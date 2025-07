Darum vertuschen Regierungen seit Jahrzehnten systematisch alle Informationen über die Manipulation des menschlichen Nervensystems

Teile die Wahrheit!

Im Jahr 1962 führte der amerikanische Wissenschaftler Allan H. Frey Experimente mit gepulsten Mikrowellen durch, die in den Köpfen von Personen in einer Entfernung von bis zu mehreren tausend Metern Klick-, Summ-, Zisch- oder Klopfgeräusche erzeugten.

In seinem Bericht schrieb er auch, dass er durch Veränderung der Parameter ein Kribbeln oder das Gefühl starker Erschütterungen im Kopf erzeugen könne, und behauptete, dass diese Energie „möglicherweise als Werkzeug zur Erforschung der Codierung des Nervensystems genutzt werden könnte … und zur Stimulierung des Nervensystems ohne die durch Elektroden verursachten Schäden“. (Vgl. Brain Control Hedge).

Mit anderen Worten: Allan Frey war dabei, einen Weg zu finden, wie man das menschliche Nervensystem aus der Ferne manipulieren kann. Dies wurde von der US-Regierung schnell erkannt.

In den folgenden zwei Jahrzehnten war Frey, finanziert vom Office of Naval Research und der US-Armee, der aktivste Forscher des Landes auf dem Gebiet der biologischen Auswirkungen von Mikrowellenstrahlung. Frey machte Ratten gefügig, indem er sie einer Strahlung mit einer durchschnittlichen Leistung von nur 50 Mikrowatt pro Quadratzentimeter aussetzte. Bei 8 Mikrowatt pro Quadratzentimeter veränderte er bestimmte Verhaltensweisen von Ratten.

Bei 3 Mikrowatt pro Quadratzentimeter veränderte er die Herzfrequenz lebender Frösche. Bei nur 0,6 Mikrowatt pro Quadratzentimeter brachte er die Herzen isolierter Frösche zum Stillstand, indem er die Mikrowellenimpulse genau auf einen bestimmten Punkt im Herzrhythmus abstimmte. (Vgl. Electromagnetic Biology and Medicine und Cellular Phone Task Force)

Im Jahr 1975 veröffentlichte Allan Frey seine Forschungsergebnisse zur Blut-Hirn-Schranke in den Annals of the New York Academy of Sciences.

Dabei wurde die Blut-Hirn-Schranke (die das Gehirn vor dem Eindringen von Giftstoffen aus dem Blut schützt) von Ratten mit gepulster Radiofrequenz beleuchtet, wodurch Farbstoff in ihr Gehirn eindringen konnte. Seine Ergebnisse wurden von 13 verschiedenen Labors in 6 Ländern und mit verschiedenen Tieren bestätigt.

Im Jahr 2012 verfasste Allan H. Frey einen Artikel, in dem er beschrieb, wie die amerikanische Brooks Air Force sein Experiment manipulierte, indem sie einen Auftragnehmer auswählte, der den Farbstoff in den Darm statt in das Blut injizierte und so sicherstellte, dass der Farbstoff nicht im Gehirn auftauchte.

Dies sollte der US-Luftwaffe helfen, die Genehmigung der Bevölkerung für den Bau von Radaranlagen in ihrer Nähe zu erhalten. Laut Frey versuchte dieselbe Brooks Air Force Base später, „nicht klassifizierte Forschungen im Mikrowellenbereich zu diskreditieren”, um „ein geheimes Programm für Mikrowellen-Biowaffen” zu vertuschen.

Allan Frey kam zu dem Schluss: „Die Finanzierung der offenen Mikrowellen-Bioforschung in den Vereinigten Staaten wurde im Wesentlichen eingestellt.“ (Vgl. The Scientist) Daher ist der breiten Öffentlichkeit (weltweit) bis heute nichts über die Möglichkeit bekannt, die Gehirnaktivität durch die Auswirkungen gepulster Mikrowellen auf das Nervensystem aus der Ferne zu steuern.

Im März 2021 veröffentlichte der amerikanische Wissenschaftler James C. Lin einen Artikel über das Havanna-Syndrom, in dem er schrieb, dass diese Beschwerden, von denen amerikanische Diplomaten und Regierungsbeamte in Kuba und anderen Orten betroffen waren, höchstwahrscheinlich durch gepulste Mikrowellen verursacht wurden. (Vgl. The Radio Science Bulletin)

Am 5. Dezember 2020 veröffentlichte die US-Akademie der Wissenschaften eine Studie zum Havanna-Syndrom, in der es heißt: (Vgl. Europe PMC)

„Insgesamt scheint gerichtete gepulste Radiofrequenzenergie (RF), insbesondere bei Patienten mit ausgeprägten Frühsymptomen, der plausibelste Mechanismus zur Erklärung dieser Fälle zu sein, die vom Ausschuss geprüft wurden.“

Am 2. März 2023 veröffentlichte jedoch der amerikanische Fernsehsender CNN einen Artikel über den Bericht der sieben US-Geheimdienste.

Darin hieß es, dass „es keine glaubwürdigen Beweise dafür gibt, dass ein ausländischer Gegner über eine Waffe oder ein Aufzeichnungsgerät verfügt, das die mysteriösen Vorfälle (Havanna-Syndrom) verursachen könnte“.

Auf diese Weise versuchten die US-Geheimdienste, die Gültigkeit des wissenschaftlichen Berichts der US-Akademie der Wissenschaften zu leugnen und der Weltöffentlichkeit die Tatsache zu verheimlichen, dass gepulste Mikrowellen dazu verwendet werden können, um Menschen geistig anzugreifen.

Es gibt eine Vielzahl wissenschaftlicher Experimente, die belegen, dass extrem niedrige Frequenzen elektromagnetischer Strahlung Auswirkungen auf das menschliche Nervensystem haben können.

Mikrowellen und extrem lange elektromagnetische Wellen haben gemeinsam, dass sie elektrische und magnetische Felder transportieren.

Die Nervenzellen sind voller Ionen, und dieser Elektrolyt kann leicht als Antenne fungieren, in der elektromagnetische Wellen elektrische Ströme erzeugen, die wesentliche Bestandteile der Nervenimpulse im Gehirn sind.

Auf der Internationalen Konferenz über Nichtlineare Elektrodynamik in Biologischen Systemen im Jahr 1983, die unter anderem vom Amt für wissenschaftliche Forschung der US-Luftwaffe und dem Amt für Marineforschung gesponsert wurde, hielt Friedeman Kaiser vom Institut für Theoretische Physik der Universität Stuttgart einen Vortrag über die Auswirkungen extrem niedriger Frequenzen elektromagnetischer Wellen auf das menschliche Nervensystem oder „die extreme Empfindlichkeit bestimmter biologischer Systeme gegenüber sehr schwachen elektromagnetischen Signalen”. Er erklärte: (Vgl. International Conference on Nonlinear Electrodynamics in Biological Systems)

„Im Gehirnwellenmodell … kann der externe Reiz lediglich als Auslöser für ein internes Antwortsignal dienen … Das System folgt dem externen Antrieb, es schwingt mit der externen Frequenz … Der langsame externe Antrieb führt zu einer zunehmenden Modulation der Amplitude mit der externen Frequenz.“

Er bezeichnete dieses Phänomen als „Entrainment“ und vermutete, dass „Erregungen der vorgeschlagenen Art möglicherweise zu Veränderungen im Verhalten und in der Funktion von Biosystemen führen könnten“ (S. 394).

Es gibt keine bessere Erklärung für den Vortrag von Friedman Kaiser als die, dass die elektromagnetischen Frequenzen elektrische Ströme im Elektrolyten im Nervengewebe erzeugen. In der Abschlussrede dieser Konferenz erklärte Samuel Koslov, eine führende Persönlichkeit des Mind-Control-Projekts Pandora der amerikanischen Marine:

„Wenn vieles von dem, was wir gehört haben, tatsächlich zutrifft, könnte dies für die Nation von nicht geringerer Bedeutung sein als die Aussichten, die sich 1939 für die Physiker ergaben, als die seit langem vorhergesagte Spaltbarkeit des Atomkerns tatsächlich nachgewiesen wurde.

Sie erinnern sich vielleicht an den berühmten Brief von Albert Einstein an Präsident Roosevelt. Wenn wir aufgrund unserer Beweise dazu in der Lage sind, würde ich vorschlagen, einen ähnlichen Brief zu verfassen“ (S. 596).

Bereits 1980 schrieb John B. Alexander, ehemaliger Direktor des US-amerikanischen Los Alamos National Laboratory, in seinem Artikel in der Military Review über die Fernsteuerung der menschlichen Gehirnaktivität:

„Wer den ersten bedeutenden Durchbruch in diesem Bereich erzielt, wird einen entscheidenden Vorsprung gegenüber seinen Mitbewerbern erlangen, der mit dem alleinigen Besitz von Atomwaffen vergleichbar ist.“

Im Jahr 2014 veröffentlichten chinesische Wissenschaftler die Ergebnisse eines Experiments, in dem sie die Mikrowellenleitfähigkeit von Elektrolytlösungen untersuchten. In der Einleitung betonten sie, dass ihr Experiment „eine wichtige Rolle bei der Untersuchung der Wechselwirkung zwischen elektromagnetischen Wellen und biologischen Geweben mit hohem Wassergehalt und einer signifikanten Ionenkonzentration spielt“.

Für ihr Experiment verwendeten sie eine Salzlösung. Die chemische Formel von Salz lautet NaCl. Das bedeutet, dass es Natrium- und Chloridatome enthält. Ionen beider Atome spielen eine wichtige Rolle bei der Erregung von Nervenzellen. Das Experiment bewies, dass dieser Elektrolyt für Mikrowellen bis zu einer Frequenz von 20 GHz leitfähig ist. (Vgl. ResearchGate)

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Mikrowellen, wenn sie in den Frequenzen der Aktivität von Neuronen im Gehirn gepulst werden, dazu angeregt werden, mit diesen Frequenzen zu schwingen.

Die Organisation MCS America, die sich gegen Umweltverschmutzung einsetzt, bestätigt diese Schlussfolgerung in ihrer Studie über Elektrosensibilität. Die Studie stellt fest: (vgl. MCS America)

„Der Körper kann das Signal empfangen und in elektrische Ströme umwandeln, ähnlich wie die Antenne eines Radios oder eines Mobiltelefons. Diese Ströme werden von Ionen transportiert, die durch das lebende Gewebe und die Blutgefäße (ein System von Röhren, die mit einer elektrisch leitenden salzhaltigen Flüssigkeit gefüllt sind und fast alle Teile des Körpers verbinden) fließen. Wenn diese Ströme auf Zellmembranen treffen, die normalerweise elektrisch geladen sind, versuchen sie, im Takt des Stroms zu schwingen“ (beachten Sie, dass eine Nervenzelle ebenfalls eine Zelle ist).

Die Richtigkeit dieser „Spekulationen“ oder „Verschwörungstheorien“ wird durch ein Experiment bestätigt, bei dem 20 Freiwillige den in der Mobiltelefonie verwendeten Impulsen von 217 Hz ausgesetzt wurden und bei der Aufzeichnung ihrer Elektroenzephalogramme evozierte Potenziale (oder einfach elektrische Ströme in dieser Frequenz) von 217 Hz festgestellt wurden (vgl. Neuroscience Letters) oder in einem anderen, bei dem Mobilfunkmikrowellen mit 11 bis 15 Hz während des Schlafs bei 30 Freiwilligen Veränderungen im EEG hervorriefen (vgl. J Sleep Res). Australische Wissenschaftler fanden außerdem heraus, dass:

„Die Handysignale konnten nicht nur das Verhalten einer Person während des Gesprächs verändern, die Auswirkungen der gestörten Gehirnwellenmuster hielten auch noch lange nach dem Ausschalten des Telefons an.“

Scientific American

Um diese Informationen zu vervollständigen, muss erwähnt werden, dass das Nervensystem digital funktioniert und Nervenimpulse sich durch ihre Frequenz und Anzahl unterscheiden, wobei eine große Anzahl von Neuronen ihre Aktivität synchronisiert. Auf diese Weise kann die Aktivität des menschlichen Gehirns einschließlich der Gedanken vollständig kontrolliert werden.

Robert Becker, der für seine Forschungen über elektrische Potenziale in Organismen zweimal für den Nobelpreis nominiert wurde, veröffentlichte 1985 das Buch „Body Electric“, in dem er das Experiment zitierte, das auf Grundlage des Freedom of Information Act freiwillig veröffentlicht wurde. Der Autor des Experiments, J. F. Schapitz, erklärte:

„In dieser Untersuchung wird gezeigt, dass die gesprochenen Worte eines Hypnotiseurs auch durch modulierte elektromagnetische Energie direkt in die unterbewussten Bereiche des menschlichen Gehirns übertragen werden können – d. h. ohne technische Geräte zum Empfangen oder Umwandeln der Botschaften und ohne dass die Person, die diesem Einfluss ausgesetzt ist, die Möglichkeit hat, die Informationsaufnahme bewusst zu kontrollieren.“

In einem der vier Experimente sollten die Probanden einen Test mit hundert Fragen absolvieren, die von einfachen bis zu technischen Fragen reichten. Später, ohne zu wissen, dass sie bestrahlt wurden, wurden sie Informationsstrahlen ausgesetzt, die ihnen die Antworten auf die Fragen, die sie nicht beantwortet hatten, suggerierten, ihnen einige ihrer richtigen Antworten entzogen und ihre richtigen Antworten verfälschten.

Nach zwei Wochen mussten sie den Test erneut absolvieren. Die Ergebnisse dieser Experimente wurden nie veröffentlicht. Aber offenbar arbeiteten die Geheimdienste bereits zu diesem Zeitpunkt an Technologien, mit denen Menschen Gedanken aufgezwungen werden können, indem gepulste Mikrowellen verwendet werden, um menschliche Sprache in Ultraschallfrequenzen in das menschliche Gehirn zu übertragen, die das Gehirn zwar wahrnimmt, die der Mensch jedoch nicht realisiert, da er die Sprache nicht hört.

Für Regierungen ist es nicht schwierig, die Mobilfunkfrequenzen auf die Gehirnfrequenzen zu pulsen und auf diese Weise die Gedanken ihrer eigenen oder ausländischer Bürger zu manipulieren.

Der Unterschied zwischen gepulsten Mikrowellen und extrem langen elektromagnetischen Wellen besteht darin, dass gepulste Mikrowellen auf eine Person (oder die gesamte Nation, wenn Mobiltelefonsignale in Gehirnfrequenzen gepulst werden) ausgerichtet werden können, während extrem lange elektromagnetische Wellen, die in Gehirnfrequenzen übertragen werden und eine Länge von bis zu 300.000 Kilometern erreichen, Gehirne in großen Gebieten erreichen.

Sicherlich verbieten die Gesetzgebungen weltweit (mit Ausnahme von Chile und Brasilien) bisher solche Maßnahmen der Regierungen oder anderer Personen am menschlichen Gehirn nicht (zum Beispiel baut Elon Musk ein System aus 20.000 Satelliten um den Planeten und arbeitet gleichzeitig an der Neuralink-Forschung).

Neurotechnologen weltweit, die es nicht wagen, die nationalen Sicherheitsinformationen offenzulegen, die sie vor Beginn ihrer Forschung in diesem Bereich unterzeichnen mussten, fordern die Schaffung von Gesetzen zum Schutz der Menschen vor solchen Manipulationen ihres Geistes. (Vgl. Academia)

Der Vorschlag für ein solches Gesetz, der der Europäischen Union vorgelegt und von elf internationalen Organisationen unterzeichnet wurde, ist unter folgender Adresse zu finden.

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 27.07.2025