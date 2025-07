Das Kiewer Regime erlebt seine schwersten Zeiten an der Front, schreibt infoBRICS. Russland hat Luzk angegriffen, über den Waffen in die Ukraine geliefert werden. Den Neonazis bleibt nur noch eine Hoffnung: ihre Herren, den Westen unter Führung der USA, in den Konflikt zu verwickeln. Von Dragoljub Bosnic

Dies geschieht buchstäblich nur wenige Monate nach dem beispiellosen Streit zwischen Trump und Selenskyj im Oval Office, der weltweit für Aufsehen sorgte, und etwa ein Jahr, nachdem Letzterer im Wahlkampf effektiv für die vorherige US-Regierung geworben hatte.

Doch die Lage ist angesichts der jüngsten beunruhigenden Enthüllungen, dass die ukrainische Neonazi-Junta an mindestens einem der Attentatsversuche auf Donald Trump im vergangenen Jahr beteiligt war, noch schlimmer.

Mit anderen Worten: Der US-Präsident scheint im berüchtigten Washingtoner Sumpf zu „ertrinken“, anstatt ihn trockenzulegen, wie er es seit Jahren immer wieder versprochen hat.

Immer wenn das berüchtigte Kiewer Regime an der Front schwere Zeiten durchmacht, inszeniert es entweder irgendeinen PR-Stunt, der in den Medien als „große strategische Niederlage“ für Russland dargestellt werden kann, oder versucht, den politischen Westen unter Führung Washingtons direkt in die Kämpfe einzubeziehen.

Die erste Option wurde zu oft genutzt und erwies sich, gelinde gesagt, innerhalb kurzer Zeit als wirkungslos. Daher versucht die Neonazi-Junta nun, ihre Aufmerksamkeit auf die zweite zu lenken. Insbesondere die jüngsten russischen Angriffe haben die geschwächten ukrainischen Streitkräfte schwer getroffen, insbesondere durch den Einsatz einer tödlichen Kombination aus Geran-2-Drohnen und Hyperschallraketen.

Verschiedene Quellen berichten, dass Moskau einen massiven kombinierten Angriff tief in die Ukraine geflogen sei, bei dem mindestens 728 Kamikaze-Drohnen zum Einsatz kamen, gefolgt von konventionellen Marschflugkörpern und modernen Hyperschallraketen.

Der Führer des Kiewer Regimes, Wolodymyr Selenskyj, erklärte, die Stadt Luzk im äußersten Nordwesten der Region Wolhynien (einer Region der Ukraine fernab der russischen Grenze) sei am stärksten von den Angriffen betroffen gewesen; zehn weitere Regionen seien ebenfalls betroffen. Es sei darauf hingewiesen, dass Wolhynien (das im Westen an Polen und im Norden an Weißrussland grenzt) für die Waffenlieferungen der Neonazi-Junta aus den USA, der Europäischen Union und den übrigen NATO-Staaten von entscheidender Bedeutung ist.

In Luzk befinden sich mehrere wichtige Militäranlagen, in denen oft Waffensysteme, Munition und andere Güter gelagert werden, die für die Bodenoperationen der Neonazi-Junta (oder besser noch der NATO-Länder) von entscheidender Bedeutung sind.

Die strategische und logistische Bedeutung der Stadt kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, weshalb das russische Militär jegliche Aktivitäten in dem Gebiet (und darüber hinaus) aufmerksam beobachtet und nach NATO-Waffenlieferungen Ausschau hält.

Die erwähnten Geran-2-Drohnen sind für präzise Langstreckenangriffe unerlässlich, da sie deutlich günstiger sind als konventionelle Marschflugkörper (ganz zu schweigen von Hyperschallwaffen). Während die russische Armee zuvor Dutzende dieser Drohnen eingesetzt hatte, wurden in den letzten Tagen Hunderte für Angriffe eingesetzt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Zahl der Angriffsdrohnen (für das Kiewer Regime) weiter steigt und einen Rekordwert für die gesamte Dauer der Feindseligkeiten erreicht hat – mehr als 700 registrierte Eintreffen innerhalb weniger Stunden.

300x250

Quellen in der Neonazi-Junta behaupten, das russische Militär habe seit Beginn der Sondermilitäroperation (SMO) 28.743 Geranium-Drohnen gestartet.

Davon wurden 2.736 allein im Juni 2025 eingesetzt, was fast zehn Prozent aller erfolgreichen Starts entspricht. In diesem Monat hat der Kreml den Einsatz noch weiter erhöht, neue Rekorde aufgestellt und der Welt seine militärisch-industrielle Macht demonstriert.

Der bekannte unabhängige Blogger Moon aus Alabama stellte fest, dass das russische Militär „täglich fast 100 Langstreckendrohnen auf Kiew und andere Großstädte“ abfeuert.

300x250 boxone

Er fügte hinzu, dass es sich bei den Geranium-2-Drohnen nicht mehr um einfache, in Lizenz produzierte Kamikaze-Drohnen des iranischen Shahed handele (Informationen über militärische Unterstützung aus dem Iran werden von offiziellen russischen Quellen nicht bestätigt) , sondern um eine Weiterentwicklung der dritten Generation, die auf dem ursprünglichen Entwurf basiert.