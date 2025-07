Gesundheit: Neue Studie: Vitamin D senkt das Risiko für Dickdarmkrebs um bis zu 58 %

Teile die Wahrheit!

Eine neue Studie mit über 1,3 Millionen Teilnehmern zeigt, dass ein höherer Vitamin-D-Spiegel im Blut mit einem um bis zu 58 % geringeren Risiko für Darmkrebs, insbesondere bei Frauen, verbunden ist. Vitamin D verlangsamt das Krebszellwachstum, unterstützt die Darmgesundheit und reduziert Entzündungen – alles wichtige Faktoren für die Vorbeugung von Tumoren im Dickdarm.

80 % der Erwachsenen leiden an einem Vitamin-D-Mangel oder einer unzureichenden Vitamin-D-Zufuhr, was ihr Risiko, mit der Zeit an Darmkrebs zu erkranken, deutlich erhöht. Regelmäßige Sonneneinstrahlung oder die Einnahme von Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel senkt nachweislich das Risiko von Polypen und Tumoren, selbst bei Menschen mit einem genetischen Risiko für Darmkrebs.

Die Prüfung Ihres Vitamin-D-Spiegels und die Behebung von Mängeln durch Sonnenlicht, Nahrungsergänzungsmittel oder Nahrungsmittel ist eine der wirksamsten und kostengünstigsten Möglichkeiten, Ihr Darmkrebsrisiko zu senken.

Vitamin D trägt dazu bei, Ihr Risiko für Darmkrebs zu senken

Von Dr. Joseph Mercola

Darmkrebs ist heute eine der häufigsten Krebsarten, insbesondere in westlichen Ländern, in denen eine moderne Ernährung mit verarbeiteten Lebensmitteln zur Norm geworden ist. Jährlich werden weltweit 1,2 Millionen Fälle von Darmkrebs diagnostiziert, und rund 930.000 Menschen erliegen dieser Krankheit. 1 Es ist die zweithäufigste Krebsart bei Männern und die dritthäufigste bei Frauen. 2

Zu den frühen Symptomen von Darmkrebs gehören Bauchbeschwerden, Blut im Stuhl, Müdigkeit und unerklärlicher Gewichtsverlust. Diese Symptome werden jedoch meist erst dann ignoriert, wenn die Krankheit fortgeschritten ist und es zu spät ist.

Nun hat die Forschung einen wirkungsvollen, jedoch oft übersehenen Faktor hervorgehoben, der zum Schutz vor dieser tödlichen Krankheit beitragen kann: Vitamin D. (Gesundheit: Der Schlüssel zum würdevollen Altern: Sonnenlicht liefert Vitamin D, steigert die Stickoxidproduktion und erhält die Telomere)

Neue Daten zeigen, dass Vitamin D eine größere Rolle bei der Vorbeugung von Darmkrebs spielt

Eine umfassende Analyse, die im April 2025 in der Fachzeitschrift Nutrients veröffentlicht wurde, entdeckte einen faszinierenden, aber signifikanten Zusammenhang zwischen Vitamin D und Darmkrebs. Die Forscher überprüften und analysierten Daten aus 50 Einzelstudien mit über 1,3 Millionen Teilnehmern, um zu ermitteln, wie stark Vitamin D das Risiko für Darmkrebs beeinflusst.

Diese groß angelegte Studie untersuchte unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Die Daten deckten verschiedene Gruppen und Nationalitäten ab, darunter Frauen aus dem Mittleren Westen der USA, dänische Erwachsene mit Krebserkrankungen in der Familie und Kanadier, die in hochgelegenen Regionen leben. Die Teilnehmer hatten zudem unterschiedliche Gesundheitszustände – einige litten an Darmkrebs oder einem nachgewiesenen Vitamin-D-Mangel. Andere erhielten zusätzlich ein Vitamin-D-Präparat.

Obwohl sich die Teilnehmer in Gesundheitszustand und genetischem Risiko unterschieden, zeigte sich ein einheitliches Muster. Die Forscher fanden heraus, dass das Risiko für Darmkrebs umso höher ist, je niedriger der Vitamin-D-Spiegel ist. Umgekehrt wiesen Menschen mit ausreichendem oder optimalem Vitamin-D-Spiegel deutlich niedrigere Krebsraten auf.

„Die Aufrechterhaltung eines optimalen Vitamin-D-Spiegels und einer ausreichenden Nahrungsaufnahme ist entscheidend für die Vorbeugung von CRC und die Verbesserung der Patientenprognose“, sagten die Forscher.

Leider weist die Mehrheit der Menschen heutzutage einen sehr niedrigen Vitamin-D-Spiegel auf. Eine aktuelle Studie, die den Vitamin-D-Status von über 5.600 Erwachsenen untersuchte, ergab, dass 37,6 % einen Vitamin-D-Mangel (Blutwerte zwischen 20 und 30 ng/m³) aufwiesen, während 42 % einen schweren Mangel (Blutwerte unter 20 ng/ml) aufwiesen.

Mónika Fekete, PhD, Professorin am Institut für Präventivmedizin und öffentliche Gesundheit der Semmelweis-Universität und Hauptautorin der Studie, kommentierte: „Vitamin D ist zwar kein Ersatz für Vorsorgeuntersuchungen oder einen gesunden Lebensstil, aber es ist ein wichtiger und relativ veränderbarer Faktor, dem man Beachtung schenken sollte – insbesondere bei Personen mit einem höheren Risiko eines Mangels, wie älteren Erwachsenen, Menschen mit geringer Sonneneinstrahlung, Menschen mit dunklerer Haut oder Personen mit chronischen Krankheiten.“ 5

Weitere wichtige Highlights aus der vorgestellten Studie

Diese neue Studie macht deutlich: Wer nicht auf seinen Vitamin-D-Spiegel achtet, verpasst eines der einfachsten und wirksamsten Mittel zur Senkung des Darmkrebsrisikos. Nachfolgend finden Sie einige der überzeugenden Ergebnisse der vorgestellten Analyse, die darauf hinweisen, dass Vitamin D ein Schlüsselfaktor zur Senkung des Darmkrebsrisikos ist.