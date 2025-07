Gesundheit: Mediterrane Ernährung senkt Risiko für Sehverlust um bis zu 34 Prozent – DMSO für Heilung von Augenerkrankungen

Teile die Wahrheit!

Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Einhaltung der mediterranen Ernährungsweise – reich an Obst, Gemüse, Fisch und Olivenöl – das Fortschreiten der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) um bis zu 34 Prozent verlangsamen kann.

Weltweit haben fast 200 Millionen Menschen dieses Problem. DMSO hilft auch bei dieser und anderen Erkrankungen der Augen.

Die altersbedingte Makuladegeneration ist die häufigste Ursache für Sehbehinderungen bei älteren Menschen. Sie schädigt den zentralen Teil der Netzhaut (die Makula) und erschwert alltägliche Tätigkeiten wie Lesen und Autofahren zunehmend.

Zwar spielen Genetik und Alter eine Rolle, doch verschlimmern auch die Lebensgewohnheiten, insbesondere solche, die Entzündungen begünstigen, den Zustand.

Die moderne Ernährung mit vielen verarbeiteten Lebensmitteln, Zucker und ungesunden Fetten hat das Problem verschärft, sodass AMD zu einem wachsenden Problem für die öffentliche Gesundheit geworden ist.

Die Forscher führten eine umfassende Metaanalyse durch und werteten acht frühere Studien aus, die einen Zusammenhang zwischen der mediterranen Ernährung und AMD-Ergebnissen herstellten.

Die Studie von der AREDS2 Research Group mit dem Titel „The Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2): study design and baseline characteristics (AREDS2 report number 1)“ (Die Altersbedingte Augenerkrankungsstudie 2 (AREDS2): Studiendesign und Ausgangsmerkmale (AREDS2-Bericht Nr. 1)) brachcte beeindruckende Ergebnisse: Die langfristige Einhaltung dieser Ernährung – reich an Vollkornprodukten, Blattgemüse, fettem Fisch und antioxidantienreichen Lebensmitteln – verlangsamte das Fortschreiten der AMD um 23 bis 34 Prozent.

Wichtige Nährstoffe in der Ernährung, darunter Omega-3-Fettsäuren, Vitamin C und E sowie die Antioxidantien Lutein und Astaxantin, schützen die Netzhaut aktiv. Diese Verbindungen neutralisieren oxidativen Stress, der maßgeblich zur Schädigung der Makula beiträgt.

Die Studie analysierte Daten von Tausenden von Teilnehmern aus mehreren Ländern und verglich diejenigen, die sich mediterran ernährten, mit denen, die dies nicht taten.

Fall-Kontroll-Studien zeigten eine Verringerung des AMD-Risikos um 34 Prozent, während Kohortenstudien einen Rückgang um 23 Prozent belegten. Obwohl die Anzahl der Studien begrenzt war, untermauern die übereinstimmenden Ergebnisse die Wirksamkeit einer Ernährungsumstellung.

Entscheidend ist, dass die Vorteile der mediterranen Ernährung über die Augengesundheit hinausgehen. Jahrzehntelange Forschungen bestätigen ihre Rolle bei der Vorbeugung von Herzerkrankungen, Diabetes und kognitivem Verfall – ein Beweis dafür, dass traditionelle, unverarbeitete Ernährung modernen Ernährungstrends überlegen ist.

Heilung und Verbesserung der Sehkraft mit DMSO

Verhindern ist gut, aber was tun, wenn man schlechter zu sehen beginnt, etwa durch einen grauen Star. Und da gibt es ein altbewährtes und sehr zuverlässiges Mittel mit DMSO (Dimethylsulfoxid).

Sehr ausführlich auf die Wirkungen von DMSO geht der A Midwestern Doctor ein. Er fasst die Wirkungen so zusammen:

„DMSO kann oft das Sehvermögen deutlich verbessern, Erkrankungen wie Makuladegeneration und Retinitis pigmentosa behandeln und manchmal sogar blinden Menschen das Augenlicht zurückgeben.

Es ist auch oft sehr hilfreich bei gereizten und überanstrengten Augen und lindert übermäßige Reizungen und Entzündungen sowie viele andere Augenerkrankungen (z. B. Katarakte).“

Ich kenne mittlerweile auch einige Ärzte, die DMSO für viele Zwecke und Erkrankungen anwenden, unter anderem für die Augen. Der Midwestern Doctor beschreibt in dem Artikel eine ganze Reihe von Studien und Erfahrungsberichte von Ärzten und Patienten. Hier einige Auszüge dazu:

„Verteilung von DMSO im Auge

Der Grund für die Anwendung von DMSO in den Augen ist, dass eine viel stärkere Dosis in die Augen gelangen kann als bei einer systemischen Anwendung von DMSO.

Um die Verteilung von DMSO (und seiner Stoffwechselabbauprodukte) zu untersuchen, wurden radioaktive Formen von DMSO (DMSO, synthetisiert aus 35S oder 3H oder beiden) in Tiere injiziert und anschließend ihre gesamten Körper auf Strahlungsemissionen überwacht.

In einer Studie wurde festgestellt, dass DMSO zwar dazu neigte, sich gleichmäßig im Körper zu verteilen (in der Regel in einer geringeren Konzentration im Gewebe als im Blut), in der Iris und im Ziliarkörper jedoch der Konzentration im Blut entsprach, während es in der Hornhaut (der Oberfläche des Auges) nach 2 Stunden bei Kaninchen 2,2-mal höher und bei Ratten 4-mal höher war als im Blut.

Mit anderen Worten: DMSO konzentriert sich nach der Verabreichung in den Körper gezielt in der Hornhaut (wo es anschließend schnell abgebaut wird), was darauf hindeutet, dass DMSO zur Behandlung von Hornhaut- und Aderhauterkrankungen geeignet ist.

…..

Sicherheit von DMSO für die Augen

Da die Vorstellung, DMSO in die Augen zu geben, verständlicherweise Unbehagen hervorruft, habe ich versucht, alle Sicherheitsdaten zu diesem Thema zusammenzutragen. In Bezug auf die systemische Verabreichung von DMSO gab es lange Zeit Bedenken, dass DMSO (vorübergehend) den Brechungsindex der Augen verändern könnte.

Dieser Befund wurde bei bestimmten Tieren bei sehr hohen DMSO-Dosen festgestellt, jedoch trotz umfangreicher Untersuchungen nie bei Affen oder Menschen (siehe z. B. diese Studie).

Für Interessierte habe ich alle Daten zu DMSO-induzierten Linsenveränderungen hier zusammengefasst, und die ausführlichste Zusammenfassung, die ich zu den genauen Veränderungen in Tierlinsen gefunden habe, finden Sie hier.

……

Retinitis pigmentosa und Makuladegeneration

Retinitis pigmentosa (RP) bezeichnet eine Gruppe von genetischen Erkrankungen, die zu einem allmählichen Verlust des Sehvermögens (beginnend in der Peripherie) führen.

Sie entsteht dadurch, dass die Stäbchenzellen im Auge keine Substanz absondern, die die Zapfenzellen im Auge vor dem Absterben (durch Apoptose) schützt. Sie betrifft 1 von 4.000 Menschen und gilt als unheilbar, mit Ausnahme einer Unterform der RP (die zwischen 0,3 und 1,0 % der Fälle ausmacht), für die es eine 850.000 Dollar teure Gentherapie gibt, die in etwa der Hälfte der Fälle wirkt (weitere sind jedoch in der Entwicklung).

Da RP „unheilbar” ist, fiel einigen Ärzten sofort auf, dass sich das Sehvermögen ihrer Patienten, die an dieser Krankheit litten, verbesserte, während sie DMSO für etwas anderes erhielten. Dies führte zu einer Reihe von klinischen Studien, darunter eine vorläufige Untersuchung aus dem Jahr 1973, die ergab, dass DMSO tatsächlich bei dieser Erkrankung hilft.

……

Um einen anderen Autor zu zitieren:

Der Augenarzt Norbert J. Becquet, M.D., aus Little Rock, Arkansas, berichtete im Mai 1980 der American Academy of Medical Preventics (AAMP), dass er mit DMSO große Erfolge bei der Behandlung von Katarakten und anderen Augenproblemen erzielt habe. „Ich habe im letzten Jahr zweihundert Patienten wegen Makuladegeneration, Makulaödem und traumatischer Uveitis behandelt…

Durch die Verwendung von DMSO werden Glaukom-Medikamente potenziert, einschließlich derjenigen, die zur Behandlung des Weitwinkelglaukoms erforderlich sind. Für die Makuladegeneration ist jedoch DMSO allein besser geeignet.

Ein anderer Autor, der mit vielen Ärzten zusammengearbeitet hat, die DMSO einsetzen, berichtete, dass die Anwendung von DMSO auf die Augen offenbar bei einer Vielzahl von Sehproblemen und Augenschmerzen hilft und dass es nach der Anwendung von DMSO auf die Augen in der Regel 30 bis 40 Sekunden lang zu einem Brennen kommt, wonach sich die Augen in der Regel besser anfühlen als vor der Behandlung.

Ebenso zitierte er einen Arzt aus Los Angeles, der mehrere Patienten hatte, die nach nur einer Woche der Anwendung von DMSO auf die Augen Kleingedrucktes leichter lesen konnten.“

Soweit der Midwestern Doctor.

Ich selbst verwende DMSO-Augentropfen in geringen Konzentrationen wegen häufiger Bildschirmarbeit und war überrascht, dass es bereits Apotheken gibt, die Augentropfen in Konzentrationen ab 0,5% mit sterilem Wasser und ohne Konservierungsmittel herzustellen bereit sind.

