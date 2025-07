WeatherMod Inc., ein von Gates finanziertes Unternehmen für Wolkenimpfungen, wird beschuldigt, durch verdecktes Geoengineering verheerende Überschwemmungen in Texas verursacht zu haben. Whistleblower-Dokumente enthüllen die Rolle des Unternehmens bei der Auslösung extremer Regenfälle.

Die von der Bill & Melinda Gates Foundation unterstützte Firma hat mit ihren Aktivitäten für Empörung gesorgt. Die angebliche Wettermanipulation hat in texanischen Gemeinden verheerende Schäden angerichtet.

Durchgesickerte Memos enthüllen, dass WeatherMod Inc. eigenmächtig fortschrittliche Silberiodid-Verteilung zur Wolkenimpfung einsetzte und so Stürme in Texas gezielt verstärkte.

Kritiker verurteilen die von Gates gesteuerte Agenda des Unternehmens und werfen ihm vor, Klimakontrollexperimente und Profite über Menschenleben zu stellen. Dies führt zu dringenden Forderungen nach bundesstaatlichen Untersuchungen dieses gefährlichen Eingriffs in die Natur.

Zerohedge.com berichtet: Diese Dynamik hat nach den massiven Überschwemmungen in Zentraltexas, die tragischerweise über 100 Todesopfer forderten, erneut ihr hässliches Gesicht gezeigt, darunter 84 allein in Kerr County, wo 28 Kinder starben, nachdem verheerende Sturzfluten am 4. Juli den Wasserstand des Guadalupe River innerhalb von nur 45 Minuten um über 8 Meter ansteigen ließen.

Die Katastrophe ging als eine der tödlichsten Überschwemmungen in Texas seit Jahrzehnten in die Geschichtsbücher ein. Die fatale Wendung der Ereignisse führte zu einer vorhersehbar politisierten Reaktion, bei der linke Medien alles Mögliche dafür verantwortlich machten, vom Klimawandel bis hin zu Präsident Trumps Politik.

Trotz dieser schamlosen Instrumentalisierung der Tragödie scheuten die liberalen Mainstream-Medien einen weiteren möglichen Faktor der Überschwemmungen, der trotz empirischer Belege ungeprüft blieb: Wetterveränderungen. (Chemtrails-Taskforce deckt Biowaffen auf: „Seltene Krebsarten breiten sich in Sprühgebieten aus“ (Video))

Wettermanipulation war jahrzehntelang ein Teil technokratischer Operationen von Regierungen und der Privatwirtschaft und wurde oft mit dem abschätzigen Etikett einer Verschwörungstheorie abgetan. Im Fall der Überschwemmungen in Texas erwies sie sich jedoch als eindeutiger Faktor hinter der Naturkatastrophe.

Am 2. Juli, nur zwei Tage vor der gewaltigen Flut, beendete das Unternehmen Rainmaker seine Arbeit in Texas. Rainmaker zielte darauf ab, das Wetter durch die Erzeugung neuer Wolkenformationen zu beeinflussen und so Dürren in Hochrisikogebieten des Bundesstaates abzuwenden.

Nach der Tragödie gerieten die Wolkenimpfungen des Unternehmens als mögliche Ursache der verheerenden Überschwemmungen in den Fokus.

The natural disaster in the Texan Hill Country is a tragedy. My prayers are with Texas.

Rainmaker did not operate in the affected area on the 3rd or 4th or contribute to the floods that occurred over the region.

Rainmaker will always be fully transparent. https://t.co/J5QlUbruCd

— Augustus Doricko (@ADoricko) July 5, 2025