Menschen im Land etwas dazu zu sagen haben, nennt man dies noch Demokratie?!

Ich suchte auch Antworten, wer die Wächter des Goldes sind und was der Schwur der Jesuiten besagt? Sind die „Protokolle der Weisen von Zion“ wirklich nur eine Fälschung? Was steht in der Balfour-Erklärung geschrieben? Ist die „Rose“ wirklich die Blume der Liebe oder steht sie viel mehr für eine Sklavengesellschaft? Was ist eigentlich aus dem Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach und dem Sachsensumpf geworden? Sind die Heiligen, welche wir anbeten, wirklich unsere Heiligen oder Götzenbilder des Teufels? Was hat es in Wahrheit mit dem Bio-Siegel auf sich?

Im vorletzten Kapitel dieses Buches dreht es sich um die augenscheinlichen Lügen und das Zusammenspiel der Politik, Banken und Wissenschaft.

Eine sehr wichtige Botschaft möchte ich am Ende des Buches in die Welt senden: Wir dürfen uns nicht mehr spalten lassen, denn der kleinste gemeinsame Nenner, zwischen uns allen dürfte sein, dass wir inzwischen ALLE extrem die Schnauze von diesem System voll haben und darauf sollten wir aufbauen!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Unser Buch: „Die Autorität: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen“

SIE WAREN NIE WIRKLICH WEG, JETZT HERRSCHT DIE AUTORITÄT ÜBER DIE GANZE MENSCHHEIT

Wir vermitteln Ihnen Informationen, welches Ihr falsch erlerntes Weltbild zerstören werden. Ein Weltbild, welches Ihnen seit Ihrer Geburt aufgezwungen wurde und dem man nicht entkommen kann bis zu diesem Buch. Das, was Ihnen überall durch die Medien erzählt wird, hat nicht viel mit der Realität zu tun. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr die Realität sogar das genaue Gegenteil von dem ist, was Sie ständig hören und sehen. Das ist nicht nur die satanische Verdrehung der Wahrheit, sondern auch die Umkehrung der Geschichte.

Denn nicht einmal auf die Jahreszahlen können Sie sich verlassen. Ihre Organisationen verwenden zahlreiche Methoden, um die Manipulation der Menschheit still und heimlich zu implementieren. Sie benutzen die Medien und Prominente, damit ihre weitreichenden Pläne eine akzeptable Basis bei der Mehrzahl der Menschen finden. Sie sind nur ein Zahnrad in einem riesigen Getriebe, welches die Welt so wie sie ist, am Laufen hält.

Weisheit und Macht sind nur auserwählten Familien oder Politikern, die uneingeschränkt dienen, zugänglich. Darum sind wir alle, in den Augen der herrschenden Elite, nichts anderes als Sklaven und zwar Freiwillige, eine Nummer, einer von Milliarden oder auch gerne als Schafe, Vieh oder Ratten bezeichnet. Wir sind ihr ausführendes Personal in einem betrügerischen Schuldgeldsystem, dem wohl wissend und stillschweigend alle zustimmen.

Dieses System existiert seit den Zeiten der Pharaonen. Deren Machtstrukturen und Symbolik aus dem alten Ägypten finden Sie in den Logen, Religionen, Unternehmen und globalen Organisationen bis hin zum scheinbar vergnüglichen Kult des Karnevals. Nichts ist wie es scheint. Politiker und andere Berühmtheiten aus Fernsehen und Sport mit Dreck am Stecken gehören entweder zum Establishment oder dienen einem bestimmten Zweck und werden deshalb geschützt. Missbrauch, Pädophilie und Einschüchterung bis hin zum rituellen Mord gehören zum Repertoire der Verschwörer in den Logen.

Die Blutlinien der Nachfahren der Pharaonen haben ihre Macht wie ein Spinnennetz über die Erde gelegt und wirken bis in die kleinsten Nischen unseres Alltags.

Doch heute sind es nicht die Pharaonen welche das Schicksal der Erde denken und lenken, heute hat die Autorität die Könige, Präsidenten, Päpste, Milliardäre sowie unzählige Handlanger wie Schauspieler, Sänger und andere Prominente installiert. Sie gehören zum immerwährenden Programm wie Teile und Herrsche, Brot und Spiele oder die Ruhigstellung durch Wahlen von Politikern, die Veränderungen bringen sollen aber doch nur alle der Autorität dienen.

Das Warte-Spiel der falschen Propheten, nutzt ebenso nur den böswilligen Kräften der Autorität und deren Kontrolle über uns. Vertrauen Sie also nicht dem scheinheiligen und göttlichen Plan und stopfen Sie sich nicht jeden Abend Popcorn in den Kopf. Ehren Sie stattdessen Ihren Weg, fassen Sie Mut und Verantwortung für Ihr Sein.

Dieses Buch ist Ihr Wegweiser!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Quellen:

[1] Kettner Edelmetalle

[2] DWN

[3] Laut Wikipedia (Stand Mai 2025)

[4] FR.de

Primärquellen zur Finanzierung & deutschen Ukraine-Hilfe

Bundesregierung.de – Übersicht deutscher Hilfen an die Ukraine

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/deutschland-hilft-der-ukraine-2160274

Tagesspiegel.de – Ukrainekrieg kostet Deutschland über 200 Milliarden Euro

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/ukraine-krieg-kostet-deutschland-mehr-als-200-milliarden-euro-11245495.html

Spiegel.de – Finanzministerium genehmigt Drei-Milliarden-Paket

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-hilfen-finanzministerium-genehmigt-neues-drei-milliarden-paket-a-79a2695a-b156-4cf7-bcc7-0e1a39bccaac

Tagesschau.de – Schuldenbremse-Reform: Ukraine-Hilfen künftig ausgenommen

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ukraine-hilfe-finanzierung-100.html

Wikipedia.de – Liste von Auslandshilfen für die Ukraine

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Auslandshilfen_f%C3%BCr_die_Ukraine_seit_2014

Quellen zur Rüstungs- und Wirtschaftsprofiteuren

Kettner Edelmetalle – BlackRock erhöht Rheinmetall-Anteil vor Großauftrag

https://www.kettner-edelmetalle.de/news/zufalle-gibts-blackrock-erhoht-rheinmetall-anteile-dann-kommt-grossauftrag-21-06-2024

Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) – Rheinmetall, BlackRock und das Kriegsgeschäft

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/711253/rheinmetall-blackrock-und-co-das-ukraine-geschaeft-mit-krieg-und-wiederaufbau

FR.de – Frankfurter Rundschau – Wer profitiert vom Ukrainekrieg wirtschaftlich?

https://www.fr.de/politik/welche-wirtschaftlichen-interessen-spielen-in-der-ukraine-eine-rolle-93445294.html

https://www.fr.de/wirtschaft/us-wirtschaft-ukraine-krieg-verteidigung-ruestungsausgaben-waffenlieferungen-deutschland-europa-zr-92852109.html

Unser Mitteleuropa – Wiederaufbau-Deal Ukraine: BlackRock, McKinsey, JP Morgan

https://www.unser-mitteleuropa.com/151820

Infosperber.ch – Der Wiederaufbau als Abhängigkeit

https://www.infosperber.ch/politik/welt/der-krieg-macht-die-ukraine-zum-vasallenstaat-des-westens

Bild.de – Rheinmetall meldet Rekordgewinne

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/duesseldorfer-konzern-legt-bilanz-vor-rekord-ergebnis-bei-rheinmetall-87516262.bildMobile.html

Friedenskooperative.de – Profiteure des Ukrainekriegs

https://www.friedenskooperative.de/friedensforum/artikel/profiteure-des-ukrainekriegs

Quellen zu Energie- & Rohstoffmärkten

Wikipedia.de – Russische Invasion, wirtschaftliche Auswirkungen

https://de.wikipedia.org/wiki/Russischer_%C3%9Cberfall_auf_die_Ukraine_seit_2022

Welt.de – EU plant mit G7 Hilfen über eingefrorenes russisches Vermögen

https://www.welt.de/253152588

Quellen: PublicDomain/A. W. von Staufen für PRAVDA TV am 07.06.2025