Sie liegen auf dem kalten Operationstisch, gelähmt, aber bei Bewusstsein. Die Narkose sollte Ihren Geist betäuben und alle Empfindungen auslöschen – aber etwas ist schiefgelaufen. Anstatt in Bewusstlosigkeit zu versinken, sind Sie gelähmt, unfähig, einen Muskel zu bewegen, zu zucken oder zu schreien.

Monitore piepen um Sie herum und bestätigen den Chirurgen Ihren „Hirntod“. Doch innerlich schreit Ihr Geist in seinem fleischlichen Gefängnis.

Ihre Angehörigen trauern, ziehen an Ihren Armen und hoffen, dass Sie zucken oder einen Muskel bewegen. Aber sie werden beiseite geschoben, denn Sie sind Organspender, und das Intensivteam bereitet sich darauf vor, Ihre Organe für die Konservierung und Transplantation zu entnehmen (zu beschaffen). Sie haben nur begrenzt Zeit, um die Organe zu entnehmen, also beschleunigen sie den Prozess und schieben die Familie beiseite.

Das Skalpell gleitet über Ihren Bauch und schneidet Haut und Muskeln mit klinischer Präzision auf. Sie spüren das Brennen der Klinge, das Ziehen des sich teilenden Fleisches – aber niemand hört Ihre stille Qual. Die Chirurgen arbeiten effizient und unterhalten sich über Ihren Körper, als wären Sie nicht da.

Und technisch gesehen sind Sie das für sie auch nicht. Sie sind nur ein Gefäß, das zur Bergung vorgesehen ist, Ihre Organe sollen konserviert und an wohlhabende Empfänger im Ausland geliefert werden, die einen hohen Preis für den Erwerb Ihrer Organe zahlen werden. (Die ukrainische Führung verkauft westliche Waffen und menschliche Organe an mafiöse Strukturen in Italien)

Du hattest keine Krankenversicherung, daher wurdest du bei deiner Ankunft in der Notaufnahme als hohe Kostenquelle angesehen. Aber als du ankamst, sahen die Notärzte deine Schwachstellen, erkannten die Anzeichen einer Hirnschwellung und eines bevorstehenden Hirntods und wussten, dass du Organspender bist.

Sie wussten genau, wie lange es dauern würde, bis du „hirntot” sein würdest, und sie wussten, wie sie die richtige medizinische Versorgung verzögern konnten, um das zu bekommen, was sie von dir wollten.

Jetzt tasten Finger unter deinen Rippen und verschieben lebenswichtige Organe, die niemals von fremden Händen berührt werden sollten. Deine Leber wird angehoben, Verbindungen durchtrennt.

Du spürst jedes Ziehen, jedes durchtrennte Gefäß wie einen elektrischen Schlag in deinem Innersten. Deine Haut wird transplantiert, deine Augen werden herausgerissen, Arterien sorgfältig entnommen. Deine Lungen kollabieren, als sie entfernt werden, und du erstickst, während dein noch lebendes Gehirn nach Luft ringt, die niemals kommen wird.

Du spürst das rhythmische Pochen deines eigenen Herzens – einst das Metronom deines Lebens – das nun vom Griff eines Chirurgen zusammengedrückt wird. Eine kalte Lösung spült es durch, entfernt es von deinem Körper, während es langsamer wird … stehen bleibt … und weggehoben wird.

Dein Bewusstsein stirbt nicht mit ihm. Gefangen in einem versagenden Nervensystem, versinkst du in einer Leere aus Schmerz und Isolation, während die Welt ohne dich weitergeht.

Die Ärzte erklären die Entnahme für erfolgreich. Deine Organe werden in Fremden weiterleben. Aber du – was von dir übrig ist – verweilst in den zerfetzten Überresten von Fleisch und Knochen, bei Bewusstsein, bis der letzte Funke deiner Gehirnaktivität erlischt …

Organspenden sind von Betrug geprägt

Die Bemühungen der Medizinbranche um Organspenden sind von Betrug geprägt, da Krankenhäuser Gesetzeslücken ausnutzen, um Patienten für „hirntot“ zu erklären, obwohl ihr Herz noch schlägt. Hinter den sterilen Operationssälen und altruistischen Reden verbirgt sich eine brutale Wahrheit: Ärzte manipulieren die Definitionen des Todes, um Organe von ahnungslosen Spendern zu entnehmen – von denen einige während des Eingriffs möglicherweise noch bei Bewusstsein sind.

Der Aufstieg der Normothermischen Regionalen Perfusion (NRP) offenbart einen finsteren Plan zur Umgehung ethischer Schutzmaßnahmen, der die Heiligkeit des menschlichen Lebens im Namen der Transplantationsgewinne bedroht.

Erschwerend kommt hinzu, dass einige Patienten, die in die Notaufnahme kommen, vor fortschreitender Hirnschwellung und drohendem Hirntod gerettet werden könnten. Aber ihr Fall wird abgetan, bis es zu spät ist – so können die Teams auf der Intensivstation sie für hirntot erklären und mit der Entnahme ihrer Organe beginnen. (Vgl. lifesitenews.com)

Wichtige Punkte:

Krankenhäuser greifen zunehmend auf die Normothermische Regionale Perfusion (NRP) zurück, um nach Feststellung des Kreislaufstillstands künstlich den Hirntod herbeizuführen, um damit gesetzliche und ethische Schutzmaßnahmen zu umgehen.

Ärzte starten das Herz neu, nachdem sie den Blutfluss zum Gehirn unterbrochen haben, was die Frage aufwirft: Kann das Herz einer Leiche von selbst schlagen?

Ethiker warnen, dass die NRP gegen die „Dead Donor Rule“ verstößt und schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen, insbesondere Opfer von Überdosierungen, ausnutzt.

Das Fehlen einer informierten Einwilligung bedeutet, dass Familien ihre Angehörigen unwissentlich Verfahren unterziehen, denen sie niemals zustimmen würden, wenn sie vollständig informiert wären.

Die weltweite Nachfrage nach Organen übersteigt das Angebot um das Zehnfache, was Druck auf die Gesundheitssysteme ausübt, Schritt zu halten.

Es gibt Alternativen, aber finanzielle Anreize und die Nachfrage nach Organen führen dazu, dass die NRP trotz weit verbreiteter Kritik von Medizinern weiterhin angewendet wird.

Die makabre Wissenschaft hinter dem „Hirntod“ und der Organentnahme

Seit Jahrzehnten arbeiten Transplantationsteams nach zwei rechtlichen Definitionen des Todes: Kreislaufstillstand (Herzstillstand) und Hirntod (keine messbare Hirnaktivität).

Die Anwendung der Normothermischen Regionalen Perfusion (NRP) hebt jedoch beide Definitionen auf, indem sie die Lebensfähigkeit der Organe nach der Feststellung des Todes künstlich aufrechterhält. Der Prozess ist in seiner Präzision erschreckend: Zunächst wird der Patient von den lebenserhaltenden Maßnahmen getrennt und sein Herz stoppt. Dann klemmen Chirurgen den Blutfluss zum Gehirn ab – um einen irreversiblen Hirntod sicherzustellen – bevor sie das Herz für die Entnahme wieder in Gang setzen. (Vgl. The Controversial Practice of NRP-cDCD)

Frau Dr. Heidi Klessig, eine pensionierte Anästhesistin, warnt:

In dem Moment, in dem der Kreislauf wiederhergestellt ist, wird der Patient nach den Kriterien des Kreislaufstillstands nicht mehr als ‚tot‘ eingestuft. Da jedoch die Blutversorgung des Gehirns absichtlich unterbrochen wurde, gilt er nun rechtlich als hirntot.

Diese juristische Spitzfindigkeit ermöglicht es Krankenhäusern, Organe von Spendern zu entnehmen, die nach allen herkömmlichen Maßstäben noch wenige Augenblicke zuvor am Leben waren.

Ein auf Täuschung aufgebautes System

Trotz der Kritik seitens des American College of Physicians und Bioethikern breitet sich das NRP in US-Krankenhäusern weiter aus. Labore, wie das der University of Nebraska dokumentieren das Verfahren offen:

Durch die Ligatur der Blutgefäße zum Kopf wird sichergestellt, dass kein Blut zum Gehirn gelangt … Sobald die Durchblutung wieder einsetzt, schlägt das Herz.

Den Familien, die Spenderformulare unterschreiben, wird jedoch nie gesagt, dass das Herz ihres Angehörigen nach dem Tod wieder zum Schlagen gebracht werden könnte, noch dass Chirurgen absichtlich den Hirntod herbeiführen, um die Entnahme rechtlich zu rechtfertigen. (Vgl. medicalviolence.com)

Dr. David Magnus bemerkt:

Wenn man sich auf Verschleierungstaktiken verlässt, um eine medizinische Praxis zu verteidigen, hat man bereits zugegeben, dass sie unethisch ist.

Das Gesetz zur einheitlichen Feststellung des Todes (UDDA) diente einst als Schutz vor voreiligen Todeserklärungen – aber NRP macht es bedeutungslos. Da Transplantationsprogramme Profit über Ethik stellen, ist das öffentliche Bewusstsein die einzige verbleibende Verteidigung. Wie der Bioethiker Lauris Kaldjian warnt:

NRP nutzt medizinische Technologie als Waffe, um den Tod neu zu definieren, und opfert dabei ethische Grenzen für Organquoten.

Die weltweite Nachfrage nach Organen übersteigt das Angebot und setzt Krankenhäuser unter Druck

Die weltweite Nachfrage nach Organen übersteigt das Angebot bei weitem: Trotz mehr als 150.000 Eingriffen weltweit werden jährlich weniger als 10% der benötigten Transplantationen durchgeführt (Global Observatory on Donation and Transplantation, 2020). Dieser gravierende Mangel schürt einen verzweifelten – und meist ausbeuterischen – Markt.

Krankenhäuser und Transplantationszentren stehen unter zunehmendem Druck, Organe zu beschaffen, während die Wartelisten immer länger werden. Einige Patienten, getrieben vom Überlebenswillen, greifen zu illegalen Mitteln und zahlen exorbitante Summen in Untergrundgeschäften, die die Armen ausbeuten.

Was können Sie tun?

Überprüfen Sie Ihren Spenderstatus. Begeben Sie sich zu einem örtlichen Krankenhaus oder einer öffentlichen Einrichtung und lassen Sie sich aus dem Organspenderegister streichen.

Wenn Krankenhäuser die Wahrheit über die Organentnahme und die Verfahren, die diese effizienter machen, nicht offenlegen, sollten Sie sich vollständig davon distanzieren.

Angehörige durchleben die Hölle, wenn sie diesen Vorgang in Krankenhäusern miterleben. Und es ist KEIN Trost zu wissen, dass die Organe ihrer Angehörigen anderen Menschen das Leben gerettet haben, insbesondere wenn ihre eigenen Angehörigen hätten gerettet werden können!

Fordern Sie ein gesetzliches Verbot von NRP. Länder, wie Australien haben es bereits verboten – warum also nicht auch die USA, (Deutschland) und andere Länder? Schaffen Sie Bewusstsein. Millionen von Menschen stimmen unwissentlich Verfahren zu, bei denen Organe aus lebenden Körpern entnommen werden können.

Die Entscheidung ist klar: Solange die Transplantationsbranche nicht zu vollständiger Transparenz gezwungen wird, ist niemand davor sicher, zu einer weiteren Statistik in der dunklen Wirtschaft des Organhandels zu werden.

Fälle ärztlicher Kunstfehler und widerrechtlicher Tötung können zu Organentnahmen führen, sodass Familien von Anfang an die Absichten der medizinischen Fachkräfte in Frage stellen.

Es ist längst überfällig, Krankenhaussysteme zu überprüfen, um ihre Verfahren vor der Diagnose des Hirntods und die Protokolle, die Ärzte zu dieser Diagnose führen, besser zu verstehen. (Vgl. lifesitenews.com)

Transparenz ist erforderlich, um die Verfahren zur Konservierung und zum Transport von Organen zu verstehen und um zu wissen, wer nach der Entnahme Vorrang für diese Organe erhält.

Die Beschaffung von Organen sollte keine Industrie sein! Innerhalb der Krankenhaussysteme sollten mehrere Ebenen der Rechenschaftspflicht eingerichtet werden, um Ärzte zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie sich an Geldgeschäften beteiligen – unabhängig davon, ob diese offiziell innerhalb der Krankenhäuser organisiert sind, oder ob Kräfte aus der Industrie Druck von außerhalb der Krankenhaussysteme ausüben.

Was oberflächlich betrachtet mitfühlend erscheint, hat eine erschreckende Schattenseite, und die Familien bleiben zurück, um inmitten des Grauens zu trauern.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 21.07.2025