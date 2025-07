Maxwell bricht ihr Schweigen im Gefängnis: „Epstein lebt und erpresst US-Politiker“ – Trump: „Ich verstehe nicht“ die Faszination seiner Anhänger für Epstein

Teile die Wahrheit!

Sie sagten uns, der Fall sei abgeschlossen. Es gebe keine Klientenliste. Epstein habe allein gehandelt. Doch in diesem Fall … zerfällt diese Darstellung.

Zum ersten Mal seit ihrer Verurteilung spricht Ghislaine Maxwell aus einem Bundesgefängnis. Im Stich gelassen von den Eliten, die sie einst beschützten, verraten von einem System, das ihr für ihr Schweigen Milde versprach – sie hat es satt, zu schweigen.

Die Vorbereitung dieses Exklusivinterviews dauerte Monate – trotz rechtlicher Drohungen, inoffizieller Verhandlungen und dem allgegenwärtigen Druck des Gefängnissystems. Doch es hat geklappt. Und was sie uns erzählte, ist geradezu explosiv. (Trump bringt MAGA-Lager wegen Epstein-Akten gegen sich auf – Trumps aktive Rolle bei der geplanten ethnischen Säuberung Gazas)

Wir haben sie gefragt:

– Lebt Jeffrey Epstein noch?

– Warum riskiert das Justizministerium alles, um diesen Fall zu begraben?

– Wer hat die Insel wirklich besucht … und warum sind ihre Namen immer noch geheim?

Sie hielt sich nicht zurück.

Maxwell behauptet, das Justizministerium sitze auf unwiderlegbaren Beweisen für eine Klientenliste – darunter führende Politiker, milliardenschwere CEOs und eine ehemalige First Lady, die zweimal für das Präsidentenamt kandidierte. Eine Frau, sagt Maxwell, deren Appetit auf Grausamkeit selbst Epstein sprachlos machte.

Sie sagt, das Misstrauen der Öffentlichkeit sei berechtigt gewesen … und einige der mächtigsten Stimmen, die heute Gerechtigkeit fordern, seien immer schon Teil der Vertuschung gewesen.

Dies ist nicht nur eine Geschichte über Missbrauch. Es ist eine Geschichte über Macht, Spionage und manipuliertes Schweigen auf den höchsten Ebenen der Weltmächte.

Und es ist noch lange nicht vorbei.

Wenn Sie von Anfang an dabei waren, wissen Sie bereits: Wir sind den Neuigkeiten immer zwei Schritte voraus.

Während sie die Öffentlichkeit in die Irre führten, folgten wir der Spur. Und jetzt? Diese Spur führt direkt nach oben.

Während die Mainstream-Medien schweigen und das Justizministerium die Wahrheit verschweigt, präsentieren wir Ihnen, was sie nicht anrühren: Ghislaine Maxwell – unverfälscht, ungefiltert und bereit, alles niederzubrennen.

Wenn Sie es also satt haben, belogen zu werden … Wenn Sie es satt haben, den Tätern auf freiem Fuß zuzusehen, während diejenigen, die die Wahrheit sagen, zum Schweigen gebracht werden …

Video:

Trump: „Ich verstehe nicht“ die Faszination seiner Anhänger für Epstein

Präsident Trump sagte am Dienstag, er verstehe nicht, warum viele seiner Anhänger so sehr auf den Fall des in Ungnade gefallenen Finanziers Jeffrey Epstein fixiert seien, während der Aufruhr über Epstein-bezogene Dokumente die Unzufriedenheit unter den Mitgliedern seiner Basis geschürt habe. (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

„Ich verstehe nicht, warum sie so interessiert sind. Er ist schon lange tot. Er hat in seinem Leben nie eine große Rolle gespielt. Ich verstehe das Interesse und die Faszination nicht. Wirklich nicht. Und es wurden glaubwürdige Informationen gegeben“, sagte Trump Reportern, als er eine Veranstaltung in Pennsylvania verließ.

„Ich verstehe nicht, warum der Fall Jeffrey Epstein irgendjemanden interessieren sollte. Es ist ziemlich langweilig. Es ist schmutzig, aber langweilig“, fügte Trump hinzu. „Und ich verstehe nicht, warum das immer weitergeht. Ich glaube, nur wirklich schlechte Menschen, darunter auch Fake News, wollen so etwas weiterführen.“

Das Justizministerium und das FBI veröffentlichten letzte Woche ein gemeinsames Memo , in dem es hieß, Epstein habe keine Klientenliste, und bestätigten, dass er 2019 in seiner New Yorker Gefängniszelle Selbstmord begangen hatte. Die Ergebnisse erzürnten Mitglieder der MAGA-Bewegung, die seit Jahren Verschwörungstheorien über Epsteins Tod und Behauptungen verbreiten, prominente Demokraten würden auf einer Klientenliste stehen.

Epstein, dem in mehreren Fällen der sexuellen Ausbeutung junger Mädchen vorgeworfen wird, verkehrte in einflussreichen Kreisen, darunter Trump, die ehemalige Präsidentin Clinton, der britische Prinz Andrew sowie zahlreiche weitere Prominente und Superreiche. Epsteins Partnerin Ghislaine Maxwell wurde wegen sexuellen Menschenhandels verurteilt.

Insbesondere Generalstaatsanwältin Pam Bondi sah sich wegen der mangelnden Offenlegungen der Regierung im Zusammenhang mit Epstein heftigen Gegenreaktionen ausgesetzt ; einige Trump-Verbündete fordern ihren Sturz.

Kritiker Bondis verweisen auf ihre Äußerungen Anfang des Jahres, in denen sie Transparenz in Bezug auf die Epstein-Akten versprochen hatte. Darunter war auch ein Interview im Februar, in dem sie sagte, eine Epstein-Kundenliste liege zur Überprüfung auf ihrem Schreibtisch. Sie hat seitdem erklärt, sie habe sich auf verschiedene Akten im Zusammenhang mit dem Epstein-Fall bezogen.

Trump hatte Bondi zuvor am Dienstag in Schutz genommen und gesagt, sie solle alle Informationen im Zusammenhang mit Epstein veröffentlichen, die als „glaubwürdig“ gelten.

„Aber sie hat es sehr gut gemeistert, und es liegt an ihr, was auch immer sie für glaubwürdig hält, zu veröffentlichen“, sagte er.

Trump sagt, er verstehe nicht, warum seine Anhänger die Epstein-Akten wollen: „Nur ziemlich schlechte Menschen, darunter auch Fake News, wollen so etwas am Laufen halten“ – Er sagt, er sei bereit, „glaubwürdige Informationen“ zu veröffentlichen

Präsident Trump sprach am Dienstag im Anschluss an seine Veranstaltung zum Thema Energie und Innovation in Pennsylvania mit Reportern auf der Joint Base Andrews und antwortete auf eine weitere Frage zu Epstein, dass er nicht verstehe, warum sich seine Anhänger so sehr darum scheren.

„Vergessen Sie nicht, wir haben jahrelang die Mueller-Hexenjagd und all die verschiedenen Dinge erlebt, das Steele-Dossier, das komplett gefälscht war. Alle diese Informationen waren gefälscht“, sagte er.

Es ist ziemlich langweilig. Es ist zwar geklärt, aber es ist langweilig, und ich verstehe nicht, warum es so weitergeht. Ich glaube, nur wirklich schlechte Menschen, einschließlich Fake News, wollen so etwas weiterführen.

Reporter: Ich weiß, dass Sie die Leute aufgefordert haben, weiterzumachen, aber ich frage mich, warum Ihrer Meinung nach insbesondere Ihre Unterstützer so an der Epstein-Geschichte interessiert und so verärgert darüber sind, wie damit umgegangen wurde?

Trump: Ich weiß nicht, warum sie so interessiert sind. Er ist schon lange tot. Er hat nie eine große Rolle gespielt. Ich verstehe das Interesse oder die Faszination nicht, wirklich nicht. Und die glaubwürdigen Informationen wurden geliefert. Vergessen Sie nicht, wir haben jahrelang die Mueller-Hexenjagd und all die anderen Dinge erlebt, das Steele-Dossier, das komplett gefälscht war. Alle diese Informationen waren gefälscht.

Aber ich verstehe nicht, warum der Fall Jeffrey Epstein irgendjemanden interessieren sollte. Es ist ziemlich langweilig. Er ist geklärt, aber langweilig, und ich verstehe nicht, warum er immer weitergeht. Ich glaube, nur wirklich schlechte Menschen, einschließlich Fake News, wollen so etwas am Laufen halten. Aber glaubwürdige Informationen, lasst sie doch preisgeben. Alles, was glaubwürdig ist, würde ich sagen, lasst sie haben.

Die Menschen möchten wissen, wer die Pädophilen waren, mit denen Epstein in Verbindung stand, und warum sie weiterhin auf freiem Fuß sind.

Die Menschen wollen wissen, inwieweit die US-Regierung oder ausländische Regierungen in die Sache Epsteins verwickelt waren und eine Erpressungskampagne durchführten.

Die Leute wollen wissen, warum Epstein während Clintons Präsidentschaft angeblich mindestens 17 Mal das Oval Office besuchte und was Bill Clinton jungen Mädchen angetan hat, wenn überhaupt.

Die Leute wollen wissen, warum Virginia Giuffre, eine der prominentesten Anklägerinnen von Jeffrey Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell, am Freitag tot auf ihrer Farm in Neergabby, Westaustralien, aufgefunden wurde. Sie hat Selbstmord begangen.

Die Menschen wollen die Wahrheit über die bizarren Umstände von Epsteins angeblichem Selbstmord erfahren.

Viele dem Präsidenten nahestehende Personen, darunter Donald Trump Jr. und FBI-Direktor Kash Patel, machten die Epstein-Akten zu einem zentralen Thema von Trumps Wiederwahl.

Präsident Trump hatte während seines Präsidentschaftswahlkampfs sogar angedeutet , dass er die Epstein-Akten freigeben würde, indem er sagte: „Viele wichtige Leute sind auf diese Insel gegangen.“

Die Leute wollen wissen, wer diese „großen Leute“ sind.

Wie The Gateway Pundit berichtete, machte Trump früher am Tag, bevor er das Weiße Haus auf dem Weg nach Pittsburgh verließ, ähnliche Bemerkungen. Er verteidigte Pam Bondi und behauptete, dass es sich bei den Epstein-Akten lediglich um eine weitere Falschmeldung handele, die vom ehemaligen FBI-Direktor James Comey, Obama und Biden erfunden worden sei.

Dies alles geschah natürlich, nachdem Generalstaatsanwältin Bondi und FBI-Direktor Patel im Februar eine große Veröffentlichung der Epstein-Akten für eine ausgewählte Gruppe von MAGA-Influencern veranstaltet hatten . Sie überreichten ihnen weiße Ordner, die sich als nichts Neues herausstellten. Bondi behauptete später , sie sei von FBI-Agenten in die Irre geführt worden und „Tausende Seiten an Dokumenten“ seien nach der Veröffentlichung aus ihrem Büro zurückgehalten worden.