Minderjährige und Macheten: Frankreichs tödliche neue Normalität – Macheten werden in Berliner Supermärkten verkauft, obwohl täglich 79 Messerdelikte begangen werden

Macheten werden in Berliner Supermärkten verkauft, obwohl täglich 79 Messerdelikte begangen werden

„Die Polizei kommt mit den Kontrollen kaum hinterher – selbst Kinder sind teilweise bewaffnet“.

Die Empörung wächst, nachdem der Berliner Discounter Norma einen Ausverkauf von Macheten gestartet hat und die Klingen für nur 9,90 Euro pro Machete anbietet, obwohl in der ganzen Stadt und im ganzen Land ein Anstieg der Messerkriminalität gemeldet wird.

Der erste stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (PolG), Manuel Ostermann, schrieb auf X: „79 Messerdelikte pro Tag im Jahr 2024 und beim Discounter gibt es eine Machete mit Widerhaken für 9,90 Euro. Hallo Norma, spürst du noch Auswirkungen? Warum verschenkst du sie nicht einfach an potenzielle Messermörder? Unglaublich.“

Ostermann postete außerdem ein Foto der Anzeige von Norma, in der die tödlich aussehenden Klingen und ihr reduzierter Preis zu sehen sind.#

Auch der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, reagierte empört. Er sagte, die leichte Beschaffung solcher Waffen stelle für die Polizei ein großes Sicherheitsproblem dar.

„Der Zynismus ist kaum zu überbieten. Niemand in Deutschland braucht solche Gegenstände“, sagte Wendt

der Bild-Zeitung. „Die Polizei kommt mit den Kontrollen kaum hinterher – selbst Kinder sind teilweise bewaffnet.“

Die Zahl von 79 Messerdelikten pro Tag gilt für ganz Deutschland. Im Jahr 2024 wurden dort fast 30.000 Messerdelikte gemeldet, und die Gewaltkriminalität verzeichnete einen Rekordwert. Ein großer Anteil dieser Messerdelikte und -angriffe entfällt jedoch auf Berlin selbst: Allein im Jahr 2024 wurden 3.412 Fälle verzeichnet, ein Rückgang um zwei Prozent gegenüber dem Zehnjahreshöchststand im Jahr 2023. Das entspricht fast zehn Messerangriffen pro Tag.

Das Klingen-Sonderangebot gibt es seit letzter Woche und umfasst Macheten, Buschmesser und Äxte im multikulturellen Stadtteil Kreuzberg für jeweils 9,99 Euro. Das Unternehmen bewirbt die Klingen als „ideal für Gartenarbeit, Camping und Outdoor“ – nicht unbedingt die Art von Aktivitäten, die Menschen mitten in der Stadt gerne ausüben. Tatsächlich wäre Gartenarbeit mit einer großen Machete in den meisten öffentlichen Gärten verboten, und nur sehr wenige Menschen besitzen in Kreuzberg einen privaten Garten.

Die Klingen sind bis zu 56 Zentimeter lang und teilweise mit Widerhaken versehen. Aus Sicherheitsgründen werden sie nicht offen aufbewahrt, sondern nur auf Anfrage an Personen ab 16 Jahren ausgegeben. Der Besitz solcher Klingen ist legal, das Tragen in der Öffentlichkeit jedoch illegal. Der Laden gab an, dass er nur Personen unterstützt, die solche Klingen bestimmungsgemäß verwenden.

