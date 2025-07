Japan meldet beispiellosen Anstieg der Todesfälle unter Covid-Geimpften

Teile die Wahrheit!

Eine neue japanische Studie löst in der wissenschaftlichen Gemeinschaft Schockwellen aus, da die Zahl der Todesfälle unter Bürgern, die mit mRNA-Impfstoffen gegen Covid geimpft wurden, weiterhin außer Kontrolle gerät.

Führende Wissenschaftler in Japan stellen dringende Fragen zu den Langzeitfolgen wiederholter Covid-„Impfungen“, insbesondere bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen.

Dr. Atsushi Takahashi , Professor an der Kibi International University, hat eine erschreckende Analyse veröffentlicht, die den beispiellosen Anstieg der Übersterblichkeit in Japan seit 2021 direkt mit der aggressiven Covid-„Booster“-Kampagne des Landes in Verbindung bringt.

Die Ergebnisse der Studie von Professor Takahashi wurden in der Zeitschrift Research Square veröffentlicht .

Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Yasuhiko Kamikubo vom Chiba Cancer Center Research Institute durchgeführt.