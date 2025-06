Schockierende Beweise für die Lehren der Freimaurerei über eine Weltregierung und ihr unsichtbares Gefängnis!

Teile die Wahrheit!

Bruder Stephen Brock Schafer , pensionierter Professor, Abteilungsleiter, Altmeister und Mitglied des 32. Schottischen Freimuarer Ritus, erklärt: „ Das einzigartige Potenzial für die Verwirklichung einer freimaurerischen Weltregierung liegt in der oft vergessenen Bedeutung der Jungschen ‚Lebenden Symbole‘, die nun quantifiziert werden können, um diese subjektive Tatsache zu verifizieren. Die Idee der Lebenden Symbole war für die westliche Wissenschaft bis zum Aufkommen der Quantenphysik der einheitlichen Felder bedeutungslos, in der ‚Lebenssymbolik‘ eine elektromagnetische Dynamik darstellt.“ [1] Artikel von Illuminati-Leo Zagami

Ein Symbol kann ein Portal zu einem tiefen Verständnis unserer selbst öffnen und dient oft als Vehikel, um durch die inneren Abläufe des Unterbewusstseins zu navigieren, aber in diesem Fall können Symbole die Geheimnisse einer Weltregierung und des magnetischen Gefängnisses, das uns umgibt, enthüllen.

In „ Confessions of an Illuminati“, Band 6.66 : Das Zeitalter des Cyber-Satans, der künstlichen Intelligenz und der Robotik , schrieb ich:

„Die römisch-katholische Kirche wird, wie wir alle wissen, ein wichtiger Akteur in einer Weltregierung sein“, aber die treibende Kraft dieser Weltregierung ist, wie ich bereits im ersten Band meiner Reihe „Confessions of an Illuminati“ erörtert habe , die Freimaurerei, die in den meisten ihrer Formen von der berüchtigten Gesellschaft Jesu, auch bekannt als die Jesuiten, kontrolliert wird, wie ich in meinem neuesten Buch „ Confessions of an Illuminati“, Band 12 : Geschichte, Geheimgesellschaften und die Politik der jesuitischen Neuen Weltordnung und ihres luziferischen Hofes , geschrieben habe , ein Buch, das die Elite Ihnen vorenthalten möchte!

Um die letztendlichen Kontrolleure des Ganzen zu schützen, ist dieses Buch, im Gegensatz zu den Behauptungen einiger von den Jesuiten entsandter Desinformationsagenten, keine Geschichtsstunde, sondern eine einzigartige Reise in das allsehende Auge der Machtpyramide. (Künstliche Intelligenz könnte das Ende der Welt, wie wir sie kennen, herbeiführen – aber nicht auf die Art und Weise, die die meisten erwarten würden)

In Band 9 von „Confessions of an Illuminati“ habe ich meine Leser nach so vielen Beweisen sogar gefragt, wie „eine Weltregierung noch immer als Verschwörungstheorie betrachtet werden kann“.

Das Konzept einer Weltregierung in der heutigen Freimaurerei und dem digitalen Gefängnis, das sie bereitwillig um uns herum errichtet hat, unterstützt, was ich bereits in der „Trilogie des Cyber-Satans“ in Band 6.66 , Band 7 und Band 9 meiner Reihe „Confessions of an Illuminati“ offengelegt und dargelegt habe .

Der Beweis findet sich in einer Artikelserie mit dem Titel „ Carl Jungs „Lebende Symbole“, die in den letzten drei Jahren in der wenig bekannten englischen Freimaurerzeitschrift The Square Magazine erschienen ist .

Das einst englischsprachige Magazin hat sich zu einer internationalen digitalen Vierteljahresschrift entwickelt, die sich auf die Freimaurerei konzentriert und Artikel zu verschiedenen Aspekten dieser geheimnisvollen Bruderschaft bietet, darunter Geschichte, Symbolik, esoterische Lehren und persönliche Entwicklung.

Und selbst wenn die Enthüllungen in den betreffenden Artikeln unabhängig von allen Großlogen stammen, bestätigen sie unsere schlimmsten Befürchtungen in dieser Angelegenheit.

Im ersten Artikel wird das Konzept einer Weltregierung zusammengefasst und als Teil des Freimaurererbes von seinem berühmten Autor, Bruder Stephen Brock Schafer , einem pensionierten Professor, Abteilungsleiter, Altmeister und Mitglied des Schottischen Ritus, in den folgenden drei Aussagen vorgestellt:

Carl Jungs „Lebende Symbole“ für die Aufrechterhaltung einer kohärenten Weltregierung

Den globalen Organismus der Selbstverwaltung mit moralischer „lebendiger Symbolik“ nähren

Quantifizierung einer Weltregierung des „Gewissens“ mit archetypischer Repräsentation [2]

Professor Schafer, langjähriger Freimaurer sowohl des Ordens als auch des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus, präsentiert seinen Lesern die Möglichkeit eines „Gewissens“ für die freimaurerische „Weltregierung“ und einen „moralischen“ Ansatz.