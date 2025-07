Gesundheit: 10 natürliche Krebsmittel – von der Pharmaindustrie unterdrückt

Teile die Wahrheit!

Die Wahrheit, die sie unter Pillen und Strahlung begraben – Diese 10 krebstötenden Pflanzen bedrohen Milliardengewinne. Deshalb sieht man sie nie im Fernsehen.

Sie haben gelogen. Die Heilung wächst überall um Sie herum.

Jedes Jahr werden Milliarden von Dollar in Chemotherapie, Bestrahlung und giftige Pillen gepumpt – aber die Natur hatte die Antworten schon lange bevor die Pharmaindustrie ihr Gift als Marke schützen ließ.

Einheimische Heiler, Kräuterkundige, Mönche und sogar moderne Wissenschaftler haben Beweise dafür gefunden: Bestimmte Pflanzen können den Tod von Krebszellen (Apoptose) auslösen, die Blutzufuhr zu Tumoren unterbrechen und das Immunsystem wiederbeleben .

Aber niemand profitiert davon, wenn Sie kostenlos heilen.

Wissenschaftlicher Name: Annona muricata

Wirkung gegen Krebs: Die Blätter der Graviola enthalten Acetogenine , starke Verbindungen, die die energieproduzierenden Enzyme (ATP) von Krebszellen angreifen und zum Zelltod führen – insbesondere bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, Brust-, Leber-, Prostata- und Dickdarmkrebszellen. Laborstudien zeigen, dass es Krebs bekämpfen kann, ohne gesunde Zellen zu schädigen .

Anwendung:

Blatttee (1–2 Tassen/Tag)

Kapselextrakt (500 mg, 1–2-mal täglich)

Zusätzliche Vorteile:

Bekämpft Parasiten, Herpes und Entzündungen 300x250

Natürliches Antidepressivum

Warnung: Sollte nicht langfristig ohne Aufsicht angewendet werden (Neurotoxizitätsrisiko bei hohen Dosen)

Wirkstoff: Curcumin

Wirkung bei Krebs: Curcumin blockiert das Wachstum von Blutgefäßen in Tumoren (Angiogenese) und aktiviert das Gen p53, das für die Apoptose in mutierten Zellen verantwortlich ist. Es ist eine der am besten erforschten natürlichen Verbindungen in der Onkologie.

300x250 boxone

Wirksam gegen: Brust, Prostata, Lunge, Dickdarm, Melanom