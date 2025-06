Versteckt in DUMBs: Insiderin – die wahren Herren dieser Welt sind „dämonisch“ (Video)

Der bekannte Radiomoderator, Filmemacher, Buchautor und Experte für archäologische Ausgrabungen Steve Quayle erweitert seine Warnungen an die Welt.

Amerikas Wirtschaft mag sich leicht erholen, doch die übrige Weltwirtschaft befindet sich in einer desolaten Lage. Ein Beispiel dafür sind die explodierenden Zinsen Japans für seine massiven, unbezahlbaren Schulden.

Innerhalb kürzester Zeit fielen die Zinsen des Landes von 0 % auf 3,5 %. In dem Artikel heißt es: „Japan wird zu einem Fallbeispiel dafür, was passiert, wenn Investoren angesichts massiver Defizite die Geduld verlieren.“

Der Milliardär und Investor Ray Dalio schlägt die gleiche Alarmstufe wegen der US-Schulden, die er als „kritische Situation“ bezeichnet.

Quayle sagt: „Man kann nicht immer weiter Schulden machen und Geld ausgeben, wenn man keins zum Ausgeben hat. Ich denke, was Herr Dalio sagt, und sogar Warren Buffett, der 325 Milliarden Dollar an Berkshire- Vermögen verkauft, will etwas sagen.

Nur zur Info: Warren Buffetts Vater war ein großer Goldfan. … Hinter den Kulissen sagen die Leute, die Bescheid wissen, dass Buffett viel Gold kauft. Das ist eine große Sache.

Der Weise von Omaha nimmt einen dramatischen Wandel vor. … Wenn die Leute kein Geld haben, geben sie keins aus. Deshalb bricht der Immobilienmarkt zusammen. Deshalb bricht der Automarkt zusammen. … (Whistleblowerin: Die USA haben eine geheime unterirdische „Stadt“ (DUMBs) im Wert von 21 Billionen Dollar gebaut, in der die Reichen und Mächtigen leben könnten, falls es zu einem „Beinahe-Aussterben“ käme)

Nehmen wir Japan, und wir sprechen über den japanischen Carry Trade. Billionen und Aberbillionen Dollar wurden im Rahmen des japanischen Carry Trade verliehen, wo man sich Geld von Japan leihen konnte.

Sie konnten, sagen wir, 5 Milliarden Dollar aufnehmen und daraus einen unerwarteten Derivategewinn von 500 Milliarden Dollar machen. Jetzt ist der Rattenfänger des Verderbens da, und er wird bezahlt werden.“

Quayle warnt schon lange vor gefährlichen Kriegen in vielen Teilen der Welt. Indien, Pakistan, China, die EU, Russland und der Iran sind Krisenherde, die nur darauf warten, in einen direkten Konflikt umzuschlagen.

Neue Warnungen kommen aus dem Iran. Steve sagt: „Der Iran hat erklärt, dass er die USA zur Verantwortung ziehen wird, sollte Israel Atomwaffen gegen den Iran einsetzen.

Die USA werden nicht verschont bleiben, und Russland und China haben dies deutlich gemacht. … Wenn die erste Atombombe hochgeht, werden Pakistan und Indien getroffen? Israel, der Iran?

Die Ukraine? Wenn das passiert, wird sich unsere Welt für immer verändern.“

Quayle fährt fort: „Wir befinden uns im Krieg, und die NATO-Staaten sind völlig durchgedreht. Wir haben gesehen, wie Frankreich, Deutschland und Großbritannien Russland, einer Supermacht, mit nuklearen Terrordrohungen bedroht haben. Putin hat ihnen kürzlich klargemacht, dass sie unseren Hyperschallwaffen nichts entgegensetzen können. … Chinas Marine hat die der USA gerade überholt. …

Ich glaube, die USA sind von innen heraus zerstört. Ich denke, wenn die Wahrheit jemals ans Licht kommt, werden die Leute erstaunt sein, wie viele unserer Politiker von China gekauft wurden. Genau darum ging es, Präsident Trump für die Russland-Falschmeldung verantwortlich zu machen.“

Dann kam das Thema Künstliche Intelligenz (KI), die derzeit voll im Trend liegt. Sowohl Steve Quayle als auch Catherine Austin Fitts sagen, die wahren Herren dieser Welt seien „dämonisch“.