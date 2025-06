Verschiebung der Erdkruste: Frankreich wird zu Afrika, Großbritannien zu Europa: beängstigende Vorhersagen

Teile die Wahrheit!

Der Schwarze Kontinent wird bald in zwei Teile zerbrechen. Der riesige Riss vergrößert sich jedes Jahr um anderthalb Zentimeter. Man könnte sagen, es sei vernachlässigbar.

Doch Experten wissen, wie kritisch die Lage ist. Der Ostafrikanische Graben erstreckt sich bereits über mehr als 6.000 Kilometer. Er durchquert die Gebiete von neun Ländern – von Äthiopien bis Mosambik.

Gab es ähnliche Katastrophen auf unserem Planeten? Und wie wird die Weltkarte in Millionen von Jahren aussehen?

Kann Afrika in zwei Teile „gerissen“ werden?

Im April 2018 war im Westen Kenias nach einer Reihe leichter Erdbeben ein großer Riss entstanden. Er verläuft quer über die Autobahn – und hat zahlreiche Unfälle verursacht.

13 Jahre zuvor hatte sich im benachbarten Somalia mitten in der Wüste die Erde geöffnet. Ein 56 Kilometer langer Riss war entstanden.

Was passiert im Osten des Schwarzen Kontinents?

„Der Ostafrikanische Graben ist eine Riftzone, also ein Riss auf der Oberfläche unseres Planeten, wo Erdoberfläche und Gesteine ​​voneinander abweichen “, sagte Dmitri Nesterenko, Kandidat der Geographischen Wissenschaften.

Der Graben ist die Grenze zwischen den Lithosphärenplatten, in diesem Fall der afrikanischen und der arabischen, die sich allmählich voneinander entfernen. (Da der Pazifische Feuerring aktiver wird, sollten sich die Menschen an der Westküste auf verheerende Naturkatastrophen vorbereiten)

„Die gesamte Oberfläche unseres Planeten besteht aus Lithosphärenplatten, die sich in unterschiedliche Richtungen bewegen. Es gibt Stellen, an denen die Lithosphärenplatten auseinanderdriften, und es gibt Stellen, an denen sie zusammenlaufen. Und es gibt noch eine dritte, eher seltene Art – Transformgrenzen, bei denen sich Lithosphärenplatten parallel bewegen “, fügte Dmitri Nesterenko hinzu.

Die „Tänze“ der Kontinente der Erde

Folgen von Grundstücksteilungen oder -spaltungen

300x250

Geologen gehen davon aus, dass ein solcher „Tanz“ der Kontinente im Laufe der gesamten Erdgeschichte stattgefunden hat. Die Landmassen vereinigen sich zu einem Superkontinent und teilen sich dann in mehrere Teile auf.

„Wenn wir über die Ostafrikanische Riftzone sprechen, entstanden die ersten Risse vor etwa 30 Millionen Jahren. Aber eines muss man verstehen: Alles, was wir über die Vergangenheit unseres Planeten wissen, verdanken wir Fossilien oder Gesteinen, die bis heute erhalten geblieben sind. Das bedeutet, dass wir relativ wenig wissen “, betonte Nesterenko.

Wie half dieses Phänomen den primitiven Menschen, wieder auf die Beine zu kommen?

Durch die Bewegung der Platten entstehen nicht nur Risse, sondern auch Hügel. Ein markantes Beispiel ist das äthiopische Hochland im selben Ostafrika.

300x250 boxone