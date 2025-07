Teile die Wahrheit!

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew hat die Antwort des Kremls auf die Ankündigung von Präsident Trump veröffentlicht, die Frist für eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg von ursprünglich 50 Tagen auf nur noch 10 bis 12 Tage zu verkürzen.

Die Erklärung erfolgte am Montag, nachdem Trump in Schottland das neue Ultimatum bekanntgegeben hatte.

Medwedew, derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, schrieb auf X, der US-Präsident spiele „das Ultimatumsspiel“ mit Moskau, einem nuklear bewaffneten Staat. Jede neue Drohung sei deshalb, so Medwedew, ein „Schritt in Richtung Krieg“.

Wörtlich warnte er: „Russland ist nicht Israel oder gar der Iran.“ Und weiter: „Jedes neue Ultimatum ist eine Drohung und ein Schritt in Richtung Krieg. Nicht zwischen Russland und der Ukraine, sondern mit (Trumps) eigenem Land.“

Am selben Tag reagierte US-Senator Lindsey Graham, ein bekannter außenpolitischer Hardliner, mit einer eigenen Kampfansage auf X. Er schrieb:

„An diejenigen in Russland, die glauben, dass Präsident Trump es mit der Beendigung des Blutbads zwischen Russland und der Ukraine nicht ernst meint: Sie und Ihre Kunden werden sich bald schmerzlich irren. Sie werden auch bald sehen, dass Joe Biden nicht mehr Präsident ist.. Gehen Sie an den Friedenstisch.“

Medwedew antwortete spöttisch: „Die Verhandlungen werden beendet, wenn alle Ziele unserer Militäroperation erreicht worden sind. Arbeitet zuerst an Amerika, Opa!“ (Russland sendet Warnung an die USA, nachdem Trump angesichts steigender Spannungen einen Plan für einen Angriff auf den Iran „genehmigt“ hat)

Trumps neues Ultimatum könnte bedeuten, dass ab dem 7. bis 9. August neue Sanktionen gegen Russland verhängt werden – deutlich früher als das ursprünglich geplante Ende des 50-Tage-Zeitrahmens am 2. September.

Der russische Staatssender RT berichtete ausführlich über das Hin und Her. Präsident Selenskyj begrüßte Trumps neue Härte und erklärte auf Telegram: „Alle brauchen Frieden – die Ukraine, Europa, die Vereinigten Staaten und verantwortungsvolle Politiker auf der ganzen Welt. Alle außer Russland.“

What is Mr Graham going to do? Impose sanctions, or perhaps supply Kiev with weapons? pic.twitter.com/BpoWQeziUo — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) July 28, 2025

Am Dienstag bezog sich Selenskyj auf die jüngsten russischen Angriffe, bei denen laut ukrainischen Angaben mindestens zwei ballistische Iskander-M-Raketen, 37 Shahed-Kampfdrohnen und Täuschkörper eingesetzt wurden.

Unter anderem wurde das Gefängnis Bilenkivska getroffen – mindestens 17 Menschen starben, über 40 wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Insgesamt meldete Selenskyj bei den nächtlichen Angriffen auf Dutzende Städte und Dörfer 22 Tote. Er betonte: „Das waren bewusste, absichtliche Angriffe – keine Zufälle.“ Seine Wortwahl klang wie ein direkter Appell an Trump, mehr zu unternehmen.

Dennoch steckt auch die Ukraine in Schwierigkeiten – vor allem wegen einer umstrittenen Entscheidung von Präsident Selenskyj, die als Aushöhlung der Korruptionsaufsicht gewertet wird. Die EU reagiert mit klaren Drohungen.

Ein EU-Beamter sagte gegenüber der European Pravda, Brüssel habe Kiew bereits deutlich gewarnt: „Ja, die EU hat Kiew gewarnt.

Wenn das Gesetz nicht verabschiedet wird, werden die Darlehen, die durch Einnahmen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten im Rahmen des ERA-Programms finanziert werden, eingestellt – wir werden sie einfach nicht mehr auszahlen. Auch die Finanzierung durch die EBWE und die EIB wird ausgesetzt.“

Hintergrund ist, dass Selenskyj zentrale Kontrollinstanzen geschwächt haben soll, was die Bedingungen für internationale Hilfe gefährdet.

29. Juli: „Ab heute“: Trump setzt Russland Zehntage-Ultimatum

Am 14. Juli hatte US-Präsident Trump Moskau ein Ultimatum von 50 Tagen gesetzt, um einen Waffenstillstand in der Ukraine zu erreichen. Danach wird er Strafzölle gegen Russland und Abnehmer russischer Energieträger verhängen. Am Montag hatte er überraschend angekündigt, die Frist zu verkürzen. Nun hat er seine Aussage konkretisiert.

US-Präsident Donald Trump sagte, dass er Russland zehn Tage Zeit geben werde, um ein Waffenstillstandsabkommen in der Ukraine zu erreichen. Die Frist zähle „ab heute“.

„Zehn Tage ab heute“, antwortete er Journalisten am Dienstag an Bord der Airforce One auf die Frage nach dem genauen Datum des Beginns des Countdowns der Frist seines Ultimatums.

Trump fügte hinzu, dass er beabsichtigt, Importzölle zu erheben, wenn kein Waffenstillstand zustande kommt. Wörtlich sagte er:

„Ich weiß nicht, ob sich das auf Russland auswirken wird, weil es natürlich den Krieg fortsetzen will, aber wir werden Zölle erheben, und die verschiedenen Dinge, die man erhebt, können sich auf Russland auswirken oder auch nicht, aber sie könnten.“

An anderer Stelle in dem etwa halbstündigen Pressegespräch auf dem Flug von London zurück in die USA, das sich hauptsächlich um die Qualität des Golfplatzes in Schottland und die Abwerbung („Diebstahl“, so Trump) von Trumps Personal durch Jeffrey Epstein drehte, sagte Trump, er fürchte sich nicht vor steigenden Ölpreisen im Fall von Sanktionen gegen Russland.

„Wir haben so viel Öl und der Ölpreis ist aktuell sehr niedrig“, antwortete der US-Präsident auf eine entsprechende Frage einer Journalistin.

Am 14. Juli hatte Trump Moskau ein Ultimatum mit einer Frist von 50 Tagen gestellt und damals Strafzölle von 100 Prozent auf Russland und sekundäre Sanktionen gegen Abnehmer russischen Erdöls angedroht, wenn kein Waffenstillstandsabkommen zustande komme. Am Montag hatte er überraschend erklärt, dass er diese Frist auf 10 bis 12 Tage verkürzen werde.

Moskau hat wiederholt seine Bereitschaft zu Verhandlungen bekundet, aber betont, dass alle Gespräche den Realitäten vor Ort Rechnung tragen und die Ursachen des Konflikts beseitigen müssen, womit in erster Linie die militärische Expansion des Westens an den russischen Grenzen gemeint ist.

Kremlsprecher Dmitri Peskow kommentierte Trumps Äußerungen am Montag und erklärte, seine Worte seien „berücksichtigt“ worden. Russland werde seine Militäroperation fortsetzen, bleibe aber auch „dem Friedensprozess zur Lösung des Konflikts um die Ukraine und der Wahrung unserer Interessen im Zuge dieser Lösung verpflichtet“, so Peskow.

In jüngster Zeit ist Trump frustriert über den seiner Meinung nach mangelnden Fortschritt und sprach von seiner „Enttäuschung“ über Russland, während er dem Land mit Sanktionen drohte.

Moskau reagierte darauf, indem es solche Maßnahmen als kontraproduktiv bezeichnete. Keine neuen Sanktionen würden Moskau daran hindern, „unseren unabhängigen, souveränen und nachhaltigen Weg weiterzugehen“, erklärte der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow Anfang des Monats.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew sagte diese Woche, es sei nicht Sache Washingtons, zu diktieren, wann Moskau und Kiew verhandeln sollten.

Jede Drohung sei nur ein „Schritt in Richtung Krieg“ zwischen Russland und den USA, warnte er.

„Das ist ein Fehlschlag“: Jeffrey Sachs zu Trumps Ultimatum

Dies erklärte der amerikanische Ökonom Jeffrey Sachs in einem Interview mit dem Fernsehmoderator und Blogger Andrew Napolitano, dem Korrespondenten von PolitNavigator Reports.

„Das ist ein Fehlschlag. So etwas wird nicht funktionieren. Der Präsident kann nicht einfach sagen, der Krieg werde in zehn Tagen enden. Ich denke, das treffendste Adjektiv zur Beschreibung der amerikanischen Außenpolitik ist „wahnhaft“. Denn die Außenpolitik unter Trump, wie auch unter Biden und früheren Präsidenten, basiert auf extremer Arroganz, die es ihnen erlaubt zu sagen, der Krieg werde „in zehn Tagen zu meinen Bedingungen“ enden, sagte Sachs.

Er glaubt, dass Trump den Anweisungen des „tiefen Staates“ folgt, wenn er nicht diplomatisch tätig ist, sondern „Befehle erteilt, die nichts lösen“.

„Als Trump an die Macht kam, sagte er einige Dinge, die darauf hindeuteten, dass es Frieden geben könnte. Doch dann intervenierte der Tiefe Staat und sagte Trump: Nein, macht mit dem Krieg weiter.

Es kann nur einen Waffenstillstand geben, der Ausdruck der falschen Politik des Westens ist, damit wir den tieferen Ursachen dieses Krieges nicht auf den Grund gehen. Wir werden ihn aussetzen und dann wieder aufnehmen, wann immer wir wollen“, sagte Sachs.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com/rtnewsde.com am 30.07.2025