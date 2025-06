Ist der „Papiergold“-Skandal der Grund, warum die Prüfung der US-Goldreserven abgesagt wurde?

Teile die Wahrheit!

Der geplante Besuch von Donald Trump und Elon Musk in Fort Knox zur Überprüfung der US-Goldreserven wurde ohne Begründung abgesagt. Warum?

James Rickards glaubt, dass die aufsehenerregende Prüfung der Goldreserven abgesagt wurde, weil die US-Regierung und die Federal Reserve die Aufmerksamkeit nicht auf die Rolle von Gold als Geldanlage lenken wollen, da sie die Kontrolle über die Papiergeldmenge haben.

Zudem wollen sie nicht auf den Goldleasingbetrug aufmerksam machen, bei dem physisches Gold zur Unterstützung von „Papiergold“-Transaktionen eingesetzt wird, deren Wert bis zu 100-mal höher ist als der des gelagerten physischen Goldes.

Sollten Anleger davon erfahren, nervös werden und die Auslieferung des vermeintlich eigenen physischen Goldes verlangen, könnte dies zu einer Panik am Goldmarkt führen.

Der Fort Knox-Besuch, der nie stattfand

Der geplante Besuch von Donald Trump und Elon Musk in Fort Knox, der mit großem Medieninteresse verfolgt wurde und die Existenz der US-Goldreserven überprüfen sollte, fand letztlich nicht statt. Dies trotz anfänglicher Ankündigungen und Pläne, die Veranstaltung über Musks Starlink-Satellitensystem live zu übertragen.

Doch „Trump erwähnte es nach dem 26. Februar nie wieder. Musk schwieg nach dem 6. April im Radio zu dem Thema. Es gab keinen Besuch in Fort Knox. Es gab keine Ankündigung, warum es keinen Besuch geben würde. Es war, als hätte die ganze Geschichte nie stattgefunden. Sie verschwand einfach“, schrieb Rickards. Warum?

Das US-Finanzministerium verfügt über 8.133,5 Tonnen Gold in der US-Reserveposition. Etwas weniger als die Hälfte davon wird in Fort Knox gelagert, der Rest größtenteils in einem sicheren Tresor in West Point, New York, und eine kleine Menge wird in der Denver Mint für Münzzwecke aufbewahrt.

Der genaue Standort des Tresors in West Point ist geheim und obwohl das US-Finanzministerium Eigentümer der Goldreserven ist, kontrolliert die US-Armee sie, da der Großteil des Goldes auf zwei Armeestützpunkten – Fort Knox und West Point – gelagert wird. (Das verschwundene Gold in Fort Knox: Warum schweigt die US-Regierung? Deutschlands Gold-Albtraum)

Der Besuch wurde zunächst stark in den Medien thematisiert. Trump erwähnte ihn bei Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, an Bord der Air Force One sowie auf der Konferenz der National Governors Association und der Jahrestagung des Conservative Political Action Committee (CPAC).

Doch plötzlich verschwand die Geschichte aus der Öffentlichkeit, ohne dass es eine Erklärung oder Ankündigung gab, warum der Besuch abgesagt wurde.

Rickards vermutet, dass der Grund für die Annullierung nicht in Problemen mit fehlendem Gold lag, da das Gold vollständig vorhanden und nachgewiesen ist (die letzte öffentliche Rechnungsprüfung fand 1974 statt, jährliche Rechnungsprüfungen werden vom US-Finanzministerium durchgeführt), sondern vielmehr darin, dass die US-Regierung und die Federal Reserve nicht auf die Rolle von Gold als monetäres Anlagegut aufmerksam machen wollten.

300x250

Musks Rücktritt von seinem Posten als Leiter des Department of Government Efficiency (DOGE) war erwartet worden. Es ist jedoch merkwürdig, warum der Besuch in Fort Knox nicht stattfand, während er beim DODE angestellt war, insbesondere angesichts des Potenzials für großartige PR und die Beruhigung der amerikanischen Öffentlichkeit, die den Verdacht hegt, dass Gold fehlt, was ein solches Ereignis mit sich gebracht hätte.

Die Bedeutung von Gold als Produktionsstätte nimmt ab

Die US-Regierung besitzt zusammen mit der Federal Reserve und den Geschäftsbanken ein Monopol auf die Gelddruckmaschine und hat Schritte unternommen, um die Rolle des Goldes als Zahlungsmittel zu verringern.

Dies begann mit Franklin Roosevelts Beschlagnahmung des Goldes von US-Bürgern im Jahr 1933 nach dem Bankfeiertag von 1933 und mit Nixons Schließung des Goldfensters für ausländische Handelspartner im Jahr 1971.

300x250 boxone

Infolgedessen gibt es mittlerweile drei Generationen von Studenten, die sehr wenig über Gold wissen. Es wird weder im Wirtschaftsunterricht gelehrt noch in Wirtschaftskreisen oder politischen Kreisen der Fed darüber gesprochen.