Gesundheit: Vitamin C in bahnbrechender Hautstudie als genetisches Jugendserum wiederentdeckt

Teile die Wahrheit!

Forscher zeigen, dass Vitamin C wichtige Gene zur Hauterneuerung reaktiviert und so der Hautalterung entgegenwirkt.

Der Mechanismus beinhaltet die Umkehrung der DNA-Methylierung durch TET-Enzyme, um Schlüsselgene zu stärken.

Studie deutet auf Potenzial für die Therapie von Hautkrankheiten und Anti-Aging-Behandlungen hin.

Lebensstilfaktoren wie Rauchen und Sonneneinstrahlung beeinträchtigen die Vorteile von Vitamin C.

Für einen maximalen Nutzen werden die Nahrungsaufnahme und die Zielgruppe (z. B. Senioren, Raucher) hervorgehoben.

Eine im Journal of Investigative Dermatology veröffentlichte Studie liefert einen Durchbruch im Verständnis von Alterung und Hautgesundheit und zeigt, dass Vitamin C Gene reaktiviert, die für die Hauterneuerung entscheidend sind, und so der Ausdünnung der Epidermis – einem typischen Zeichen der Hautalterung – entgegenwirkt.

Die von Forschern des Tokyo Metropolitan Institute for Geriatrics and Gerontology durchgeführte Studie vom April 2025 ergab, dass Vitamin C die DNA-Methylierung umkehrt, einen Prozess, der Gene mit der Zeit stilllegt und so eine verstärkte Zellteilung und Verdickung der Schutzschichten der Haut ermöglicht. (Gesundheit: So wirken Vitamin C und sein Metabolit H2O2 lebenserhaltend)

Die an im Labor gezüchteten Hautmodellen getesteten Ergebnisse eröffnen neue Wege für Anti-Aging-Therapien, unterstreichen aber die Notwendigkeit von Studien am Menschen.

Epigenetische Alchemie: Wie Vitamin C alternde Haut auf genetischer Ebene neu startet

Die Rolle von Vitamin C geht weit über seine bekannten antioxidativen und immunstärkenden Eigenschaften hinaus , wie die Studie zeigt. Forscher entdeckten, dass es altersbedingten Hautverfall durch die Demethylierung der DNA mildert – ein Prozess, der altersbedingt inaktive Gene wieder aktiviert.

Insbesondere aktiviert Vitamin C Enzyme (TET-Proteine), die Methylgruppen aus der DNA entfernen, wodurch Gene wie KRT17, DCT und EDA2R (die an der Zellteilung und Barrierebildung beteiligt sind) aktiviert werden.

300x250

Bereits nach sieben Tagen der Vitamin-C-Einwirkung in Blutkonzentrationen zeigten Laborhautmodelle eine Verdickung der Epidermis und eine 75-fache Steigerung der mit der Proliferation verbundenen Genaktivität .

„Die Fähigkeit von Vitamin C, die epigenetische Regulation von Hautzellen zu beeinflussen, bietet einen neuartigen Mechanismus zur Erhaltung der Hautintegrität“, sagte Dr. Akihito Ishigami, der Hauptautor der Studie.

Die äußere Hautschicht (Stratum corneum) dünnte parallel dazu aus, was auf eine beschleunigte Zellerneuerung hindeutet – ein Prozess, der für eine gesunde Hautbarriere unerlässlich ist.

300x250 boxone

Vom Labor zur Lebensspanne: Implikationen und Forschungsgrenzen