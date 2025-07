Die 7 Stufen des spirituellen Erwachens in der Matrix

Teile die Wahrheit!

Eigentlich gibt es nur drei Hauptphasen des spirituellen Erwachens, diese lassen sich jedoch in Zwischenphasen unterteilen. Daraus ergeben sich in der Matrix 7 Phasen des spirituellen Erwachens.

Es ist sehr wichtig, diese 7 Stufen zu kennen, damit Sie wissen, wo Sie sich gerade befinden und was als nächstes auf Sie zukommt. Damit Sie auch bei sich selbst schauen können, wie weit Sie auf Ihrem spirituellen Weg sind, also auf dem Weg zu Ihrem wahren Selbst und raus aus der Matrix und damit natürlich auch raus aus der Matrix.

Deshalb habe ich die Phasen des Erwachens unten in sieben Phasen unterteilt …

Stufe 1: Das Erwachen der Zirbeldrüse

Der erste und, wie ich sagen würde, sehr wichtige Schritt. Dieser sollte bereits geschehen, um die weiteren Schritte unternehmen zu können, und das ist die Initiation.

Nun könnte man sagen, dass das Erwachen der Zirbeldrüse und die Art und Weise, wie sich dies manifestiert, allgemein als das beschrieben werden kann, was passiert, wenn Menschen das mittlere Alter erreichen, also die Midlife-Crisis erleben und anfangen, über ihr Leben nachzudenken.

Sie stellen oft ihre Ernährung auf eine gesündere Ernährung um und ändern oft ihren gesamten Lebensstil. Infolgedessen wissen sie nicht einmal, dass sie ihre Zirbeldrüse entkalken müssen.

Plötzlich beginnt ein kleines bisschen zu leuchten. Immer ein bisschen mehr und wie ich festgestellt habe, ist es für viele Menschen der Anstoß, umzudenken und sich mehr in Richtung Spiritualität zu bewegen. Der Betreffende bekommt dann plötzlich einen umfassenderen Blick auf die gesamte Geschichte seines Lebens.

Natürlich gibt es auch Menschen, die von Anfang an mit einer aktiven Zirbeldrüse geboren wurden. Sie müssen für dieses Erwachen nicht viel tun. Sie müssen es nur verfolgen, verfeinern und aktivieren. Es gibt natürlich auch andere Wege.

Wie aktiviert man Stufe 1?

Wie die Zirbeldrüse eines Menschen plötzlich durch einen emotionalen Schock, Stress oder einen Traum und alles, was ihn in einen Schockzustand versetzt, einen emotionalen Schock, geweckt wird. Die Zirbeldrüse kann dann plötzlich aufwachen und plötzlich ist die Sicht auf alles völlig anders.

Wie Rumi einmal sagte: „Die Verletzung ist die Öffnung, durch die das Licht eindringen kann.“

So viel kann man sich jetzt nicht unbedingt vorstellen. Wie sieht das aus? Was macht die Zirbeldrüse dann? Sagt sie dann: „Boah! Jetzt bin ich wach!“?

Die ersten Symptome sind, würde ich sagen, dass man plötzlich Interesse an spirituellen Fähigkeiten entwickelt. Man möchte zum Beispiel Heiler werden, ist fasziniert von Fantasiebildern oder fühlt sich magisch vom Wald angezogen. Man genießt Spaziergänge im Wald. Das sind die ersten Anzeichen.

Weitere Anzeichen sind, dass Sie sich besser an Ihre Träume erinnern können oder dass Sie gelegentlich das Gefühl haben, sich besser in andere Menschen hineinversetzen zu können (Aufbau von Empathie).

Auch deine empathischen Fähigkeiten nehmen zu und/oder deine Intuition verbessert sich. Und das sind, würde ich sagen, die Anfänge davon, wann die Zirbeldrüse beim Menschen aktiver wird. Vielleicht hast du das schon einmal bei Freunden bemerkt, dass sie plötzlich einen kleinen Sinneswandel haben und sich plötzlich für solche Themen interessieren, obwohl du vorher dachtest, dass ihnen in diesem Leben nichts passieren würde!

Ich habe auch viele E-Mails von Leuten erhalten, die gesagt haben:

„Du wirst es nicht glauben, aber meine Eltern haben sich solchen Dingen gegenüber immer verschlossen. Und jetzt fangen sie plötzlich an, solche Bücher zu lesen! Sie wollen Bücher kaufen, die mit Spiritualität zu tun haben oder sich für spirituelle Dinge interessieren oder etwas von mir hören wollen und solche Sachen.“

Man kann also bereits jetzt erkennen, dass sich in der Welt ein Wandel vollzieht.

Wenn ich zum Beispiel 20 Jahre zurückdenke – ich schreibe ja schon seit fast 20 Jahren in meinem Matrix-Blog –, war es selten, dass mir jemand persönlich geschrieben hat. Mittlerweile schreiben mir viel mehr Menschen. Sie schreiben über spirituelle Dinge und wie sie sich entwickeln, was sie erlebt haben und wie es ihnen damit ergangen ist. Und ich merke schon jetzt ein stark gestiegenes Interesse an spirituellen und magischen Dingen. Dinge, die einen im Leben weiterbringen auf der persönlichen inneren Reise.

Selbst wenn man die Seminare von vor zehn Jahren mit denen von heute vergleicht, also die Seminare und die Themen, unterscheiden sie sich deutlich von denen von vor zehn Jahren. Damals ging es nur um Reiki, Tarot, Astrologie und Ähnliches. Und heute interessieren sich die Menschen viel mehr für die Matrix. Sie öffnen sich tatsächlich der Tatsache, dass hinter den Kulissen etwas ganz anderes vor sich geht, als ihnen öffentlich erzählt wird und womit sie vorher nichts zu tun hatten.

Die Themen waren damals eher esoterisch. Also esoterisch im Sinne von Reiki, Kartenlegen, Horoskopen und so weiter. Damals kamen die Leute auf einen zu und sagten: „Ja, ich möchte jetzt gerne ein Horoskop erstellen lassen…“.

Und das Interesse an diesen esoterischen Themen ist immer mehr in den Hintergrund getreten. Heutzutage geht der Schwerpunkt jedoch immer mehr in Richtung Spiritualität, der Aktivierung der inneren Fähigkeiten und dem Erlernen von Astralreisen, luzidem Träumen und so weiter.

So aktivieren Sie Ihre Zirbeldrüse mit Werkzeugen

Das erste große Thema ist die Ernährung. Hier scheiden sich die Geister. Und dann natürlich Nahrungsergänzungsmittel. Gemeint sind damit die Aktivierung der Zirbeldrüse: Zedernnussöl, Chlorella und Spirulina. Außerdem Zeolith und Bentonit. Außerdem Enterosgel, da dies auch sehr gut gegen Chemtrails hilft. Darüber hinaus kann auch Rauchen ein gutes Gegenmittel gegen Chemtrails sein, wenn die Zigarettenmarke keine Zusatzstoffe enthält, also keine der bekannten gängigen Marken.

Alle Dinge, die ich hier aufgelistet habe, helfen also nicht nur dabei, die Zirbeldrüse zu entkalken, sondern den ganzen Körper wirklich zu reinigen und zu entgiften. Diese Nahrungsergänzungsmittel sind nur eine grobe Orientierung, um dir einen groben Überblick über die Möglichkeiten zu geben, wie die Zirbeldrüse entkalkt werden kann.

Weitere Möglichkeiten sind natürlich spirituelle Literatur und alternative Blogs. Auch spirituelle Bücher, gutes Channeling-Material, wie Seth (siehe Jane Roberts ) oder Bücher von Carlos Castaneda . Halte dich an dieser Stelle einfach von den Mainstream-Medien fern, da diese ihre eigene Interpretation der Realität haben.

Auch für absolute Anfänger gibt es Literatur, um sie langsam an das spirituelle Thema heranzuführen. So gibt es zum Beispiel die Euphoria-Reihe von Nina Nell . Die kann man wunderbar seinen Eltern schenken. Obwohl es eine Fantasy-Buchreihe ist, bietet sie jede Menge Inspiration und Ratschläge.

Auch Richard Bach ist zu empfehlen. Hier: „Die Möwe Jonathan“. Dies ist sein bekanntestes Werk – oder auch das Werk „Illusionen“ ist sehr empfehlenswert. Und diese richten sich an Menschen, die sich der ersten Phase des Erwachens nähern.

Stufe 2: Erwachen aus dem System

Diese Phase betrifft die Machenschaften und wahren Führer in Politik, Wirtschaft, „Gesundheit“ und Vermögensverwaltung. Hinter den Kulissen spielt sich vieles ab, was man nicht direkt sehen kann. Hinter der Regierung, die man aus dem eigenen Land kennt, gibt es tatsächlich eine andere, die global agiert. Die ersten Menschen erkennen, dass in dieser Welt etwas nicht stimmt, und das veranlasst sie, selbst Nachforschungen anzustellen.

Menschen waren bereits auf dem Mond und es gibt Computer, mit denen man die tollsten Dinge tun kann, aber sie wollen immer noch eine Mama oder einen Papa, also eine Regierung. Eine Regierung, die ihnen sagt, was sie tun und was sie nicht tun sollen, also ob sie angeln dürfen, wo sie parken dürfen, ob sie atmen dürfen (siehe CO2-Steuer), wie viel sie verdienen dürfen und was sie abgeben müssen und so weiter. Schauen Sie sich an dieser Stelle die Rüstungsindustrie, die Pharmaindustrie, die Lebensmittelindustrie und so weiter an.

An dieser Stelle merkt man schon, dass alle Regierungen immer auf dasselbe Pferd setzen. Interessanterweise: Sobald irgendwo eine Regel erdacht ist, denken auch die anderen Staaten darüber nach, sie zu kopieren. Und warum ist das so? Da fängt man an zu grübeln. Und irgendwann, in der zweiten Phase des Erwachens, merkt man: „Ja, hört mal! Die Regierungschefs sind sich doch alle seltsam ähnlich!“

Und das liegt daran, dass alle Regierungen, oder zumindest die meisten von ihnen, von einer Schattenregierung beeinflusst und kontrolliert werden. Diese Schattenregierung hinter allen Regierungen ist der sogenannte Tiefe Staat. Und er kann jederzeit jedem Staat sagen: „Hier – CO2-Steuern. Das müssen wir jetzt durchsetzen!“

Und dann ziehen die Regierungen nach und sagen: „Ja, Klimawandel! Wir müssen eine CO2-Steuer einführen, damit der Klimawandel besser wird und wir die Umwelt retten können.“

Und wer hier misstrauisch wird, recherchiert immer weiter und erkennt, dass er die zweite Phase des Erwachens erreicht hat. Mit anderen Worten: Man versteht allmählich, dass all diese Regierungen kontrolliert werden. Man begreift zunehmend, dass es sich in der Politik nur um Marionetten handelt. Und an diesem Punkt beginnt man zu hinterfragen, wie das System aufgebaut ist, was real ist und was nicht.

Im Fernsehen, in Filmen und Serien und in den Mainstream-Medien wird einem plötzlich bewusst, dass in allen Nachrichten immer versucht wird, die Menschen in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Dies geschieht häufig mit sogenannten Narrativen, d.h. es werden bestimmte Glaubensstrukturen in die Filme eingebaut. Beispiel: Die Legende der Vampire basiert nicht mehr auf Mystik, sondern auf einem seltsamen Virus oder den vielen Zombiefilmen, die ebenfalls auf dem Glauben an Viren basieren.

Auch das gesamte Finanzsystem arbeitet mit dieser Schattenregierung zusammen, ebenso wie Psychologie, Biologie, Geschichte … eigentlich alle Naturwissenschaften. Es wird immer deutlicher, dass all diese Naturwissenschaften und ihre Forschung von Unternehmen gesponsert werden.

Alle Mainstream-Medien und so weiter haben all dies im Voraus vereinbart und geplant. Es gibt ein System dahinter. Und dann beginnt man, die zweite Stufe des Erwachens zu verstehen, zu hinterfragen und zu begreifen. Man beginnt, sie immer mehr zu durchschauen. Theoretisch ist dies auch eine Form des Verlassens der Matrix, nämlich unserer weltlichen Matrix, und einer der ersten Schritte.

Stufe 3: Erwachen im Traum

Dies ist das Erwachen, das plötzlich im Traum eintritt:

„Oh, es gibt alternative Realitäten, Parallelwelten. Ich existiere in vielen Träumen. Ich bin nicht nur eine Person …“

Sie erinnern sich plötzlich besser an Ihre Träume und Ihnen wird langsam klar, dass Sie in Ihren Träumen andere Freunde haben oder vielleicht an einem anderen Ort leben.

Besonders diejenigen, die Traumtagebücher führen oder ein sehr gutes Traumgedächtnis haben, kennen diese Tatsache oft: Man erkennt, dass man in vielen Realitäten existiert, dass diese auf spiritueller Ebene miteinander verbunden sind und dass es ein wahres Netzwerk von Selbsten gibt. Wir sind nur eine Realität unter vielen, und das kann man durch Träume herausfinden. In der Quantenphysik sind wir dem bereits ein Stück näher gekommen.

In diesem Stadium hast du vielleicht schon ab und zu erweiterte Bewusstseinszustände, erkennst, dass es alternative Realitäten gibt und dass es auch ganz andere Dimensionen gibt. Dann interessierst du dich plötzlich für Astralreisen und hast vielleicht schon einmal Astralreisen erlebt und erkennst, dass du doch nicht nur der physische Körper bist.

Manche Leute sagen: „Ja, aber meine Träume sind immer so abstrakt und verrückt und verschwommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich um andere Realitäten handelt, wenn die Träume so wirr sind. Unlogisch, verschwommen und so weiter…“

Dies ist in diesem Fall kein Hinweis darauf, dass alternative Realitäten nicht existieren können. Es ist auch kein Hinweis darauf, dass die Existenz alternativer Realitäten unsinnig ist, sondern vielmehr darauf, dass sie auf die mangelnde Fähigkeit des Träumers und seines Wahrnehmungsapparates zurückzuführen ist.

Ist der Träumer nicht ausreichend im Träumen geübt, dann erscheinen ihm die Träume auch wirr oder unlogisch. Und so ist es schwer vorstellbar, dass es sich hier um die Wahrnehmung alternativer Realitäten handelt. Das ist auch das Problem, weshalb Träume oft nur als Verarbeitung der Realität oder als sinnloses Hirnfeuer im Schlaf gesehen werden oder wir glauben, es geistere in unserem Kopf herum und es entstehen einfach zufällig verschiedene Szenen im Gehirn.

Nein, es liegt an den unzureichenden Fähigkeiten des Träumers. Es ist, als würde man sagen: „Ich konnte heute wegen meiner Badehose nicht schwimmen.“

Je gebildeter der Träumer ist, je mehr er sich mit dem Thema Träume auseinandergesetzt hat, desto klarer träumt er und erkennt dann, dass jeder Traum seine eigene Kontinuität hat, genau wie das alltägliche Leben.

Diese Traumrealitäten bestehen fort, selbst wenn du im Bett aufwachst. Du besuchst sie nachts und erlebst Szenen aus diesen Parallelrealitäten. Es kann sein, dass du 2010 etwas geträumt hast und 2012 den Traum erneut besuchst. Und dann merkst du plötzlich, dass sich etwas verändert hat. Das bedeutet, dass die Traumrealitäten unabhängig davon weiterlaufen, ob der Träumer diese Traumrealität besucht oder nicht. Denn diese Selbste in den anderen alternativen Realitäten sind genauso real wie du.

Stufe 4: Die Illusion des Egos und der Dualität

Dies geht in Richtung Urteilsfreiheit. Das bedeutet nicht, dass du das Ego sofort auflöst, sondern dass du die Dualität durchschaust. Du gehst mehr in dein Herz, hörst auf dein Herz und fühlst dein inneres Herz. Du gehst mehr in die Liebe und lässt die Dinge so sein, wie sie sind, ohne sie zu verurteilen, zu beurteilen oder zu bewerten. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du an diesem Punkt erwacht bist und dann alles gut ist. Es ist ein Prozess, den du durchläufst.

Je mehr dir bewusst wird, dass dies alles nur eine Illusion ist und die Matrix in Gut und Böse, also dualistisch strukturiert ist, desto mehr gehst du in dein Herz.

In der vierten Phase haben Sie auch Ihre empathischen Fähigkeiten gestärkt. Das bedeutet, dass Sie sich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen und auch deren Perspektive wahrnehmen können; Sie erkennen, dass jede Betrachtung einer Situation, einer Angelegenheit nur eine Frage der Perspektive ist. Ab dieser Phase lernen Sie, diese dualistische Denkweise allmählich aufzugeben. Sie verstehen plötzlich nicht nur den Helden in einem Film, sondern beginnen auch, den Bösewicht zu verstehen. So können Sie beide Seiten verstehen. Nicht nur Batman , sondern auch den Joker .

So kann man anfangen zu verstehen: „Ah, Batman hat gute Absichten, arbeitet aber für das System und weiß nichts über den Deep State. Und der Joker tut nicht immer Gutes, aber er bekämpft das System, weiß über den Deep State Bescheid und will ihn stürzen.“

Man erkennt, dass Gut und Böse eigentlich nur eine Frage der Interpretation ist und sich dadurch definiert. Jeder Mensch handelt immer aus der Perspektive des Konstruktiven und möchte tatsächlich zu einer Verbesserung der Welt beitragen.

Jeder Mensch ist ein Subjekt und denkt daher subjektiv. Egal ob Wissenschaftler, Politiker, Banker, Superheld oder Bösewicht. Das alles sind nur Etiketten, mit denen Gut und Böse kategorisiert werden – aus der Perspektive der jeweiligen Interessengruppe.

Und genau das erkennst du in der vierten Phase des Erwachens. Du erhebst dich über die Dualität. Du erkennst, dass Dualität lediglich eine Perspektive oder Klassifizierung dessen ist, was gut und was böse für dich ist, und jeder entscheidet dies subjektiv. Es gibt keine objektive Sichtweise oder Klassifizierung von Gut und Böse. Es ist immer subjektiv.

Sobald man die Dualität verlässt oder durchschaut hat, öffnen sich die Chakren von ganz allein. Denn auch die Blockade bestimmter Chakren beruht auf dem eigenen dualistischen Denken.

Stufe 5: Klarheit im Alltag

Wenn man sich mit Träumen und alternativen Realitäten beschäftigt und den Zustand der Luzidität (siehe Klartraum) erreicht, also erkennt, dass man träumt, während man träumt, dann erkennt man auch, dass jede Realität ein Traum ist.

Und sobald man das erreicht hat und diesen Zustand immer öfter erreicht, beginnt man irgendwann, die alltägliche Realität zu hinterfragen – ganz automatisch, man hat keine andere Wahl. Irgendwann, wenn man öfter luzide geträumt hat, beginnt man also zu denken: „Was ist Alltag? Alltag ist eigentlich nur eine alternative Realität. Genau wie die alternativen Realitäten, in denen ich in meinen Träumen so oft war…“

Und wenn es Ihnen gelingt, irgendwann im Alltag luzide zu werden, dann haben Sie die Möglichkeit, in der wahren Realität aufzuwachen.

„Klarheit im Alltag“ bedeutet also, dass Sie im Alltag tatsächlich zur Besinnung kommen. Und dann erkennen Sie, dass der Alltag auch ein Traum ist oder eine andere alternative Realität, in der Sie jeden Tag gelebt haben.

Doch an dieser Stelle eine kleine Warnung: Die Erkenntnis, dass der eigene Traum oder das eigene Leben ein Traum ist, ist oft ein Schock, weil man dann denkt: „Was, mein ganzes Leben ist nur ein Traum? Das kann doch nicht wahr sein!“

Ein begabter Träumer erfährt am eigenen Leib, dass jeder Traum genauso physisch und konkret ist wie im Alltag. Es ist alles nur eine Frage der Perspektive, Interpretation und Programmierung des Alltagsträumers.

Sobald du diesen alltäglichen Raum erkennst, kannst du ihn verlassen und dann stehen dir alle anderen alternativen Räume offen und du kannst frei in sie wechseln. Vielleicht möchtest du lieber in einer Realität sein, in der du gesünder bist oder du möchtest in einer Realität sein, in der du glücklicher bist oder du möchtest in einer Realität sein, in der du viel talentierter und kreativer bist.

In dieser Erkenntnis können starke Ängste auftreten, da man dann seine gesamte Realität als Traum erkennt und auch erkennt, dass man seine gewohnte Alltagsrealität loslassen muss. Dadurch wird einem bewusst, dass man nur ein Avatar innerhalb dieser Alltagsrealität ist.

Es ist fast so, als würde man ein Spiel am Computer spielen. Sagen wir, irgendein Computerspiel. Man bewegt die Figur durch Wald und Wiese und irgendwann ist man mitten im Spiel. Man ist diese Figur und identifiziert sich mit ihr. Und irgendwann während dieses Spiels, Tage, Wochen, Monate, Jahre später, merkt man: „Verdammt! Das bin ich überhaupt nicht! Ich kontrolliere mich die ganze Zeit von außen.“

Der Alltag ist ein Traum unter vielen, vielen anderen alternativen Träumen.

Stufe 6: Das wahre Erwachen aus dem Traum

Sobald man im Alltag luzide geworden ist, beginnt die nächste Stufe. Der nächste wichtige Schritt. Und zwar das Aufwachen auf der „anderen Seite“. Wir haben ein linkes und ein rechtes Selbst. Eigentlich bestehen wir aus diesen beiden Selbsten. Und nachdem wir im Alltag luzide geworden sind, wagen wir den mutigen Schritt, auf der linken Seite aufzuwachen.

Dort ist es etwas beängstigender als hier, aber es lässt sich nicht vermeiden. In der sechsten Phase des Aufwachens ist Aufwachen wörtlich gemeint. Das bedeutet, dass du tatsächlich auf der anderen Seite der Realität aufwachst. Du wachst sozusagen als Träumer auf. So wie du hier jeden Morgen im Alltag aufwachst, wachst du auch dort auf.

Doch die sechste Stufe des Erwachens erfordert, dass jeder es nicht nur schafft, auf der anderen Seite aufzuwachen, sondern auch, dort zu bleiben! Anders gesagt: Hier, im Alltag, wird wirklich alles losgelassen und man bleibt dort in der wahren Realität. Das ist die wahre Realität, also das wahre Selbst.

Dort bist du auch das Selbst, das ursprünglich beabsichtigte, einen Teil von dir in die vertraute Alltagsrealität zu projizieren. Und dort erwacht zu sein bedeutet auch, dass diese großartigen parapsychologischen Fähigkeiten, die Psi-Fähigkeiten, die du auf diese Weise erlangen kannst, in ihrer Anwendung durchaus möglich sind. Du kannst dich dort überall hin projizieren, wo du willst. Dort kannst du auch teleportieren oder Psychokinese, Pyrokinese, interdimensionales Reisen, Zeitreisen und vieles mehr nutzen, denn du bist der erwachte Träumer, der den Alltag als Traum erkannt hat.

Jeder begabte Träumer weiß, was in einem Klartraum möglich ist und dass dort vieles möglich ist, auch im Alltag.

Stufe 7: Erwachen in der Matrix-Hülle

Das Aufwachen in einem Kokon ist die Vollkommenheit des Erwachens. Du erkennst, dass du dich tatsächlich in der Matrixhülle befindest. Dies ist eine Hülle um dich herum, in der jedes Lebewesen von morgens bis abends eingeschlossen ist. Egal in welcher Realität du dich befindest, du bist immer darin, oder zumindest bist du dort wirklich.

Und nur dort können Sie Ihren aktuellen Alltag, das Video, das Sie gerade sehen, also die Umgebung in Ihrem eigenen Zimmer oder wo auch immer Sie sich gerade aufhalten, auf der Innenwand der Matrixhülle wahrnehmen.

Man könnte fast meinen, man befinde sich in einem 3D- bis 4D-Kino. Allerdings gibt es in der Matrix-Hülle nur einen einzigen Sitzplatz.

Da jedes Lebewesen ganz allein in einer solchen Hülle sitzt, ist jeder Mensch, dem du begegnest, eine Projektion. Nimm zwei Menschen, die jeweils in einer solchen Matrixhülle sitzen. Sie stehen nur telepathisch in Kontakt – das ist alles.

Nun fragt ihr euch unbewusst gegenseitig, wie ihr aussieht, welche Kleidung ihr tragt, wo ihr wohnt, welches Auto ihr fahrt, wie euer Zuhause aussieht usw. Diese Informationen werden innerhalb von Sekunden telepathisch zwischen diesen beiden Matrix-Hüllen ausgetauscht.

Anschließend projizieren Sie die Informationen als Projektion auf die Innenwand Ihrer individuellen Matrixhülle.

Sobald diese 7. Ebene erreicht ist, sind Sie spirituell vollständig erwacht.

Der nächste Schritt wäre dann, diese Matrixhülle zu öffnen und zu verlassen. Auf diese Weise verlässt man alle digital erstellten Matrizen und betritt das wahre Universum.

Dieser Artikel wurde verfasst von © Matrixblogger.de

Autor: Jonathan Dilas (Der Matrixblogger)

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.com/ am 29.07.2025