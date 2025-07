Beginnt sich David Wilkersons ominöse Prophezeiung über die deutsche Wirtschaft zu erfüllen?

Teile die Wahrheit!

Als ich erfuhr, dass im ersten Halbjahr 2025 fast 12.000 deutsche Unternehmen Insolvenz anmelden mussten, wusste ich, dass ich darüber schreiben musste.

Die deutsche Wirtschaft steckt seit über zwei Jahren in großen Schwierigkeiten, und nun scheint sich ein Wendepunkt rasch zu nähern. Es braucht nicht viel, um die deutsche Wirtschaft in den Abgrund zu treiben, und wie Sie unten sehen werden, könnte eine Frist, die später in diesem Monat abläuft, möglicherweise der Auslöser dafür sein. Von Michael Snyder

Interessanterweise warnte David Wilkerson vor vielen Jahren, dass ein globaler Wirtschaftskollaps in Deutschland beginnen würde. Angesichts der Tatsache, dass die deutsche Wirtschaft derzeit implodiert, hielt ich es für einen guten Zeitpunkt, diese Prophezeiung noch einmal zu überdenken.

1974 wurde ein Buch von David Wilkerson mit dem Titel „ The Vision “ veröffentlicht.

In diesem Buch erklärte Wilkerson, dass ihm 1973 gezeigt wurde, dass „die wirtschaftliche Verwirrung zuerst Europa traf“, bevor sie sich auf den Rest der Welt ausbreitete.

Das ist ziemlich spezifisch.

Doch während einer anschließenden Predigt wurde Wilkerson noch konkreter.

Wilkerson zufolge wurde ihm gezeigt, dass der globale wirtschaftliche Zusammenbruch „in Deutschland beginnen wird“ …

Um etwas Hintergrund zu geben: In seinem Buch „The Vision“ erklärt Wilkerson zu Beginn des ersten Kapitels: „Ich sehe, dass zuerst Europa von einer völligen wirtschaftlichen Verwirrung heimgesucht wird und dass diese kurz darauf auch Japan, die Vereinigten Staaten, Kanada und alle anderen Länder erfasst.“

Der wirtschaftliche Zusammenbruch beginnt also in Europa. Eine leicht abgewandelte Version davon kursiert auf verschiedenen Webseiten, meist unter dem Titel „David Wilkersons Wirtschaftsvision“. Dies ist die von Ihnen zitierte Version, in der er schildert, wie der Zusammenbruch in Europa beginnt, sich über Südamerika, dann Mexiko und schließlich die USA ausbreitet. Beachten Sie, dass er wieder zuerst Europa und später „das erste Land, das bankrott geht“ erwähnt, ohne das Land zu nennen. Ich habe noch etwas recherchiert und diese Audiopredigt von Wilkerson gefunden:

GENAU BEI 2:03 (siehe Audio unten) SAGT ER: „Es wird in DEUTSCHLAND beginnen!!!“ Danach sagt er, es werde sich „nach Japan und schließlich in die USA ausbreiten“.

Wenn Sie mit dieser Prophezeiung nicht vertraut sind, können Sie die im obigen Zitat erwähnte Audiodatei auf YouTube finden …

Es ist viele Jahre her, seit David Wilkerson diese Warnung erstmals aussprach.

Ist jetzt die Zeit gekommen, dass es sich endlich erfüllt?

Wir wissen, dass die deutsche Wirtschaft seit mehr als zwei Jahren in einem desolaten Zustand ist.

Wir wissen auch, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres fast 12.000 deutsche Unternehmen Insolvenz anmelden mussten …