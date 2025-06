Megadeth-Frontmann pfeift auf: Cornell und Bennington wurden „hingerichtet“, um die Aufdeckung des Kinderhandels zu verhindern

Megadeath’s front man Dave Mustaine publicly outing the industry’s #1 problem: P3d0PhiIia

He connects Chris Cornell, Chester Bennington, Jeffrey Epstein & Diddy to human trafficking &… pic.twitter.com/0NAb0meRYI

— Jewely💎Blue (@hollywood2pt0) May 26, 2025

Endlich sprechen Musiker der Hollywood-Musikindustrie die stillen Schrecken laut aus!

Megadeaths Frontmann Dave Mustaine enthüllt öffentlich das größte Problem der Branche: P3d0PhiIia.

Er bringt Chris Cornell, Chester Bennington, Jeffrey Epstein und Diddy mit Menschenhandel und P3d0PhiIia in Verbindung.

Polizei beschlagnahmt Chester Bennington-Band, auf dem Sänger Elite-Pädophile bloßstellt, „die Kinder ermorden“

Ein bisher unveröffentlichtes Interview mit Chester Bennington ist wieder aufgetaucht. Jahrelang verborgen. Aus Angst. Und was auf dem Band zu sehen ist … verändert alles.

In dieser aufsehenerregenden Aufnahme, die nur wenige Monate vor seinem Tod entstand, spricht Chester – ruhig, aber eindringlich – über die Täter, die offen vor den Augen der Öffentlichkeit agieren. Über ein System, das den elitären Pädophilenring schützen soll. Und über die Arbeit, die er im Stillen leistete, um all das aufzudecken.

Das ist keine Spekulation. Es stammt aus erster Hand. Es ist ungeschönt. Und wenn man es hört … fällt die offizielle Version seines Todes auseinander.

2017 wurde Chester Bennington, Frontmann von Linkin Park und die Stimme einer ganzen Generation, erhängt an einer Türklinke in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Die offizielle Version? Selbstmord.

Aber wir wussten von Anfang an, dass es eine Lüge war, und wir wurden bedroht und bestraft, weil wir die Wahrheit enthüllten – wir wurden von den sozialen Medien zensiert, von Faktenprüfern unerbittlich ins Visier genommen und von den mitschuldigen Mainstream-Medien abgetan.

Acht Jahre später ist der ungelöste Bennington-Fall wieder brandaktuell. Neue Entwicklungen haben ihn wieder aufgedeckt. Zeugen, die jahrelang geschwiegen hatten, melden sich endlich zu Wort.

Polizisten, die an den ursprünglichen Ermittlungen beteiligt waren, brechen aus der Reihe und geben zu, dass die Ermittlungen überstürzt und manipuliert waren – eine offensichtliche Vertuschung durch die Elite.

Hier ist die neue Entwicklung, die Sie erstaunen wird. Ermittler mit einem Berg an Beweisen haben etwas Undenkbares aufgedeckt: Chester hatte die Wahrheit über einen berühmten Fall vermisster Kinder aufgedeckt, der die Welt in Atem hielt. Woher er das wusste?

Weil er selbst dabei gewesen war. Chester Bennington war nicht nur ein Zeuge. Er war das Kind selbst, ein Opfer des Menschenhändlerrings, den er zu zerschlagen versuchte.

Heute Abend tauchen wir in die explosivste Geschichte ein, über die wir je berichtet haben – eine Geschichte von Mut, Verrat und einer Verschwörung, die bis in die höchsten Machtebenen reicht.

Video:

Notruf von Chris Cornell im Internet durchgesickert und löst Mordangst aus

Der erste Notruf, der den Tod von Chris Cornell meldete, ist online durchgesickert. Darin heißt es, der Musiker habe „ Anzeichen einer Strangulation “ und „ ein Trauma am Hinterkopf “ erlitten.

Die neuen Informationen, die im Rahmen der offiziellen Untersuchung nicht veröffentlicht wurden, haben die Befürchtung geweckt, dass Chris Cornell ermordet wurde.

Der Anrufer, der am 18. Mai um 1:30 Uhr aus dem Zimmer des MGM Grand Hotels in Detroit an der Cornell University spricht, sagt: „ Ich bin mit einem 53-jährigen Mann vor Ort, 53-jähriger Mann, Puls [unverständlich] bei Ankunft mit der Crew.“

„Unbekannte Ausfallzeit, gefunden von einem Zimmergenossen in einem Hotel bei MGM.“

Der Patient hatte ein Übungsgummiband um den Hals. Hinweise auf eine mögliche Strangulation und ein Trauma am Hinterkopf. Depressionen in der Vorgeschichte. Der Patient fühlt sich derzeit an allen Körperstellen kühl an. Puls [unverständlich], er ist zu diesem Zeitpunkt seit über 30 Minuten vor Ort.

„Die Pupillen sind fixiert und erweitert. IO im rechten Knie, Ligaturspuren am Hals, er hat einen offenen Atemweg, [unverständlich] Schlauch.“

„Wir sind derzeit nicht in der Lage, eine Wiederbelebung durchzuführen, daher bitten wir um eine Stellungnahme.“

Diese neuen Informationen können zwar die offizielle Feststellung, dass Chris Cornell Selbstmord begangen hat, nicht völlig widerlegen, sie werfen jedoch ernste Fragen hinsichtlich der Ermittlungen auf und auch, warum das „ Trauma am Hinterkopf “ im offiziellen Bericht verschwiegen wurde.

Der Anruf erfolgt unten um 7:06:35.

Ein enger Freund des Sängers von Soundgarden und Audioslave behauptet ebenfalls, der verstorbene Sänger sei möglicherweise ermordet worden. Offenbar handelt es sich dabei um eine Vertuschung durch seine engsten Vertrauten.

Der Freund, der seine Enthüllungen online veröffentlichte, sagte, er sei der Erste gewesen, der Chris Cornell tot in seinem MGM-Hotelzimmer gesehen habe. Der Schauplatz von Chris‘ Tod ähnelte einem Mord, nicht einem Selbstmord.

In einem Beitrag auf GLP sagte der anonyme Freund:

Chris‘ persönliche Sicherheitsleute spürten, dass in seinem Hotelzimmer etwas nicht stimmte, und taten alles, um sich Zugang zu verschaffen. Die Zimmertür war verschlossen, und nur er (Chris) hatte einen Schlüssel. Sein Sicherheitspersonal, insbesondere einer, rief den MGM-Sicherheitsdienst ins Zimmer und sagte ihnen, er wisse, dass Chris drinnen sei und dass etwas nicht stimmte.

Sie flehten den MGM-Sicherheitsdienst an, das Zimmer zu öffnen und sie hineinzulassen. Der MGM-Sicherheitsdienst rief den Schichtleiter an, der ihnen offenbar vehement den Zutritt verweigerte.

An diesem Punkt nahm Chris‘ persönlicher Sicherheitsdienst die Sache selbst in die Hand, und derjenige, von dem ich zuvor gesprochen habe, brach die Tür tatsächlich selbst auf. Beim Betreten war klar, dass Chris nicht im Hauptraum war, und die Badezimmertür war verschlossen.

In diesem Moment beschloss meine Quelle, die offensichtlich zum MGM-Sicherheitsdienst gehörte, einzugreifen, um weiteren Schaden im Raum zu verhindern. Er/sie schloss die Badezimmertür auf und war der Erste, der Chris‘ Leiche sah.

Das Gespräch mit dieser Person verlief kurz, und ich konnte noch nicht alle Fragen stellen, die ich stellen wollte. Bisher wurde mir nur mitgeteilt, dass er tatsächlich tot auf dem Boden lag und die offensichtliche Ursache Strangulation war. Das bei der Strangulation verwendete Gerät war ebenfalls vorhanden.

Es handelte sich weder um ein Seil noch um ein Bettlaken, sondern um ein schwarzes Widerstandsseil mit Griffen an beiden Enden.

Aufgrund des Zeitpunkts des Gesprächs ist das alles, was ich im Moment weiß. Meine Quelle wurde wegen psychischer Belastung krankgeschrieben und hat für die nächste Woche eine Auslandsreise mit allen Kosten übernommen. Ich habe viele Fragen an diese Person, die ich beantworten kann, wenn sie nach Hause kommt.

Wo war sein Körper, wie lag er? War er nackt, bekleidet oder teilweise bekleidet? Wo war das Fitnesskabel im Verhältnis zu Chris‘ Körper? Lag es um seinen Hals, lag es auf dem Boden oder hing es am Duschkopf? (Ich war schon oft in diesen Suiten, mein Verlobter und ich sind häufig bei MGM und dem Personal bekannt. Es gibt keine Duschvorhangstangen, die Duschen haben Glastüren, sodass der Duschkopf das einzige Gerät ist, das zur Selbsterstickung hätte verwendet werden können.) Kam es Ihnen irgendwie merkwürdig vor, war es offensichtlich selbstverschuldet oder wirkten die Dinge fehl am Platz und fühlten sich auch so an?

Dies sind die Fragen, die ich bisher habe, und ich werde mich so bald wie möglich wieder mit meiner Quelle in Verbindung setzen, um sie zu stellen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/thepeoplesvoice.tv/ am 06.06.2025