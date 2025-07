Der 700jährige Kreuzzug vom „Tiefen Staat“ gegen die Menschheit!

Teile die Wahrheit!

Krieg, Hass und Gewalt bestimmen das Alltagsbild, während Frieden, Demokratie und Freiheit in weiter Ferne rücken. Eine Welt, die zunehmend außer Kontrolle gerät. Dahinter steckt ein hybrider Krieg gegen die gesamte westliche Bevölkerung, der vor 700 Jahren mit den Kreuzzügen den Anfang nahm. Ein Essay von Frank Schwede

In den Nachrichten der großen Massenmedien bestimmen aktuell zwei große Kriege die Schlagzeilen. Der eine im Nahen Osten, der andere in der Ukraine. Zwei Kriegsschauplätze, die auf absurde Weise zeigen, wie Politik funktioniert, die außer Kontrolle geraten ist.

Sie zeigen auch, dass es hier nicht um Menschen geht, sondern um Geld, Macht und Stärke – ein Konglomerat aus Politik, Religion und Ideologie, das das Weltgeschehen beeinflusst.

Politik, die unberechenbarer nicht sein kann, weil sie von Menschen gemacht wird, die aus dem Dunkelreich kommen – und das seit mehr als 700 Jahren.

Die Rede ist vom sogenannten „Tiefen Staat“. Eine Regierung hinter der Regierung, die in den letzten Jahrzehnten immer professioneller geworden ist und sich vornehmlich hinter sogenannten Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) versteckt.

Die meisten Menschen unterschätzen, mit welchem Einfluss und welcher Tiefe diese Schattenregierung über einen Zeitraum von Jahrhunderten aufgebaut wurde. Bereits die Kreuzzüge waren religiös und wirtschaftlich geprägte Kriege.

Es ging stets um Macht und Moneten, also um die Verwirklichung rein weltlicher Machtinteressen. Schließlich gaben die Kreuzzüge dem Papsttum eine starke politische und militärische Waffe in die Hand.

Religion und Politik verfolgen gemeinsame Interessen, dahinter eine kleine, hochrangingen Elite, die über Geheimdienste, Ministerien, Think Thanks, globalen Unternehmen und NGOs außerhalb der demokratischen Kontrolle eine eigene Machtstruktur aufgebaut hat, mit Machtzentren in Vatikanstadt, der City of London und Washington D.C..

Allerdings arbeiten nicht alle Mitarbeiter in öffentlichen Institutionen und Parteien dem Tiefen Staat in die Hände. Das sind nur etwa fünf Prozent, rund 300 Mitarbeiter in Behörden und Ministerien.

Allerdings arbeiten nicht alle Mitarbeiter in öffentlichen Institutionen und Parteien dem Tiefen Staat in die Hände. Das sind nur etwa fünf Prozent, rund 300 Mitarbeiter in Behörden und Ministerien.

Diese fünf Prozent kontrollieren das Budget, die Personalpolitik und rund 80 Prozent der strategischen Entscheidungen. Die übrigen neunzig Prozent folgen den Befehlen von oben, ohne den Sinn und Zweck dahinter zu erkennen. Sie sind Mitläufer und Mittäter, ohne sich der Tatsache bewusst zu sein.

Im Glauben, das Richtige zu tun

Das bezieht sich nicht nur auf die US Regierung, sondern auch auf deutsche Institutionen. Auch hier handeln viele Minister und Mitarbeiter in dem Glauben, das Richtige zu tun.

Im Grunde genommen sind sie keine Täter, sondern Mitläufer in einem System, das aus dem Hintergrund gesteuert wird und so strukturiert ist, dass es selbst von dem intelligentesten Mitarbeiter oft erst sehr spät oder gar nicht entlarvt wird.

Ein System, dass der gesamte Welt seit mehr als 700 Jahren Krieg, Schulden und Spaltung und psychologische Sklaverei beschert. Ein hybrider Krieg im Hintergrund, den kaum jemand bemerkt.

Die Ukraine und der Nahe Osten sind nur mediale Kriegsschauplätze. Der wahre Krieg wird im Verborgenen geführt – geprägt von Manipulation, Verschleierung und Niedertracht gegen die Bevölkerung.