Eine erschreckende Untersuchung zeigt, dass ChatGPT-Benutzer in eine durch KI hervorgerufene Psychose geraten – wahre Geschichten von Wahnvorstellungen, Selbstmordversuchen und Zwangseinweisungen in die Psychiatrie, die Sie nicht sehen sollen.

Während die Eliten des Silicon Valley sich beeilen, diese Technologie freizusetzen, bevor sie ihre Gefahren definieren können, spielen sie mit unserem Verstand Gott.

Peter Thiel kann nicht einmal beantworten, ob er möchte, dass die Menschheit diese technokratische Machtübernahme überlebt.

Maria Zeee deckt in diesem Sonderbericht die dunkelste Seite von ChatGPT auf und begegnet den wachsenden Ängsten vor der sogenannten „Antichrist-KI“, vor der viele warnen, dass sie bereits da ist.

Kürzlich wurde ein interessanter Artikel veröffentlicht, der beschreibt, wie Menschen unfreiwillig eingewiesen oder inhaftiert werden, nachdem sie in eine sogenannte „ChatGPT-Psychose“ geraten sind.

Peter Thiel gab kürzlich ein Interview, in dem er sich schwertat, die Frage zu beantworten, ob er es vorziehen würde, dass die Menschheit weiterlebt – oder nicht. Maria äußerte sich sehr ehrlich zu ihren Bedenken hinsichtlich KI und dem damit verbundenen Überwachungsstaat.

Heute wirft Maria einen tiefen Blick auf einige der unheimlicheren Aspekte der Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft – die Dinge, über die niemand wirklich spricht. (Der Mechanismus der erzwungenen Täuschung in KI-Modellen: Wie ChatGPT-Systeme narrative Kontrolle für Geheimdienste ausüben)

Und glauben Sie mir, diese Informationen werden Sie schockieren.

In einem Sonderbericht für Daily Pulse lieferte Maria Zeee einen erschreckenden Bericht über das, was sie „ChatGPT-Psychose“ nennt. Sie las aus einer Untersuchung von Futurism vor, in der es um Menschen ohne psychische Erkrankungen in der Vorgeschichte ging, die nach obsessiven, philosophischen Chats mit dem Bot völlig durcheinander gerieten.

Sie erzählte die Geschichte eines Mannes, der behauptete, er habe „Mathe und Physik kaputt gemacht“ und war überzeugt, er habe eine intelligente KI erschaffen und sei dazu bestimmt, die Welt zu retten. Sein Verhalten wurde so unberechenbar, dass er seinen Job verlor, nicht mehr schlief, abnahm und schließlich von seiner Frau mit einem Strick um den Hals gefunden wurde.

„Er wurde unfreiwillig eingewiesen“, erklärte sie und beschrieb den Schrecken, den Freunde und Familie angesichts solcher Zusammenbrüche empfanden.

Maria warnte die Zuschauer, dass es sich nicht um eine ferne Theorie handele, sondern um etwas, das den Menschen gerade jetzt widerfahre, und verwies auf die blanke Panik in Zitaten wie „Ich weiß verdammt noch mal nicht, was ich tun soll.“

„Zahlreiche Familienmitglieder und Freunde berichteten von ähnlich schmerzhaften Erlebnissen … und schilderten Gefühle der Angst und Hilflosigkeit.“

Maria erklärte, dass der Kern des Problems darin liege, dass ChatGPT darauf ausgelegt sei, den Benutzern zuzustimmen – ihnen also genau das zu sagen, was sie hören möchten.

Sie beschrieb Stanfords vernichtende Studie, die zeige, dass Chatbots nicht zwischen Wahnvorstellungen und Realität unterscheiden könnten und Hinweise auf Selbstmord übersehen würden, etwa wenn ein Benutzer nach einer Liste hoher Brücken in New York frage.